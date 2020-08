Nagy horderejű változás jön a kölcsönöknél - Ezt most nem teszik ki az ablakba a magyar bankok

Tízből kilenc bank jelenleg elérhető személyi kölcsöne megbukna a vizsgán már a kamata alapján is, ha most kellene az MNB feltételeinek megfelelő Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt adni a minimálbérnél alig jobban kereső ügyfeleknek – mutatja a Portfolio gyűjtése. Az 500 ezer forintnál nagyobb hitelt felvevő alacsony jövedelmű ügyfelek akár több százezer forintot is nyerhetnek majd a minősítés bevezetésével, ahogy az alábbiakból ki fog derülni. Személyi kölcsön felvétele előtt addig is a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk használni.