Tarol az MNB szuperolcsó hitele, ezeket a bankokat rohanták meg eddig érte

A bőség zavara alakult ki az elmúlt hónapokban a kis- és középvállalkozások számára elérhető hitelprogramok szempontjából. Ezt valószínűleg a jegybanknál is érzékelték, az eligazodást ugyanis tegnap óta az MNB új, Hiteltérkép nevű platformja is segíti. A jegybank alábbi táblázatában szereplő forintalapú termékeken túl az EXIM is bevezetett új hitelterméket a garancia- és biztosítási termékek mellett.

Július végéig 4 098 vállalattal kötöttek hitel- vagy lízingszerződést a bankok mintegy 285 milliárd forint összegben, a volumen 26 százaléka új beruházási hitel vagy lízing, 54 százaléka forgóeszközhitel, 20 százaléka pedig korábbi beruházási hitel kiváltásához kapcsolódó ügylet volt – közölte az MNB a múlt héten, azóta már 300 milliárd forint felett járhat a program. A szektorszintű adatokat alábbi cikkünkben foglaltuk össze:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 05. Felpörgött az NHP Hajrá, mégis hatalmasat zuhantak a céges hitelek

Ezúttal az egyes bankokat is megkerestük, 10 bankból 8 pedig azt is elárulta, hol tart a programban. A szerződéses összeg alapján a K&H, az OTP és az Erste a legaktívabb (ők adták a 300 milliárd forintos összeg közel 60%-át), a szuperbank létrehozásán munkálkodó három hitelintézet (Budapest Bank, MKB Bank és Takarék) viszont kisebb piaci részesedést tudhat eddig a magáénak, közülük a Budapest Bank az, amelyik a legaktívabbnak mondható. A CIB és a Raiffeisen nem adott számszerű választ a kihelyezéseket firtató kérdésünkre.