Felpörgetik az amerikai azonnali fizetési rendszer kiépítését

A Fed azonnali fizetési rendszeren dolgozik már egy éve, a pénzküldési és elszámolási rendszer 2023-2024-re készülhet el, és a Fed úgy döntött, a gyorsaság érdekében folyamatosan kerülnek bevezetésre a különböző funkciói. Lael Brainard, a Fed kormányzótanácsának tagja beszélt erről.

Szeptember 3-ai Financial and Corporate IT 2020 konferenciánkon a szabályozók, a banki, fintech és IT-szereplők vitatják meg az előttünk álló időszak kihívásait, fejlődési irányait. Érdemes eljönni!

Lael Brainard szerint a koronavírus-válság rámutatott arra, mennyire fontos, hogy az emberek azonnal hozzájussanak a pénzükhöz, ezért a FedNow nevű központi azonnali fizetési endszer kiépítését igyekeznek felgyorsítani. Igaz, még így is 2023-2024-ben indulhat el a rendszer a tervek szerint, de most arról döntöttek, a rendszer funkcióit fokozatosan vezetik be, ezzel gyorsítják a kiépítését, elindulását.

Az itthon márciusban elindult azonnali fizetési rendszerhez hasonlóan nem csupán az átutalt összeg azonnali elszámolását végzi majd el a rendszer, hanem később például mobilszámra vagy e-mail címre is utalhatnak majd vele. Csalásmegelőzési, és likviditás-menedzsment eszközzel is rendelkezik majd, és interoperábilis lesz a jelenlegi elszámolórendszerrel.

Financial and Corporate IT 2020 Szeptember 3-ai Financial and Corporate IT 2020 konferenciánkon a szabályozók, a banki, fintech és IT-szereplők vitatják meg az előttünk álló időszak kihívásait, fejlődési irányait. Érdemes eljönni!

(Finextra)