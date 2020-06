Csökkent a hazai alapkamat - mit jelent ez a hiteleseknek?

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal rekordalacsony szintre, 0,75 százalékra csökkentette az irányadó rátát. A Bank360.hu megvizsgálta, milyen hatással lehet a lépés a lakossági hitelekre.

Csökken a THM-plafon az idén igényelhető fogyasztási hiteleknél

A járvány miatt bevezetett THM-plafon egészen eddig 5,9 százalék volt, hiszen a rendelet alapkamat + 5 százalékot határozott meg. Ez azt jelenti, hogy holnaptól legfeljebb 5,75 százalék lehet a személyi kölcsönök, áruhitelek és hitelkártyák THM-e az idei év végéig. Ez egy 2 millió forintos, 72 hónapra felvett személyi kölcsön esetében nagyjából 5-6 ezer forint kedvezményt jelent év végéig.

Csökkenhetnek a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletei

Az elmúlt években a fenti jogszabályi követelményeket leszámítva gyakorlatilag eltűnt az alapkamat hatása a lakossági hiteleknél. Más referenciamutatókhoz kötik a legnépszerűbb kölcsönök kamatozását, amelyek azt befolyásolják, hogy mekkora lesz a hitelünk kamata és törlesztője:

a változó kamatozású hitelek kamatozását a BUBOR befolyásolja. Az a kamatszint, amelyen a bankok hiteleznek egymásnak rövid távon.

az egy évnél hosszabb kamatperiódusú kölcsönökét pedig az állampapírhozamok, illetve az egy évesnél hosszabb bankközi hitelek kamatait leképező BIRS határozza meg.

A fenti referenciaértékek az idők folyamán jelentősen elváltak az alapkamattól, mondhatni “önálló életet éltek”.

Egészen a koronavírus megérkezéséig. Áprilisban ugyanis a jegybank aktivizálta az egyhetes betéti eszközét, amely a forintlikviditást hivatott befolyásolni, de ami ebből a szempontból fontos, hogy a betét heti tendereken meghatározott kamata eddig megegyezett az alapkamattal, azaz 0,9 százalékos kamattal fogadta be a jegybank a bankok fölös pénzét.

Ez viszont egy burkolt kamatemelés volt, hiszen a bankoknak jobban megérte ekkora hozam mellett inkább a jegybanknál tartani a pénzt, mint egymásnál. A BUBOR nagyon gyorsan fel is kúszott és stabilizálódott 90 bázispont környékén: azok, akik pedig 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz kötött hitelt fizetnek, ismét azt tapasztalhatták, hogy emelkedett a törlesztőrészletük.

Ugyanakkor most az alapkamat csökkenése a változó kamatú hitelek törlesztőrészleténél is csökkenést okozhat. A Monetáris Tanács döntése utáni sajtótájékoztatón Virág Barnabás frissen megválasztott alelnök jelezte: a jegybank a korábbiakhoz hasonló módon hirdeti az egyhetes betéti tendert, és hasonló elmozdulás indokolt, mint az alapkamat esetében, ebből pedig arra következtethetünk, hogy 0,90 százalék helyett 0,75 százalékon fogadja be a bankok pénzét, ezt pedig a BUBOR is követi majd.

Alacsonyabb lesz a fogyasztási hitelek maximális THM-e

A hitelkártyák, személyi kölcsönök és áruhitelek maximális teljes hiteldíjmutatóját az alapkamathoz igazítják.

A személyi kölcsönök maximális THM-e nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét, azaz innentől 24,75 százalékot. Az aktuális ajánlatokat a Bank360.hu oldalán lehet összehasonlítani.

Hitelkártya, áruhitel és folyószámlahitel esetén a THM mértéke nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét, azaz 39,75 százalékot.

Ezek a termékek ennél drágábbak tehát nem lehetnek, de a Bank360.hu megjegyzi, hogy a bankok túlnyomó többsége a személyi kölcsönöket ennél jóval olcsóbban adják, de a többi termék árazása sem éri el a maximális szintet.

Hitelek, amelyeket egyáltalán nem érint az alapkamat

Minden olyan kölcsön kikerül a referenciamutatók változása alól, amelyeket fixen, tehát a futamidő végéig rögzített kamatozással veszünk fel.

Szintén alig érinti a kamatváltozás azokat a kölcsönöket, amelyek hosszú kamatperiódusúak, például 5, 10 vagy 15 évente változik a kamatozásuk. Ezeknél a hiteleknél a bankok a kamatperiódus váltásakor vizsgálják a referenciamutató aktuális szintjét.

Nem érintik a változások az állami kamatgaranciával nyújtott hiteleket sem, amíg teljesítjük a feltételeket: ilyen például a CSOK vagy a babaváró hitel.

Címlapkép: Shutterstock