Bank 2020. július 27. 13:30 Üzleti ügyfeleknek is elérhető az Apple Pay a CIB-nél

A CIB Bank mától elérhetővé teszi az érintéses fizetésre alkalmas CIB Visa üzleti bankkártyával rendelkező ügyfelei számára is az Apple Pay szolgáltatást. A CIB Visa Inspire és CIB Mastercard kártyákkal rendelkező lakossági ügyfelek után így most már a vállalati ügyfelek által használt kártyákkal is elérhető a szolgáltatás, és ezzel a CIB által kibocsátott összes érintéses fizetésre alkalmas bankkártyával lehet Apple Pay-jel fizetni.