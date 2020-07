Megszólalt a Citi vezére: egy ideje már készülnek a válságra

Bár a koronavírus és a zavargások együttes jelenléte komoly krízist jelenthet a gazdaságnak, a bankok régóta számítanak egy válságra és ezért megfelelően felkészülve várták az eseményeket, működésük nincs veszélyben – mondta el Mike Corbat, a Citi vezérigazgatója a bank mai sajtóeseményén. A bankvezér szerint reálisan az idei év végén, 2021 elején kezdődik majd el normalizálódni a hétköznapi élet, ha meglesz a vakcina a koronavírusra és tömeges tesztelés kezdődik, ezen kívül úgy véli, a globalizáció nincs veszélyben, inkább egyfajta kereskedelmi lánc-átalakulást láthatunk.

Mike Corbat, a Citigroup vezérigazgatója elmondta, hogy hasonló, krízisszerű aspektusai vannak a 2008-2009-es krízisnek, a Covid-krízisnek és az amerikai zavargásoknak. Olyan szempontból más a mostani helyzet, hogy nem bankválság van, ezen kívül a bankok régóta készülnek egy krízisre, így megfelelő felkészülésüknek köszönhetően a működésük nincs veszélyben. A George Floyd miatti zavargásokat a vezérigazgató nem tartja jelentős krízisnek, úgy véli, számos olyan dialógusra sor kerül ezek kapcsán, melyek szükségesek.

Az otthoni munkavégzésnek értékes tanulságai voltak, maga Corbat is otthonról dolgozik. Úgy látja, hozzá hasonlóan a kollégáinak is hiányzik az interakció és az utazás. Fontosnak tartja a kommunikációt a kollégák felé és úgy látja, kiemelt figyelmet kell fordítani a visszatéréssel kapcsolatos kérdésekre is.

A visszatérés konkrét dátuma még nincs meg, számos faktort figyel folyamatosan a Citi a járvány terjedése kapcsán. Corbat nem érzi égető kérésnek, hogy a citisek visszatérjenek az irodáikba, hiszen így is gördülékenyen működik a munkavégzés.

A vezető egyébként reméli, hogy már lecsengőben van a járvány, de még sok múlik azon, hogy terjed majd a koronavírus, ahogy újranyitnak az országok. A szakember szerint ettől függetlenül akkor lehetne teljesen visszatérni csak a normális kerékvágásba, ha tömeges tesztelésre lesz lehetőség és lesz vakcina. Erre reálisan úgy látja, az év végén vagy 2021 elején lesz lehetőség.

A digitalizáció szintén fontos hozadéka a járványnak, Corbat arra számít, hogy még nagyobb lesz a digitalizációba való befektetések volumene és a digitalizáció üteme is felgyorsul. Egy szinten talán a készpénzhasználat is visszaszorul, de a válság alatt számtalan, hatalmas készpénzkivonási kérelem érkezett a bankhoz, ami miatt nem egyértelmű a trend.

Corbat a zavargásokról elmondta, hogy mélyen elítéli a vállalat a rasszizmust és aktívan tenni próbálnak ennek felszámolásán, számos program működik a banknál e célkitűzés támogatásának érdekében.

A bankvezér beszélt arról is, hogy lehet, hogy bizonyos területeken balkanizációt vagy protekcionizmust tapasztalunk, de olyannyira egybefonódott a világkereskedelem, hogy aligha lehet arra számítani, hogy a globalizáció visszafordul. Az persze előfordulhat, hogy az ellátmányi láncok átalakulnak, de a kereskedelmi volumen nem fog jelentősen visszaesni.

A gazdasági kilábalással kapcsolatosan Corbat elmondta, hogy a Fed és a kormány elkötelezettnek tűnik a gazdaság megmentésére, ez pedig a tőkepiacokra is jótékonyan hathat. Fontos viszont, hogy a gazdasági visszaesés végét még nem láttuk, sok múlik majd a járvány terjedésének ütemén.

A vezérigazgató mellett többek közt a Citi számos feltörekvő piaci vezetője is beszélt. Atiq Rehman, a Citi EMEA-vezetője elmondta, hogy az olajárak esése a Közel-Kelet gazdaságait megviselte, viszont a nyersanyag ára gyorsan visszapattant, ez pedig az érintett országok gazdaságokra is pozitív hatással lesz. A 40 dollár / hordó körüli olajár hosszabb távon is reális lehet.

Grant Carson, a török, orosz, ukrán és kazakh piacok vezetője elmondta, hogy a Közel-Keleten számos ország annak a levét issza meg, hogy nem diverzifikáltak eléggé, most ez jó eséllyel változni fog. Oroszország egy minta erre, ők már régebb óta dolgoznak azon, hogy újraélesszék például az iparukat diverzifikációs céllal.

Carson elmondta azt is, hogy jó esély van a koronavírus második hullámára, az ősz és a tél beállta nem a járvány elleni védekezés malmára hajtja a vizet. Újságírói kérdésre kifejtette, hogy Oroszországban könnyedén eldurvulhat még inkább a járvány, hiszen egyre kevesebben hordanak maszkot, a lazítást pedig szerinte túl korán megkezdte a kormány.

Akin Dawodu, a Citi dél-afrikai régiós vezetője a közép-afrikai Nigériáról elmondta, hogy ez egy jól diverzifikált gazdaság, ezen kívül a kontinensen gyorsan talpra fognak állni azok az gazdaságok, melyek külföldiek számára kedvező befektetési környezetet alakítottak ki. Ilyen Nigéria, Kenya vagy Elefántcsontpart.

Címlapkép: Shutterstock