Elindult a nyílt bankolás Magyarországon, de messze még az áttörés

Idén egy új szolgáltató szerzett PSD2-es engedélyt az MNB-nél, egy korábbi engedélyt pedig visszavontak. Az MNB szerint az új PSD2-es szolgáltatók nem tolonganak az engedélyekért, inkább a bankok között bontakozik ki verseny az új szolgáltatások területén: már öt pénzforgalmi szolgáltatót vettek nyilvántartásba, akik élhetnek a nyílt bankolás lehetőségével.

A PSD2-ről és a fizetési piaci trendekről is szó lesz a Portfolio szeptember 3-ai Financial and Corporate IT 2020 konferenciáján. Regisztráció itt!

Az MNB részletesen foglalkozik a tavaly ősszel élesedett PSD2-es szabályozás hatásaival „Fizetési Rendszer Jelentés” c. kiadványában, melyben azt írják, a PSD2 innovatív szolgáltatásait nyújtó harmadik fél szolgáltatók megjelenése nem jelentős a magyar piacon, az MNB eddig mindössze néhány számlainformációs szolgáltatót vett nyilvántartásba, ugyanakkor a bankok körében erős a verseny ezen új szolgáltatások terén.

Mi is az a PSD2 és miért fontos?

A PSD2-es szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (akik lehetnek bankok is) hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. Kétféle új típusú engedélyt adnak ki a felügyeletek:

Az AISP (Account Information Service Provider)szolgáltatók a számlainformációkat tudják bekérni az ügyfélről, ezzel olyan szolgáltatást indíthatnak, hogy az ügyfél akár több bankszámláját egy helyen tekintheti át, és nyomon követheti, hol és mennyit költött, milyen megtakarításai vannak, mennyi likvid vagy kevésbé likvid pénzeszköze van. AISP engedélyből adott ki négyet az MNB itthon. A PISP (Payment Initiation Service Provider), azaz a fizetéskezdeményezési szolgáltatók mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat vagy más közvetítőket az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek. Utóbbira a kézenfekvő példa a személyek közötti (mobil)fizetés, ami a pénzforgalom egyik leggyorsabban fejlődő területe, de online fizetéseknél is alkalmazható alternatíva lehet a bankkártyákra, egyéb fizetésekre, például számlák automatikus kifizetésére.

PISP és AISP típusú szolgáltatások már eddig is léteztek, csakhogy nem szabályozottan működtek, hanem valahol a szürkezónában foglaltak helyet (pl. Sofort, Mint, Magyarországon a Wyze.me stb.). A bankok eleve nem nézték jó szemmel, hogy az ügyfelek és a bankok közé egy harmadik szolgáltató lép, pláne, ha még csak nem is vonatkozik rájuk egy sor biztonsági és prudencuiális szabály. A PSD2 ezt a szürkezónát hivatott felszámolni, a korábban szabályozatlan fintecheknek világos korlátokat és lehetőségeket adva.

Négy aktív engedély a piacon

Tavaly beszámoltunk róla, hogy négy harmadik feles szolgáltató szerzett PSD2-es AISP engedélyt a magyar piacon (lásd keretes írás), és ma is épp négy engedéllyel rendelkező PSD2-es fintech van a piacon, azonban egyikük, az MKB érdekeltségéhez tartozó Zedna június közepén visszavonta engedélyét, míg egy új szolgáltató, a Koin márciusban szerzett engedélyt.

A Koin honlapján olvasható tájékoztatás szerint a társaság 2012 óta foglalkozik az iOS, Android és webes platformokon elérhető személyes pénzügyi tanácsadó szoftver (PFM) fejlesztésével és üzemeltetésével, jelenleg csak a magyar store-okban érhető el, és több mint 200 ezren töltötték le. A Koin jelenleg a Magnet Bankkal áll stratégiai kapcsolatban, illetve a Hiventures befektetésének segítségével dolgozik az alkalmazás továbbfejlesztésén és európai terjeszkedésén.

Az Aggreg8 egyrészt számlainformációs szolgáltatóként lehetőséget biztosít a végfelhasználóknak arra, hogy a banki ügyfelek egy közös felületen tudják megtekinteni a más-más bankoknál vezetett bankszámláik tranzakciótörténetét. Másrészt üzleti oldalon - természetesen a végfelhasználóktól GDRP szerint kapott felhatalmazás alapján - a végfelhasználók velük megosztott számlainformációit meg tudják osztani üzleti partnereikkel, akik ezeket az adatokat fel tudják használni saját szolgáltatásuk nyújtása során.

