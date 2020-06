Sok mindenre megtanított minket az elmúlt három hónap

A bank indulásakor bankár barátaim finoman fogalmazva is minimum bátornak tartották a kizárólag digitális csatornákra épülő stratégiát, az elmúlt 10 év azonban azt bizonyította, hogy érdemes volt bátran, ugyanakkor megfontoltan dönteni – értékeli a Gránit Bank fennállásának első évtizedét Hegedüs Éva. A Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját a szuperbankról szóló tervek és az állami kölcsöntőke-program mellett természetesen a koronavírus-járvány hatásairól, a bank stratégiájáról és digitális újdonságairól is megkérdeztük.

Portfolio: Fontolgatja-e, tervezi-e a Gránit Bank, hogy csatlakozik a Takarék - Budapest Bank - MKB egyesüléshez? Mit gondol versenytársaik tervéről?

Hegedüs Éva: A versenytársak tervéről az ő részvényeseik döntenek, a rendelkezésükre álló részletes elemzések, saját céljaik, víziójuk alapján. Kívülről azt látom, hogy mind a három bank tradicionális nagybank, több évtizedes múlttal, hasonló működési modellel, széles termékválasztékkal, jelentős fiókhálózattal, tehát az esetleges összeolvadásból eredő szinergiák jó kihasználása minden bizonnyal költséghatékonyságot, illetve profitabilitást, növekedést eredményezhet. Nem pusztán Magyarország második legnagyobb bankja épülhet fel, hanem a bankok közötti erőviszonyokat is átrendezheti, ha megvalósul az összeolvadás, ez a versenyt erősíteni fogja, ami engem mindig inspirál és az ügyfelek is jól járnak ezzel.

A csatlakozási szándékra vonatkozó kérdésére egyértelmű nem a válaszom,

hiszen a Gránit Bank elmúlt tíz év évi átlagos ötven százalék feletti növekedése, a bankszektor átlagánál több mint kétszer jobb, 0,9%-os költség hatékonysága, (működési költség/mérlegfőösszeg) az ügyfélszám évi kétszámjegyű növekedése, a kiváló minőségű portfólió, a sorozatban hatodik éve nyereséges működés, a rengeteg bevezetett innováció kedvező piaci fogadtatása mind arra köteleznek minket, hogy a megkezdett úton, önállóan haladjunk tovább. A Gránit Bank digitális bankolást és hagyományos értékeket ötvöző üzleti modelljében továbbra is kiemelkedő a növekedési potenciál, részvényeseink meggyőződése, hogy ezt önállóan lehet a legeredményesebben kiaknázni.

Néhány hete egy 150 milliárd forintos keretösszegű banki kötvényprogramot jelentett be a kormány. Tervezik-e, hogy akár a stabilitás erősítéséhez, akár a növekedési célok eléréséhez igénybe vesznek állami kölcsöntőkét?

A bank stabil tőkehelyzettel, bőséges likviditás többlettel és kiváló minőségű portfólióval rendelkezik. Szavatoló tőkéje az elmúlt tíz évben kilencszeresére nőtt, a tőkeemelések és az adózás utáni eredmény visszaforgatása miatt, a tőkearányos nyereség 8 százalék fölötti, a bankadó nélkül 12 százalék fölött lenne. Ha megnézzük a hasonló üzleti modellel rendelkező globális challenger bankokat, mint például a Revolut, a Monzo vagy az N26, amelyek 2013-2015 környékén indultak el, akkor azt látjuk, hogy a profitábilis működést még nem érték el, miközben a Gránit Bank már a negyedik évtől kezdve folyamatosan nyereséget termel és több, mint 65 000 számlát kezel. A Gránit Bank által megvalósított banki modell az ún. challenger bankok és a hagyományos banki működés előnyeit egyesíti, egyszerre valósítva meg az innovatív, digitális fókuszt és a konzervativizmust. Ahogy a múltban, úgy a jövőben is az adottságainkhoz, valamint a mindenkori piaci változásokhoz igazítjuk az üzleti aktivitásunkat, sem a működési, sem a kockázati költségekeinket nem engedjük elszállni.

Természetesen minden olyan üzleti lehetőséget mérlegelünk a továbbiakban is, ami összhangban van a hosszú távú üzleti elképzelésünkkel és szolgálja a részvényesi érték növekedését.

Hogyan hatott a koronavírus aGránitBank ügyfeleire? Melyek a legkritikusabb helyzetben lévő ügyfélszegmensek?

