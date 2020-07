Kanada legnagyobb bankjai is bojkottálják a Facebookot.

Kanada legnagyobb bankjai csatlakoztak a Facebook-elleni bojkotthoz, amelyet amerikai emberi jogi aktivisták indítottak, hogy nyomást gyakoroljanak a közösségi platformra a gyűlöletbeszéd tiltása érdekében.

Eddig több mint 400 vállalat vonta vissza a hirdetéseit a platformon a „Stop Hate for Profit” kampány keretében, amely George Floyd afroamerikai férfi májusi meggyilkolása után indult, és amely el szeretné érni, hogy a Facebook blokkolja a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat.

A mozgalomhoz pénteken csatlakozott a Royal Bank of Canada, a Toronto-Dominion Bank, a Bank of Nova Scotia, a Bank of Montreal, a National Bank of Canada és a Canadian Imperial Bank of Commerce is - számol be a Reuters. Csatlakozott további a legnagyobb banki érdekvédelmi szervezet, a Desjardins Group is.

Mindannyian bejelentették, hogy felfüggesztik a Facebook-hirdetéseiket júliusban.

A Facebook egyik vezetője, Nick Clegg múlt hónapban elmondta, hogy a vállalat elítéli a gyűlöletbeszéddel, és 10 millió gyűlöletkeltő posztot töröltek le a felületről az utolsó negyedévben. A pénteki bejelentésre a vállalat egyelőre nem reagált.