A Számlázz.hu 2019 novemberében szerezte meg az AISP-engedélyt, az engedély birtokában a már létező autokassza szolgáltatásukat bővítik. A MagNet Bankkal már 2016 óta együtt dolgoztak, a szolgáltatást most újabb bankok ügyfeleinek teszik elérhetővé.

Az Appspect nevű cég az AISP engedélyét Magyarországon másodikként, 2019 áprilisában kapta meg, azóta az engedély pasztportálásra került az Egyesült Királyság valamint további öt európai országba. A társaság által üzemeltetett mobilapplikáció a Recash, amely a felhasználók oldaláról egy, partnerek százainál történő bankkártyás vásárlásokat követően pénzt visszaadó (cashback) mobilalkalmazás.

A Zedna nevű cég egy Ginger App nevű személyes pénzügyeket menedzselő (PFM) alkalmazást fejlesztett, mely mögött úgy tudjuk, a RowanHill tanácsadó cég és az MKB Bank állt. Az alkalmazás indulásának időpontja tavaly decemberben még kérdéses volt, akkor az MKB Bank megkeresésünkre közölte, "a fejlesztésekkel kapcsolatos információk ma még nem publikusak, hiszen idő előtti kiszivárgásuk komoly üzleti hátrányt jelenthetne a piaci versenyben". A szolgáltató azonban a regiszter szerint június közepén visszavonta korábban megszerzett engedélyét, így nem valószínű, hogy egyhamar elindulnak, ha egyáltalán még „leporolják” a projektet.

Voltak kisebb akadályok

Az MNB a jelentésben megjegyzi, hogy a harmadik fél szolgáltatók által benyújtott kérelmekkel és dokumentumokkal kapcsolatban az engedélyezési eljárások során több hiánypótlási körre is szükség volt, és rendszeresen előforduló, jellemző hiányosságok merültek fel, ami arra utal, hogy a benyújtók többségének a szabályozás nehezen értelmezhetőnek tűnt.

Probléma volt például, hogy a számlainformációs szolgáltatók esetében a saját általános szerződési feltételeikben nem megfelelően rögzítették, hogy az adott szolgáltatásukhoz milyen adatok szükségesek. Ugyanis habár a számlavezetőknek minden, a fizetési számlával kapcsolatos adatot elérhetővé kell tenniük, a számlainformációs szolgáltatónak – az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban – csak azokhoz szabad ténylegesen hozzáférniük, amelyekre feltétlenül szükségük van a szolgáltatás nyújtásához.

Informatikai szempontú vizsgálatok során jellemző volt, hogy első körben hiányoztak az üzletmenet-folytonosságot biztosító készenléti tervek, és az ezek teszteléséről szóló dokumentumok, illetve nem kerültek meghatározásra a helyreállítási idők és a helyreállítási pontok, valamint nem kerültek benyújtásra az informatikai rendszert adatkapcsolattal együtt bemutató architektúratervek.

A bankok is itt vannak

Az MNB értékelése szerint „a PSD2 nyomán bár megjelentek hazánkban is a számlainformációs és fizetéskezdeményezésiszolgáltatást nyújtó pénzforgalmi intézményként működő pénzforgalmi szolgáltatók, a számuk elenyészőnek tekinthető, és a tényleges tevékenységük sem indult még be széles körben”.

A hitelintézetek a korábbi engedélyük alapján jogosultak az új pénzforgalmiszolgáltatások nyújtására is, de nem minden hitelintézet élt a nyílt bankolás lehetőségével. Azonban a hitelintézetek akár egymás ügyfeleinek is nyújthatják e szolgáltatásaikat is, oly módon, hogy közben az ügyfeleknek nem kell számlát nyitniuk a másik hitelintézetnél, növelve ezzel a versenyt:

Az MNB öt darab, hazai számlainformációs szolgáltatást nyújtó, pénzforgalmi intézményként működő pénzforgalmi szolgáltatót vett nyilvántartásba, fizetés-kezdeményezési szolgáltató számára viszont eddig még nem került sor engedély kiadására.

A címlapkép forrása: Getty Images.