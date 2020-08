Csúcsvezetők és véleményvezérek a digitalizációról - Éveket ugrunk előre?

A bankszektorban és a nagyvállalatoknál általában a digitalizáció hatalmas lökést kapott a koronavírus-járvány alatt és után, néhány hónap alatt éveket ugrottunk előre, és sok olyan kezdeményezés kapott szárnyra, melynek a hatásait csak később láthatjuk, de a munka már nagyban zajlik. Nagy változások várhatók a fizetési piacon és az IT-szegmensben, miközben a szervezetek működése is a gyors reagálás irányába változik, ebben fontos szerepe lesz az agilis transzformációnak is. Szeptember 3-ai Financial and Corporate IT 2020 konferenciánkon véleményvezérek, szabályozók és az IT-szakma csúcsvezetői osztják meg gondolataikat minderről.