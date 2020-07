Tömegesen bedőlő hitelekre figyelmeztetnek Európában, ha berobban a járvány második hulláma

Az európai bankok 800 milliárd eurós hitelezési veszteséggel számolhatnak a következő három évben a koronavírus-válság miatt, ha nem csitul a járvány, és erős második hullám jön – figyelmeztet a legrosszabb esetre az Oliver Wyman elemzőcég. Ez esetben a szektor hitelállományának 10 százaléka nem teljesítő lesz.

Az Oliver Wyman elemzőcég alapeseti várakozása szerint ugyanakkor a bankszektor az előző három évben látott szinteknél 2,5-szer magasabb, 400 milliárd eurós hitelezési veszteséggel számolhat. A COVID-19 a banki profitabilitást hosszabb távon is rontja az alacsonyan tartott kamatszintek miatt.

Idén a bankok bevétele 180 milliárd euróval eshet 385 milliárd euróra akkor is, ha egy második körös karantént megúszna Európa. 2022-ig nem is tér vissza a szektor bevétele a 2019-ben látott szintre, 2022-ben is még 30 milliárd euróval kevesebb, 535 milliárd eurós bevételre számíthatnak.

2021-ben a bankok nettó kamatbevétele 8 százalékkal lesz kisebb 2019-hez képest, ez főleg azoknak a bankoknak okoz majd nagy gondot, melyek kereskedési, vagyonkezelési üzletága kevésbé erős. A bankok fizetési, hitelkártya üzletága már most gyengélkedést mutat, illetve a kkv-szektorban is emelkedik a csődöt jelentő cégek száma.

