Több újítást is bejelentett a K&H mobilbankjában

Mostantól már valamennyi meglévő lakossági hitelt, befektetést ellenőrizhetik a K&H ügyfelei a mobilbankban. Jelenleg 108 ezer olyan K&H-s ügyfél van, aki valamilyen hitellel rendelkezik a pénzintézetnél és mobilbankot is használ, a megtakarítással rendelkezők közül pedig 30 ezren mobilbank felhasználók is. Ők ezentúl a fejlesztés segítségével tájékozódhatnak mobilbankjukban hiteleik aktuális állásáról valamint befektetéseikről. Ezen kívül a K&H mobilbankján keresztül mostantól már lakásbiztosítást és utasbiztosítást is lehet kötni - jelentette be a pénzintézet közleményben.

Májustól a K&H több mint százezer ügyfele már a mobilbankon keresztül kaphat számos olyan információt, amit eddig csak az e-bankon keresztül vagy személyes tájékoztatás útján tudhatott meg. Az érintett ügyfelek ezentúl a mobilbankjukon keresztül bármikor megnézhetik, hol tartanak hitelükkel, legyen szó lakáshitelről, személyi kölcsönről vagy éppen babaváró hitelről. Láthatják, hogy mennyi az aktuális tőketartozásuk, mennyi idő van még a futamidő végéig. Emellett elindíthatják mobilról is a teljesen online személyi kölcsön igénylést is. Emellett minden érintett ügyfél ellenőrizheti megtakarításainak, befektetéseinek egyenlegét. Jelenleg a K&H-nál közel 650 ezer ügyfél vezet folyó-, vagy megtakarítási számlát, értékpapírszámlával pedig több mint 120 ezren rendelkeznek. Ők, természetesen, ha van mobilbankjuk, mostantól ellenőrizhetik a K&H-s mobilbankon keresztül a betéti számláikat és – ha van – akkor a devizabetéteiket is. A mobilbankban májustól látható, hogy mikor jár le a lekötött betét, mikor lesz a következő fordulónap, ahogyan az is, hogy a kamatokkal együtt mekkora összeg van az adott betéti számlán. A bank fejlesztésének köszönhetően a befektetések is bekerültek a mobilbankba: a szóban forgó ügyfelek a teljes portfóliójuk értékét, a szabadon elérhető pénz összegét is megnézhetik, emellett természetesen az értékpapírok – legyenek azok forint- vagy devizaalapúak – aktuális értékét külön-külön is megtekinthetik.Májustól az eddiginél még egyszerűbbé és gyorsabbá válik a lakásbiztosítás és az utasbiztosítás megkötése a K&H mobilbankjában. Az érintetteknek számos személyes adatot már nem kell megadniuk, mert a mobilbankba történő belépéssel ezt a rendszer már ismeri és betölti. Csak ki kell választani, melyik K&H-s bankkártyájáról szeretné azt az ügyfél befizetni. A biztosítási kötvényt pedig e-mailen azonnal kézhez kapja az ügyfél. A K&H-nál egyébként 2019 végén a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek száma elérte a 137 ezret, a szerződések állománya pedig az 5 milliárd forintot.

Az egyéni utasbiztosítást már eddig is csak online lehetett megkötni, de mostantól a weboldal mellett „beköltözött” a mobilbankba ez a funkció is. 2019-ben egyébként a K&H online felületén több mint 53 ezer utasbiztosítási szerződést kötöttek, ami közel 120 ezer biztosítottat jelent.