Most akkor tényleg jön az újabb fekete hétfő a tőzsdéken?

Ki ne emlékezne még az alig két hónapja látott nagy hétfői esésre a tőzsdéken, amikor hatalmas, helyenként egészen a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott mínuszokat láthattunk a tőzsdéken. De nem kell messzire menni a példákat illetően, hiszen a magyar befektetők jól emlékezhetnek az OTP több mint 15 százalékos beszakadására is. Donald Trump pénteki bejelentéseivel most tehát újból visszatért a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság a piacokra, mi pedig most megnéztük, hogy jöhet-e egy újabb fekete hétfő a tőzsdéken.