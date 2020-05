Kemény üzenetet küldött az IMF vezére a bankok részvényeseinek

Kristalina Georgieva a lapban azt írta, a 2008-as válság után jelentős puffereket halmoztak fel a pénzintézetek jó minőségű tőke és likviditás formájában, ami sokak szerint ellenállóbbá tették őket a koronavírusválsággal szemben is.

2020 azonban ismét mély recessziót, 2021 pedig csak részleges kilábalást hozhat, amire a bankoknak szintén tőke- és likviditási tartalékokat kellene képezniük. Tavaly 250 milliárd dollárnyi osztalék és részvényvisszavásárlás volt a 30 legnagyobb globális banknál, és bár fájdalmas lehet egy ilyen döntés a kis- és nagybefektetők számára, idén ezt az IMF vezére szerint vissza kellene tartaniuk a bankoknak, hogy ellenállóbbak legyenek.

A bankszektor erejének megőrzése az IMF-vezér szerint most azt jelentheti a részvényesek számára is, hogy később jelentősebb kifizetéseket kaphatnak. A tőke megőrzésének szükségességét már számos bank felismerte, erre azonban szélesebb körben lenne szükség. Egyes országokban a bankok döntöttek úgy, hogy nem fizetnek osztalékot. Más országokban a felügyeletek gyakoroltak erőteljes nyomást a pénzintézetekre. A Bank of England útmutatását és ultimátumát például követték a brit bankok, Brazíliában hatósági beavatkozásra volt szükség. Fel kell frissíteni a stresszteszteket is mindenhol, hogy számszerűsíteni lehessen kedvezőtlen gazdasági forgatókönyv mellett a bankok pótlólagos tőkeszükségleteit.

A közszféra mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen megelőzni egy új bankválságot, a részvényeseknek is érdekük és kötelességük, hogy ugyanezt tegyék – zárta írását Kristalina Georgieva.

