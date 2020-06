A koronavírus a bankok malmára hajtotta a vizet a fintechek elleni háborúban

A bankok arról számolnak be, hogy az ügyfelek inkább a hagyományos pénzintézeteket keresik a pandémia miatt, hogy stabil pénzügyi szolgáltatatásokat nyújtsanak nekik, hiszen úgy vélik, ezen a téren a fintechekre kevésbé számíthatnak.

„Jelentős kiesések voltak néhány újfajta, online robottanácsadónál” – mondta James Gorman, a Morgan Stanley vezérigazgatója egy konferencián.

A bankvezér elsősorban vélhetően a Robinhoodra gondolt, az online brókercég ugyanis a nagy tőzsdei mozgások ideje alatt márciusban többször is teljesen összedőlt:

Kapcsolódó cikkünk

A Bank of America közben arról számol be, hogy 300 ezer új ügyfélszámlát nyitottak náluk a Merrill Edge kereskedelmi platformon, melynek célja, hogy közvetlenül is versenyezzenek a fintechekkel.

Az ügyfelek nemcsak a vagyonkezelési szolgáltatásokat keresik, a Citizens Financial Group vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy „számos neobanknál lépnek fel kihívások” a mostani helyzetben és pénzintézetük piaci részesedése ennek köszönhetően nőni tudott a jelzáloghitelezési piacon.

Címlapkép: Getty Images