A koronavírus mindenkire hatott, és nem csak üzleti értelemben: az ismeretlentől való félelem átformálja az élet értékéről vallott nézeteinket is. Sok mindenre megtanított minket az elmúlt három hónap: például hogy a digitális bankolás nemcsak gyors és biztonságos, hanem a fizikai kontaktusok elkerülése miatt szolgálja az egészségünket is. A digitális edukáció felerősödött, amit jól érzékeltet az is, hogy lényegesen kevesebbet kellett érvelnem az elmúlt hetekben a digitalizáció előnyeiről. Az MNB legutóbbi. májusi pénzügyi stabilitási jelentése szerint a hitelek mintegy harmadát érintheti negatívan a koronavírus a bankszektorban. Úgy látjuk azonban, hogy a

Gránit Bank ügyfeleinek túlnyomó többségét a pandémiás helyzet szerencsére nem érintette negatívan, amelynek a leglényegesebb oka, hogy a bank az affluens ügyfélkörre fókuszál

. A tőkekitettség alapján a Gránit Bank lakossági ügyleteinek mindösszesen 34%-a, a vállalati ügyletek 41 %-a élt a moratórium biztosította lehetőséggel, amely lényegesen jobb érték a bankrendszer átlagához képest. Természetesen a Gránit Bank a koronavírus megjelenésével párhuzamosan haladéktalanul felvette a kapcsolatot valamennyi ügyféllel és az együttműködésünkről, támogatásunkról biztosítottuk őket. A vállalati ügyfeleink számára azonnal elérhetővé tettük az államilag támogatott hitelkonstrukciókat, köztük az NHP Hajrát is, méghozzá – az ismereteink szerint egyedülálló módon – online előszűréssel és igénylési folyamattal.

A május végi adatok szerint a Gránit Bank a bankrendszer 24 %-ának megfelelő összegben kötött NHP Hajrá szerződést.

Hogy látja, milyen állapotban fog kikerülni a bankszektor a koronavírus-válságból?

2020 közepén a magyar bankszektor egészséges mérlegszerkezettel, kiemelkedő likviditással és nemzetközi viszonylatban is erős tőkehelyezettel rendelkezik, érdemben más tehát a helyzet, mint az előző pénzügyi válság kezdetén, amely a kormány, az MNB és a bankszektor közös erőfeszítéseinek az érdeme. A hitel/betét mutató csak a fele az akkorinak, a lakosság eladósodottsága és törlesztőrészletekkel való terheltsége sokkal kisebb. A kihelyezett lakáshitelek több mint fele fix kamatozású, a vállalati szektorban a projekthitelek aránya lényegesen alacsonyabb. Nyilván az egyes szereplőket eltérő mértékben érintheti a koronavírus, ott ahol magasabb a lakossági mass ügyfélkör hitelezése és/vagy erőteljesebb a sérülékenyebb szegmensekben való kitettség, ott jelentősebb kihívásokkal kell szembenézni. Néhány hónapon belül el fog dőlni, mennyire tartós a koronavírus negatív hatása Magyarországon, de én alapvetően optimista vagyok. A vállalkozások számára elérhető kedvezményes programok, kormányzati támogatások, adóintézkedések, az MNB által biztosított NHP Hajrá, az MFB és Eximbank hitel vonalai nagyon nagy mértékben tudják segíteni a nehéz helyzetben lévő vállalkozások revitalizálását és a növekedni képes vállalkozások forráshoz jutását. A beruházási étvágy nyilvánvalóan visszaeshet, és az elbocsátások miatt a fogyasztás visszafogása bevételi oldalon is kiesést hozhat a bankoknak a 2020-as tervekhez képest, az értékvesztések pedig megemelkedhetnek. Ezek mind érinthetik a bankok idei eredményét, ahogy azonban említettem, a stabilitásukat semmi sem fenyegeti. Az eredményességi hatásokat illetően még nagy a bizonytalanság, abban azonban biztosak lehetünk, hogy a jelenlegihez képest egy szélesebb körű digitális szolgáltatásokat nyújtó bankszektor áll majd az ügyfelek rendelkezésére.

Hozott-e olyan tanulságokat a koronavírus, hogy nemcsak fiók, de már-már iroda nélkül is lehet bankot üzemeltetni?

A Gránit Bank minden egyes tevékenységét el tudják látni a kollégáim home office-ból, beleértve az IT-fejlesztéseket, a treasuryt, a back office túlnyomó részét. Nem mindenki számára volt idegen az otthoni munka, korábban is előfordult, hogy távolról dolgozott néhány kulcsfejlesztésen dolgozó kollégánk is. A digitális modell előnyt jelentett számunkra most is, hiszen nekünk viszonylag egyszerű volt az otthoni munkavégzésre való átállás, én személyesen pedig talán hatékonyabb is vagyok home office idején. Teoretikusan tehát el tudnám képzelni az iroda nélküli működést, erre mi fel is vagyunk készülve, az embernek azonban szociális jellemzője, hogy közösségben tud igazán hatékonyan működni, ezért szükséges marad az iroda, de az irodák szerkezete bizonyosan átalakul. Mindazonáltal az biztos, hogy sokkal elterjedtebb lesz a home office a bankszektorban is, ahogy a fiókokat is átértékeli a válság.

Szerintem a legkézenfekvőbb fiók a VideóBank, amely biztosítja a személyességet,

és annyi virtuális fiókot jelent, ahány okoseszközről használják ügyfeleink a szolgáltatást, melyben élő, személyes kapcsolat jön létre az ügyfél és a bank között. Ezt a fajta személyes kiszolgálást a Gránit Bank ügyfeleinek növekvő száma visszaigazolja, a lakossági ügyfelek több mint 90%-a videóbankon keresztül nyitja meg a számláját, március és április új csúcsot hozott a lakossági számlanyitás területén. Azt tapasztaljuk, hogy a videóbank nyújtotta előnyöket egyre inkább más bankok is felismerik és alkalmazzák.

