Az Ersténél már bankon kívül is megy a fizetési kérelem

Az Erste Bank ügyfelei már más pénzintézetnél vezetett számlára is indíthatnak illetve onnan fogadhatnak fizetési kérelmet. A szolgáltatás népszerűségét a másodlagos azonosítók használatának terjedése is növelheti. Az Erste ügyfelei eddig közel hétezer másodlagos azonosítót adtak meg, a többség a mobilszámát rendelte hozzá a bankszámlájához - olvasható a bank közleményében.

Az Erste Bank ügyfelei júliustól bankon kívülről is fogadhatnak, illetve maguk is indíthatnak más pénzintézetnél vezetett számlával szemben fizetési kérelmet. A bankon belüli számlák között az Ersténél még március 2-án, a hazai hitelintézetek között elsőként elindult ez a szolgáltatás netbank és mobilbank felületeken, most már azonban az erstés valamint más bankok ügyfelei között is van lehetőség fizetési kérelmet használni – mondta el Bek-Balla László, az Erste Bank digitális csatornák igazgatóságának vezetője.

A fizetési kérelem bevezetésére az azonnali fizetési rendszer március eleji indulása teremtette meg a lehetőséget. Fizetési kérelem esetén a fogadó fél egy üzenetet kap a netbankjába vagy mobilbankjába, melynek elfogadásával a kért összeg jóváíródik a kérelmet indító számláján. Ez a fizetési kérelem maximum két hónapig érvényes, és sok élethelyzetben jelenthet könnyebbséget, például, amikor egy nagyobb társaság az éttermi számlát osztja szét, egyszerűbbé teszi az egymás közti elszámolást.

A fizetési kérelem bevezetése nem kötelező a bankok számára, és az Erste mellett egyelőre csupán két másik pénzintézet áll készen a szolgáltatás bankközi indítására illetve fogadására.

A társbankok csatlakozása mellett a fizetési kérelem népszerűségét várhatóan nagyban növeli majd, ha nem csak a lakossági, hanem – miként az Erste Banknál – a vállalati számlák esetében is elindul a rendszer, és a közüzemi szolgáltatók közül is mind többen kínálják fel a lehetőséget ügyfeleiknek a beszedési megbízás alternatívájaként – tette hozzá Bek-Balla László.

Az Erste netbankjában és mobilbankjában - aogyan más bankoknál is - március óta másodlagos azonosítót is hozzá lehet rendelni a számlához: magánszemélyek e-mail címet, mobilszámot vagy adóazonosítót, míg vállalkozások adószámot is megadhatnak, melyre onnantól ugyanúgy lehet pénzt utalni, mint a bankszámla megadásával. Az Ersténél március óta közel hétezer számlához regisztráltak másodlagos azonosítót, ezek mintegy 70 százaléka mobilszám és 30 százaléka e-mail cím. A másodlagos azonosító megadásával indított utalásoknál is hasonlóak az arányok. A március óta így kezdeményezett tranzakciók közel 60 százalékánál a mobilszámot, míg több mint 40 százaléknál az e-mail címet adták meg az Erste ügyfelei a számlaszám helyett. A másodlagos azonosítók terjedése a fizetési kérelem használatát is egyszerűbbé teszi: a szolgáltatás elindításához mindössze a mobiltelefon névjegyzékéből kell az érintett telefonszámát vagy e-mail címét átemelni a mobilbankba, és már mehet is az üzenet a fizetési kérelemről.