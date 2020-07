A koronavírus-válság legkeményebb hónapja: éveket zuhantunk vissza az időben

Az MNB ma közzétett adatai szerint május volt a hitelszerződés-kötések szempontjából a koronavírus-válság eddigi legnehezebb hónapja. Áprilist is alulmúlva 16%-kal kevesebb hitelt vettek fel a háztartások az egy évvel korábbinál, ezen belül a lakáshitelek 28%-os, a személyi kölcsönök 67%-os zuhanást mutattak. 2020 első öt hónapjában így a lakáshitelek kihelyezése 1%-os, a személyi kölcsönöké 32%-os mínuszt mutat. Az új hitelprogramok ellenére a vállalati hitelezés is visszaesőben van, miközben a bankbetétek kamatánál sok év után először elmozdulás látszik felfelé, a drasztikus megtakarítás-átrendezések viszont véget értek.

A lakáshitelezés (61,9 milliárd forintos új szerződéses összeg) a három évvel korábbi, a személyi kölcsönök (18,7 milliárdnyi új szerződés) kihelyezése pedig a négy évvel korábbi szinten volt 2020 májusában. Bár könnyen meglehet, hogy a hitelek iráni kereslet nem májusban, hanem már áprilisban elérte a mélypontját, a szerződéskötések elhúzódása (főleg a jelzáloghiteleknél) májusra hozta ki az idei legalacsonyabb szerződéses összeget. A személyi kölcsönök esetében pedig egyértelművé vált, hogy az idei évre vonatkozó THM-plafon a hitelkínálat szigorítását is meghozta (és nem csak a termékkínálat ideiglenes, március-áprilisi szűkülésének hatását látjuk): csak a jobb hitelképességű ügyfelek juthatnak hozzá e kölcsönökhöz.

Eközben a babaváró hitelek (46,5 milliárdnyi új szerződés) minimálisan emelkedtek áprilishoz képest (tavaly ilyenkor még nem is léteztek), így „csak” a második legrosszabb eddigi hónapjukat produkálták.

Összességében 149,1 milliárd forintnyi háztartási hitelszerződés köttetett a tavasz utolsó hónapjában, ami 16%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A babaváró hitelnek köszönhetően azonban az év első 5 hónapja hiába hozott 1%-os visszaesést a lakáshiteleknél és 32%-os visszaesést a személyi kölcsönöknél, összességében 16%-kal több hitelt vettünk fel idén az MNB statisztikái szerint, mint egy évvel korábban, 2019 első öt hónapjában.

A hitelfelvevők számára sajnálatos tény, hogy a lakáshitelek kamata áprilishoz képest minden kamatperiódus mellett növekedett. Ebben a bankközi és állampapírpiaci hozamkörnyezet tavaszi emelkedése mellett a banki hitelkínálat szigorodásának is lehetett szerepe.

Miközben a személyi kölcsönök THM-e az 5,9%-os (július 1-jétől 5,75%-os) THM-plafon miatt továbbra is e plafon alatt volt, a lakáshitelek THM-e 4,2%-ról 4,3%-ra nőtt. A marginális hitelkihelyezést elérő változó kamatozású hiteleket 3,17%-os, a 10 éves kamatperiódusúakat pedig 4,0%-os átlagkamattal helyezték ki a bankok.

Májusban 85 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a háztartások, mint amennyit törlesztettek (ennyi volt a nettó hiteltranzakció). Ez jóval alacsonyabb (akár mínusz szám) lenne, ha nem lenne érvényben a törlesztési moratórium, amelyet a lakossági ügyfelek közel kétharmada igénybe vett.

A moratórium egyik hatása, hogy a háztartások hitelállománya a hitelkihelyezések visszaesése ellenére tovább emelkedik. Május végén 18,3%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ezen belül a lakáshitelek állománya 8,9%-kal, a személyi kölcsönöké 18,0%-kal nőtt 12 hónap leforgása alatt. A babaváró hitelek egy éve még nem léteztek, de május végére 722 milliárd forintos állományt értek el, ami a háztartási hitelállomány 9,7%-át jelenti.

A bankbetéteknél is további növekedés látható a koronavírus negatív lakossági hatásai ellenére is. A háztartások betétállománya május végén 10,3%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, és a tavasz során nem mutatott visszaesést, sőt, haszonélvezője volt a más megtakarításokból (leginkább a befektetési alapokból és állampapírokból) történő vagyonkiáramlásnak. A lekötés nélküli betétek már 75,7%-os arányt képviselnek.

Áprilissal ellentétben viszont nem volt májusban nagy átrendeződés a megtakarítások piacán, így tranzakciós alapon „csak” 65 milliárd forinttal emelkedett a háztartási betétek állománya az előző havi +400 milliárd forinthoz képest.

Újdonság történt viszont a kamatokban: néhány bank kamatemelésének köszönhetően - némileg a rövid bankközi kamatokat követve - az éven belül lekötött forintbetétek átlagkamata az áprilisi 0,33%-ról 0,58%-ra emelkedett.

A vállalati hitelezésre is jellemző, amit a háztartásoknál elmondtunk: visszaestek az új hitelkihelyezések annak ellenére, hogy a piaci hitelek mellett megújított állami programok (NHP, MFB, EXIM, Széchenyi Kártya) is elérhetők. Még a moratórium mellett is májusban a vállalatok nettó hiteltranzakciója negatív volt, de a vállalati hitelállomány így is 12,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A vállalati betétek felhalmozását a törlesztési moratórium és más likviditásjavító intézkedések támogatják, így visszakapaszkodott a március végi szintjére (magasabb például a februárinál), és több mint 16%-kal múlja felül az egy évvel korábbit.

A vállalati hitelezésben bekövetkező lassulás az alábbi ábrán is látszik. Az elmúlt egy évben így is 970 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a vállalatok, mint amennyit felvettek, ezen belül a forinthitelek 538, a devizahitelek 432 milliárd forintos tranzakcióalapú bővülést mutatnak.

