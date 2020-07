MNB: fontos változások jönnek az NHP Hajrában

Áprilisi elindulása óta már 100 milliárd forint összegben helyeztek ki a bankok hitelt az NHP Hajrá keretében, az MNB mai online sajtótájékoztatóján Patai Mihály, a jegybank alelnöke bejelentette, hogy további könnyítések jönnek a konstrukciónál.

Patai Mihály, az MNB alelnöke ismertette, hogy az elmúlt hét év egyik legsikeresebb jegybanki programja volt a Növekedési Hitelprogram, nagyjából 50 ezer kkv 3400 milliárd forint volumenű hitelt vett fel a program keretében. Ennek egyik lábaként áprilisban indították el az NHP Hajrát, amellyel kapcsolatban elmondta, hogy tovább javítanák a hitelprogram feltételrendszerét és többek számára elérhetővé tennék.

Először is lehetőség lesz arra, hogy külföldi beruházásokra vegyenek fel hitelt a termékből,

vegyenek fel hitelt a termékből, másodszor lehetősége lesz a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek , hogy beruházási célra (zöld cél, korszerűsítés) hitelt vegyenek fel,

, hogy beruházási célra (zöld cél, korszerűsítés) hitelt vegyenek fel, könnyítik és javítják a forgóeszközhitelek feltételeit,

és európai uniós támogatások előfinanszírozása mellett hazai támogatások előfinanszírozására is igénybe lehet majd venni.

is igénybe lehet majd venni. Nagyon komolyan veszik azt, hogy a bankoknak két hét áll rendelkezésükre a döntés meghozatalához, ennek érdekében szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd bankokat, hogy betartják-e ezt a 10 napos hitelbírálati időt.

Patai Mihály elmondta azt is, hogy a jegybank tudatosan optimista a jövőt illetően, a lényeg, hogy lehetőséget kell adni a magyar gazdaságnak arra, hogy idén is tudjon növekedni, még ha minimális mértékben is. Számítottak arra, hogy a második negyedév rosszul fog sikerülni, 7%-os GDP-visszaesés volt, de abban bíznak, hogy a növekedés elindul a harmadik negyedévben és ez a negyedik negyedévben is tovább folytatódik majd.

Ehhez viszont elengedhetetlenek az olyan programok, mint az NHP Hajrá, fontos, a fennmaradó negyedévben fent kell tartani a beruházási számokat – tette hozzá

Pulai György, az MNB igazgatója az alábbi számokat osztotta meg az NHP Hajráról:

Mintegy 100 milliárd forint összegben kötöttek szerződést kkv-kkal a bankok, több mint 2000 szerződést kötöttek eddig a konstrukcióban, mintegy 1500 vállalkozással kapcsolatban.

a bankok, eddig a konstrukcióban, mintegy 1500 vállalkozással kapcsolatban. A hitelek legnagyobb része forgóeszközhitel , ami nem meglepő, mivel előtérbe kerültek a likviditási problémák az utóbbi időben a vállalkozásoknál.

, ami nem meglepő, mivel előtérbe kerültek a likviditási problémák az utóbbi időben a vállalkozásoknál. A hitelek 25%-a új beruházásokat szolgált , azt várják, hogy ez az arány nőni fog a jövőben.

, azt várják, hogy ez az arány nőni fog a jövőben. A források kétharmada a mezőgazdaságba, feldolgozóiparba és a kereskedelembe áramlott , egyharmada a közép-magyarországi régiós cégekhez került.

, egyharmada a közép-magyarországi régiós cégekhez került. Jövő hét kedden fog a részletesebb NHP Hajrá statisztikákról adatokat közölni az MNB.

A bankok azt várják, hogy év végéig 1000 milliárd forint kerülhet kihelyezésre az NHP Hajrából, ennek 45%-a lehet új beruházás szerintük.

A bankok közül a legtöbb hitelt eddig a GránitBank helyezte ki.

Az NHP Hajrá főbb jellemzői:

a jegybank által refinanszírozott, de a pénzügyi intézményeknél, pl. kereskedelmi bankoknál, pénzügyi vállalkozásoknál igényelhető hitel lesz az eddigiekhez hasonlóan,

a pénzügyi vállalkozások (pl. lízingcégek) és szövetkezetek egy ernyőbankon keresztül férnek hozzá a forráshoz,

a kölcsön- mellett pénzügyi lízingszerződés is lesz a programban,

kamata a korábbiakhoz hasonlóan legfeljebb 2,5% lehet a vállalkozások számára,

a jegybank a refinanszírozási hitelt 0%-on adja a bankoknak, és 4%-os „kamattámogatást” is biztosít nekik 2021 közepéig a korábban közöltek szerint,

a kamatteher a finanszírozást nyújtó által választott összetételben tartalmazhatja az ügyleti kamatlábat és egyéb díjjellegű elemeket,

a futamidő végéig fix kamatozást biztosít a cégek számára,

új beruházásra, forgóeszköz-finanszírozásra és 2020. január 1-jén már meglévő hitelek kiváltására használható,

akár 20 évre, de rövid távra is felvehető, forgóeszköz-hiteleknél a 3 év a maximum,

a program keretében nyújtható hitel összegének alsó határa 1 millió forint, felső határa 20 milliárd forint,

10 munkanapon belül hitelbírálatra kell kerülnie a hiánytalan kérelem beérkezésétől számítva,

300 millió forint alatti összeg esetén a pénzügyi intézmény az adott hiteligény vonatkozásában nem jogosult a program keretében refinanszírozás igénybevételére, ha nem történik meg 10 munkanapon belül a hitelbírálat,

a hitelek lehívására a szerződéskötést követő 3 éven belül van lehetőség,

a program keretösszege 1500 milliárd forint (ebből 1000 milliárd új, 500 milliárd pedig az NHP fixből átcsatornázott összeg).

