Minden napját sajátos rutinnal kezdi a legnagyobb amerikai bank vezére

Jamie Dimon, a 3200 milliárd dolláros eszközállománnyal és 250 ezer alkalmazottal rendelkező JP Morgan vezére ugyanúgy egyfajta rutinnal kezdi minden reggelét, mint az összes sikeres cégvezér; egy podcasten most megosztotta, hogy pontosan hogy indul minden napja.

Dimon 7 órát alszik, nagyjából hajnali 5-kor kel fel. A következő 1-1,5 órában újságot olvas.

Először a New York Daily Newst nézi végig, az újságba ír ugyanis lánya, Laura Dimon is. Ezután válogat a New York Post, a Washington Post, a New York Times, a Wall Street Journal és a Financial Times közt.

Ezen kívül van, hogy elolvassa a Grant’s Interest Rate Observert, a Gloom, Boom & Doom Reportot és a The Economistot is, vagyis elsősorban közgazdasági lapokat, elemzői jelentéseket, beszédek leiratát olvassa. Dimon még mindig inkább a nyomtatott sajtót fogyasztja.

„Ha csak online olvasol híreket, főleg olyan híreket olvasol el, amelyeket el akarsz olvasni, ha viszont ráérek, elolvasok egy csomó olyan történetet, melyet nem olvasnék el, mert ki akarok lépni a természetes élőhelyemről” – mondta Dimon.

Könyveket is szeret olvasni, de Dimon ezt inkább akkor teszi, ha nyaral.

7 körül minden nap 45 percet mozog a bankvezér; aerobicozik, súlyt emel, nyújt, és néha fut is.

A JP Morgan vezére egy kávét is megiszik valamikor a reggel folyamán, de nem reggelizik, amíg be nem ér a munkahelyére. Általában így 10 körül szokott reggelizni, jellemzően tojást fogyaszt, aztán délben ebédel.

(CNBC)