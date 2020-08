A Posta Biztosító csinálta meg a magyar Revolutot? Így néz ki a bankkártya

Bankkártyát bocsát ki a Posta Biztosító. A kártya a biztosító Hello nevű insurtech márkájának részeként kerül a piacra, biztosítási szolgáltatások mellett kedvező átváltási árfolyamot is ígér.

A Posta Biztosítóhoz tartozó hello márka insurtech termékei 2018-ban jelentek meg a piacon, a fiatalokat megcélozva. Jelenleg két termékcsalád érhető el: a hello BRINGÁS balesetbiztosítást, vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást, míg a hello UTAZÓ különböző tematikus utasbiztosításokat kínál. Most mindkét termékhez kapcsolódóan bővült a szolgáltatások köre.

A Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) tájékoztatása szerint közel egy éves fejlesztést követően, partneri együttműködés keretében került piacra a hello UTAZÓ utasbiztosításhoz kapcsolt prepaid Mastercard kártya. A biztosításkötési folyamatban a biztosító ügyfelei teljesen online igényelhetik a kártyát a biztosító partnerétől, mely postai úton érkezik meg.

Az aktivált kártya úgy működik, mint bármely MasterCard bankkártya, saját bankszámlaszámmal rendelkezik, így feltölthető utalással vagy másik bankkártyáról is. Belföldön és külföldön egyaránt használható, PayPass-os fizetéssel is. Magyarországon közel 2000 üzlet, webshop és más elfogadóhely kínál visszatérítést a kártyahasználóknak, de

a kedvező devizakonverziós díjaknak köszönhetően külföldi utazások alkalmával is érdemes ezt a kártyát használni a mindennapos költésekhez.

Amennyiben az utasbiztosítással fedezett utazás kármentesen zajlik, az utazási kupon vagy jótékony felajánlás mellett most már erre a kártyára is kérhetik kármentességi bónuszukat. Ennek igénylésére a hazaérkezés utáni 9. munkanaptól egy évig van lehetőség. A bónusz mértéke kártyára történő utalás esetén a biztosítási díj 50%-ának megfelelő összeg.

A kártya kibocsátását a Posta Biztosító partnere a Peak Prometheus platformon keresztül biztosítja. Kezelőfelületként a hello arculati elemeit hordozó internetbanki felület és a Peakwallet mobilapp szolgál, ahol ellenőrizhető az egyenleg, a számlatörténet, pár kattintással elvégezhető a kártya aktiválása, blokkolása, letiltása és még számtalan további funkció található benne.

Szintén újdonság, hogy a szolgáltatónál elérhető vagyon-, baleset- és felelősségbiztosítások a kerékpárok és a legfeljebb 300W teljesítményű elektromos kerékpárok mellett már rollerekre és elektromos rollerekre is megköthetők.