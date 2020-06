240 millió dollárt kapott a Varo Money

241 millió dollárnyi forrást vont be a Varo Money, ezzel a mobilbank már 419,4 millió dollárnyi tőkét kapott összesen a befektetőktől - írja a TechCrunch

A Varo 2017 júliusában indult, a hagyományos bankok mellett elsősorban olyan fintechekkel versenyzik, mint a Chime, az N26, a Moven vagy a Space.

Akár más neobankok, a Varo is egy könnyen hozzáférhető, díjmentes bankszámlát, magas kamatozású megtakarításokat és egy modern appot kínál, a készpénzfelvétel pedig díjmentes.

A Varo a koronavírus-krízis alatt azzal szerzett jelentős népszerűséget, hogy a stimulus-csekkeket előre elkezdték kiosztani.

A most bevont forrásokkal többek közt a banklicencükhöz kapcsolódó termékkörüket akarják kialakítani. A startup 2018-ban kapott előzetes licencet az OCC-től, 2020 februárjában pedig az amerikai betétbiztosítási rendszerhez is csatlakoztak. Akár sok más startup, a Varo is egy licencelt bank, a Bancorp Bank segítségével nyújt pénzügyi szolgáltatásokat ügyfeleinek.

