Lazítanak a válság után bevezetett banki szabályokon Amerikában, emelkednek a bankpapírok

Az amerikai banki szabályozók a tervek szerint enyhtenek az úgynevezett Volcker-szabályokon, a hírre a bankok papírjai emelkednek az amerikai tőzsdéken.

Az amerikai betétbiztosító társaság (FDIC) közlése szerint lazítanak a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett úgynevezett Volcker-szabályokon, és a jövőben engedélyezik, hogy nagyobb befektetéseket eszközöljenek kockázati tőke társaságokban és hasonló alapokban.

A derivatív ügyletekre sem kell készpénzt tartaniuk a társaság különböző leányvállalatai között, ezzel potenciálisan több milliárd dollárnyi lekötött tőke szabadulhat fel a bankszektorban. Az FDIC és az OCC (Office of the Comptroller of the Currency) később szavaz a tervezetről, és a Fednek is jóvá kell hagynia a változtatást, amely Trump-kormány eddigi kommunikációjával összhangban van.

Több nagybank részvényei is emelkedtek a hírre, a JP Morgan, a Citigroup és a Morgan Stanley papírja 2 százalék feletti emelkedést mutattak a kereskedés elején.

(CNBC)