Melyek a legfontosabb terveik az üzleti folyamatok és a digitalizáció területén? Mi minden maradt még hátra?

A következő 5-10 év konkrét innovációiról lehetetlenség lenne beszélni, hiszen ezeket a folyamatosan változó világ hívja életre. Az innovációk trendje azonban egyértelmű, minél több termék, szolgáltatás digitális elérhetőségének biztosítása az irány. A Gránit Bank ügyfelei ma már tudnak Videóbankon keresztül folyószámlát és értékpapírszámlát nyitni, állampapírt értékesíteni és vásárolni, bankkártyát választani, babaváró hitelt és az NHP hajrát online igényelni. Mobilbanki applikációnkban lehet átutalást teljesíteni, betétet lekötni, elemezni lehet a kiadásokat és bevételeket, zárolni és feloldani lehet a kártyát, egy érintéssel lehet limitet módosítani, kártya helyett mobillal fizetni stb. és rövidesen az app képes lesz az MNB standard QR kód beolvasására is. Ez az új funkció lehetővé teszi, hogy a Gránit ügyfelei egy kattintással tudjanak QR kóddal rendelkező kereskedőknél fizetni, bankkártya nélkül. Az idén az azonnali fizetéssel gyakorlatilag párhuzamosan bevezettük a fizetési kérelem funkciót, amit ma még kevés bank kínál, és még kevesebben kínálják ezt más bankok ügyfelei felé. A lakáshitelek és a babaváró hitelek területén jogszabályi változásokra van szükség ahhoz, hogy egyszer se kelljen az ügyfélnek a bankba bejönni, mert jelenleg például jelzáloghitel szerződést, annak közokiratba foglalását csak papíron lehet megkötni. A Magyar Bankszövetség elnökségi tagjaként és a Gránit Bank vezetőjeként is az a feladatom, hogy a jogszabályok előkészítését végző minisztériumi kollégákat meggyőzzem arról, hogy e jogszabályi korlátok oldódjanak. Megjegyzem, az EU-s előírások is csak kullognak a technikai változások mögött.

Dinamikusan növekvő bankként tervezik-e, hogy belépnek a fogyasztási hitelek, különösen a személyi kölcsön piacára?

Továbbra is az affluens ügyfélkör szolgáltatói szeretnénk lenni, de mérlegeljük, hogy a fogyasztási hitel, vagy személyi kölcsön mennyiben lehetne az ügyfélkörünk igényeit kielégítő termék.

Természetesen folyamatosan elemezzük a különböző üzleti lehetőségeket, a profitabilitásunk kulcsa az, hogy olyan szegmenseket tudunk gyorsan és hatékonyan megcélozni, ahol a bank méretéből és tudásából fakadó előnyök kihasználhatóak.

Minek köszönhető aGránitBank tavalyi rekordszintű, 1,1 milliárd forint feletti adózott nyeresége? Mi volt a legfontosabb profit driver?

A dinamikusan növekvő, affluens ügyfélkörnek nyújtott hitelállomány, annak minősége és a digitális működési modellből következő költségelőny kombinációja jelenti a siker kulcsát. Sokat nyom a latba, hogy más piaci szereplőkhöz képest ugyanakkora méretű ügyélkört feleakkora költséggel tudunk kiszolgálni. Bevételi oldalon a hitelállomány 20 % feletti növekedéséből származó eredmény és az ehhez kapcsolódó jutalékok okozták a profit növekedést.

10 éves a bank: mit tart a legnagyobb hibának és mit a legnagyobb sikernek a bank egy évtizedes történetéből? Hogy ünneplik a születésnapot?

Aki dolgozik, az persze hibázik is, és biztosan mi is hoztunk rossz döntéseket, de ezeket egyszer sem azonosítottuk jelentősnek. Az elmúlt tíz év legnagyobb eredményének tartom, hogy a bank egy zöldmezős hitelintézetből, erős verseny közepette, éves átlagban ötvenszázalékos növekedést ért el, a hagyományos banképítéstől eltérő üzleti modell implementálásával, a nemzetközi benchmarktól eltérően lényegesen korábbi profit termeléssel, számos európai viszonylatban is elsőséget jelentő innováció bevezetésével.

Májusban szerettük volna megünnepelni 10 éves fennállásunkat, ám a pandémia miatt erre csak digitálisan kerülhetett sor.

Egy ünnepi összegző videóban mutattuk be, hogy mely évben milyen újdonságokat vezettünk be. Emlékszem a bank indulásakor bankár barátaim, finoman fogalmazva is minimum bátornak tartották a kizárólag digitális csatornákra épülő banki stratégiát. Az elmúlt 10 év azt bizonyította, hogy érdemes volt bátran, ugyanakkor megfontoltan dönteni.