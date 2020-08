Lenullázta a koronavírus a magyar Erste Bank nyereségét

Minimális, 27 millió forintos nyereséggel zárta az év első felét a magyar Erste Bank 17 milliárd forintos, elővigyázatosságból megképzett kockázati költség mellett úgy, hogy a piaci átlagnál jóval magasabb hitelnövekményt könyveltek el, a babaváró hitel különösen jól szerepel a banknál. Bár jobb a működési környezet, mint tavasszal, óriási bizonytalanságot látnak továbbra is.

Az osztrák anyabank második negyedéves gyorsjelentéséről itt számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 31. Hatodára zuhant az Erste nyeresége a koronavírus miatt

2015 óta nem látott kockázati költség

Még a koronavírus sem állította meg az Erstét, abból indulunk ki, hogy bár kaptunk egy gólt, a meccset meg fogjuk nyerni – kezdte a bank mai online sajtótájékoztatóját Jelasity Radován elnök-vezérigazgató. 17 milliárd forint forintnyi kockázati költséget számolt el a bank az első félévben (utoljára 2015-ben került sor hasonlóra), és 2,5 milliárddal visszaestek a nettó kamatbevételei is, így

a bank adózás utáni eredménye 27 millió forint volt, vagyis gyakorlatilag nullára esett.

Az év hátralévő részében már nem számítanak jelentős kockázati költség elszámolásra, ugyanis az első félévben már elszámolták a várható portfólióromlás hatásait. A Portfolio kérdésére a sajtótájékoztatón elhangzott: a megképzett kockázati költség 60-40%-ban oszlik meg a vállalati, illetve a retail üzlet között, de nem a már látható kockázatokra képezték ezeket.

Várható nem teljesítési arányt, NPL-rátát ehhez kapcsolódóan nem kívántak elárulni, a moratórium utáni, 2021-es csődráták becsléséhez még nagyon kezdeti fázisban vagyunk. Figyelik a jelentős romlást mutató makrogazdasági statisztikákat, az ügyfelek jövedelmi profiljában még nem tapasztaltak markáns romlást.

A társaság költség/bevétel aránya romlott, 48,9%-ról 52,9%-ra nőtt (a növekmény fele a moratórium miatti kamatbevétel-elhalasztással magyarázható), az év egészében azonban ezt 50% alá szeretnék vinni.

A piac átlaga felett nőtt a hitelezés a banknál: 22%-kal nőtt az első hat hónapban a hitelállomány, amiben a törlesztési moratórium és a babaváró hitelek folyósítása is jelentős szerepet játszik. A moratórium a betétek növekedéséhez is hozzájárult, ezek 20%-kal emelkedtek fél év alatt.

Koronavírus ide vagy oda, 18%-kal több új hitelt folyósítottak, mint egy évvel korábban, különösen a lakossági hitelezés alakult jóé: 139 milliárd forintnyi új hitelt folyósítottak az első félévben a lakosság számára a tavalyi 91 milliárd forint után, ami 53%-os növekedést jelent.

A babavárót válságálló konstrukciónak tartják, többet folyósítottak belőle, mint jelzáloghitelből, és csak áprilisban tapasztaltak (akkor sem szignifikáns) visszaesést – mondta Harmati László vezérigazgató-helyettes.

A retail betétállományuk 2020 elejéhez képest 15%-kal emelkedett, részben a moratóriumnak, részben a lakosság és a kkv-k tartalékképzésének köszönhetően. Úgy látják, a lakosság egyre nyitottabb a rendszeres megtakarítási formákra, így Erste Future nevű, értékpapír-számlán futó termékük pénzáramlása is robusztusan alakult a nehéz hónapokban is.

A törlesztési moratóriummal a lakossági hitelszerződések kevesebb mint felében élnek, termékenként jelentős az eltérés. A rulírozó termékeknél nagy arányú a kilépés (hitelkártyáknál 80% feletti) a jelzáloghiteleknél 64% törleszt tovább, a babaváró hitelek esetében viszont 57% él a moratórium lehetőségével.

Szabados Richárd, a vállalati üzletág vezetője elmondta: egy év alatt 19%-kal 779 milliárd forintra növekedett vállalati hitelállományuk. Mindegyik szegmens kivette a részét a növekedésből, a kkv-kál 11%-kal nőtt például a hitelállomány.

Az új kihelyezésekben azonban a második negyedévben jelentősen csökkent a volumen, így a kkv-k első félévben 30%-kal, kereskedelmi ingatlanoknál 57%-kal esett vissza a kihelyezés az első félévben.

A piaci átlagnál nagyobb arányban döntöttek a vállalati ügyfelek a hitelek törlesztése mellett, NPL-rátájuk egyelőre kevéssel 1% feletti. 27 milliárd forintos új hitelkhihelyezésnél jár az Erste az NHP Hajrában, aminek több mint 20%-a új hitel (ez jobb a piac átlagánál), emellett a Növekedési Kötvényprogramban is aktívak.

Üzemmód járvány idején

Az Erste Bank – nem fióki – kollégáinak több mint 90 százaléka az elmúlt hetekben is részben otthonról dolgozott. Augusztus végéig kétheti rotációban, szeptembertől rotáció nélkül, de továbbra is fenntartják a home office lehetőségét. Az üzleti utazások egyelőre korlátozva vannak, nem szerveznek külföldi üzleti utakat, illetve belföldön is próbáljuk online tartani a képzéseket, megbeszéléseket és erre kérik a kollégákat is. Folyamatosan követjük a járványhelyzet alakulását és annak megfelelően döntünk a külföldi üzleti utazásokról. A konferenciákon való részvétel augusztus végéig csak online módon megengedett, ezt követően is arra kérik a kollégákat, hogy lehetőség szerint éljenek az online lehetőségekkel, és ezek igénybevételével vegyenek részt konferenciákon, rendezvényeken – árulta el a bank a Portfolio múlt heti írásbeli kérdésére.

Zárt terekben így fiókon/épületen belül kötelező a maszk viselése az Ersténél. A fiókhálózat közel ezer fős csapatát maszkokkal, kesztyűkkel, fertőtlenítő szerekkel látták el, és már minden fiókban plexifalak védik őket. Áprilisban a szokotthoz képest a felére csökkent a bankfiókok forgalma, májusban a kijárási korlátozások fokozatos feloldásával a fióklátogatások száma emelkedett, ám így is 40 százalékkal maradt el a szokásostól. Júniusban a forgalom tovább nőtt, de továbbra is elmarad az ilyenkor megszokottól. Hasonló jelenségről számoltak be más bankok is a Portfolio körképében:

A netbanki aktivitás június-júliusban 7 százalékkal maradt el a március-áprilistól, a mobilbanki aktivitás ugyanakkor több mint 6 százalékkal emelkedett ebben az időszakban. A NetBank visszaesése tehát egyrészt a MobileBank alkalmazás növekvő népszerűségével magyarázható, ügyfeleik a napi bankoláshoz előszeretettel használják az alkalmazásukat. A korábbi években is megfigyelhető volt a NetBank tekintetében, hogy a nyári időszakban (szabadságok) visszaesés van a banki ügyintézésben.