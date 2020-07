Wirecard: Már az FBI is nyomoz, bankcsalás lehet a háttérben

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja, hogy a botrányokkal sújtott német pénzügyi cég, a Wirecard központi szerepet játszott-e egy állítólagos 100 millió dollár értékű bankcsalás-összeesküvésben - értesült a Wall Street Journal. A lap vizsgálatra rálátó forrásai szerint a csalás a marihuána-piachoz köthető.

Két üzletembert már megvádoltak a csalásban és azzal is vádolják őket, hogy egy harmadik féllel, fizetésközvetítő céggel állapodtak meg annak érdekében, hogy amerikai bankokat verjenek át. A manhattani ügyészség és az FBI New York-i irodája most azt vizsgálja, hogy a Wirecard szerepet játszott-e az állítólagos összeesküvésben azzal, hogy mind fizetési, mind pedig offshore bankként részt vett az ügyletekben.

A hatóságok azt is fontolgatják, hogy a csalásban érintettek voltak-e a német botránycég korábbi, illetve jelenlegi vezetői - írja a WSJ.

A társaságot egyelőre nem vádolták meg amerikai bankcsalással kapcsolatos ügyben és nincs azonosítva semmilyen bírósági beadványban. Azonban amikor az egyik érintett üzletembert, egy német e-kereskedelmi tanácsadót letartóztattak és őrizetbe vettek Kaliforniában, akkor a Wirecard ügyvezetője felajánlotta az óvadék kifizetését - bizonyítják a bírósági iratok. A cég szóvivője nem kommentálta a lap értesüléseit.

A lap arra is kitér, hogy a korábban látványosan növekvő német fintech cég látszólag virágzott az online kereskedelem növekedésével párhuzamosan, ugyanis pénzügyi közvetítőként működött az online vállalkozások számára, ideértve az elektronikus fizetések feldolgozását a kiskereskedők, szerencsejáték-helyek, utazási társaságok és más szolgáltatók számára.