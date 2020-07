Megkaptuk a meglepő választ, miért szakít az MKB Bank a CIG Pannóniával

Megkérdeztük az MKB Bankot, miért döntött úgy, hogy 6 hónapos felmondási idővel, azaz idén év végével megszünteti értékesítési együttműködését a CIG Pannóniával, amelynek az új életbiztosítási szerződései tavaly 18%-ban a banki értékesítésből származtak. A bank válasza alapján a háttérben a CIG ügyfélkiszolgálásával és az ügyfélélménnyel kapcsolatos kifogások állhatnak.

A CIG Pannónia tájékoztatása szerint a bank felmondta együttműködési megállapodását a társasággal 6 hónapos felmondási idővel. Mi az együttműködés felmondásának az oka? – tettük fel a kérdést az MKB-nak. Válaszuk szerint a bank „folyamatosan vizsgálja azokat a lehetőségeket az ügyfélkiszolgálás és ügyfélélmény növelésének szempontjából, melyeknek segítségével a szolgáltatások javulnak, olyan termékpalettát fednek le, melyek a mai ügyféligényeknek maximálisan megfelelnek. Ezen elemzések eredménye alapján született döntés az együttműködés megszüntetéséről. A felmondási idő lejártáig a CIG Pannónia biztosító termékei továbbra is elérhetőek az MKB Bank fiókhálózatában.”

Rákérdeztünk arra is, tervezi-e a bank, hogy az MKB-Pannónia Alapkezelőben fennálló tulajdonosi részesesedésében is változtatásokat hajt végre vagy ilyenekre tesz javaslatot, tekintettel arra, hogy az MKB Banknak 49%-os, a CIG Pannónia Életbiztosítónak 16%-os részesedése van az alapkezelőben. A bank válasza szerint amennyiben ebben a tárgykörben bármi változás történik, arról az MKB Bank a tőzsdei közzététel szabályai szerint tájékoztatja a nyilvánosságot. Nem árultak el tehát konkrétumot.

Joggal merül fel a kérdés a fentiek után, tervezi-e a bank, hogy más biztosítóval köt (a CIG Pannóniával idén év végéig fennállóhoz hasonló) együttműködést. Erre is inkább általános választ kaptunk: „Célunk továbbra is az ügyfelek igényeinek megfelelő életbiztosítási termékek értékesítése, mind rendszeres, mind egyszeri díjas biztosítások vonatkozásában. A Bank megújult, széles körű biztosítási palettával kívánja a jövőben is kiszolgálni ügyfeleit.”