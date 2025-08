Meddig gyengülhet most a forint?

A dollárral szemben több mint egy hónapos, az euróval szemben pedig közel 3 hete nem látott szintre gyengült a héten a forint. Ráadásul mindez az elmúlt hónapok mozgásaihoz képest igencsak nagy léptekben történt, gyorsan fordult nagyot a világ. A hirtelen jött gyengülésnek hazai és nemzetközi okai is vannak, most pedig azt is megnéztük, hogy milyen árfolyamszintekre számíthatunk a következő napokban, hetekben.