Már a magyar bankoknál is hódít a felhő technológia: hol járunk a digitális evolúcióban?

Egyre több hazai banknál jelennek meg a felhő technológiát használó alkalmazások, például a kollaborációs irodai szoftverek és a chatbotok, digitális asszisztensek. Ugyanakkor a szektor még a felhő evolúció elején jár, egyetlen ugrással nem megy a technológia teljeskörű bevezetése. A szervezeteknek át kell rágniuk magukat a technológiai, műszaki és megfelelőségi feladatokon, ugyanakkor cserébe gyorsabb, modernebb alkalmazásokat hoznak létre, gyorsan mehetnek piacra a termékekkel, és olcsóbban tehetik mindezt.

Az új technológiák, a felhő és az AI mennyire jelentek meg a hazai bankoknál, mely területeken lehetnek hasznosak? Milyen innovációk zajlanak a szektorban, az egyes bankoknál? A szabályozási környezet ezeket hol tudja támogatni? Erről is szó lesz szeptember 3-ai Financial and Corporate IT konferenciánkon. Regisztráció itt!

A pénzügyi intézmények várakozásai alapján rövid távon a mesterséges intelligencia alkalmazása lehet a legnagyobb hatással az üzleti folyamatokra. A pénzügyi szolgáltatók többségének – több mint 55 százalékuk – véleménye alapján a következő két évben a mesterséges intelligencia felhasználása alakíthatja át legnagyobb mértékben intézményeik működését – áll az MNB Fintech és Digitalizációs jelentésében.

A terület szakértője, Strén Gábor, a Microsoft Magyarország pénzügyi szektor ügyféligazgatója segítségével vizsgáltuk meg, miért éppen ezt a területet tartják a bankok kiemelt jelentőségűnek. A szakember szerint a technológia alkalmazása egyrészt nagyban javíthatja a szektor versenyképességét a fintech támadókkal és a globális szolgáltatókkal, a pénzügyi területre betörő bigtechekkel szemben. A régióban és Magyarországon a bankszektor magas költségek mellet működik, ebben a felhőszolgáltatások önmagukban is gazdaságossági fejlődést jelenthetnek azzal, hogy a jelenlegi technológiákat részben vagy egészében felhőszolgáltatásokra helyezik át. Ezzel tehát egyrészt költséget takaríthatnak meg, másrészt az erőforrásaikat innovációra csoportosíthatják át, ami összességében operációs javulást eredményezne.

Strén Gábor Microsoft Magyarország, ügyféligazgató, Pénzügyi szektor Strén Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy területen. 2006-tól a Microsoft Magyarország üzleti megoldások szakmai területért felelt, és részt vett annak sikeres Tovább … Tovább Strén Gábor a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte diplomáját pénzügy területen. 2006-tól a Microsoft Magyarország üzleti megoldások szakmai területért felelt, és részt vett annak sikeres

Azzal, ha publikus felhőszolgáltatókra, ezen belül is hyperscale cloud szolgáltatókra bíznák ezt a tevékenységet, jobban tudnának fókuszálni az üzleti fejlesztésekre, új pénzügyi termékek fejlesztésére, gyorsabban tudnának ezekkel piacra lépni, vagyis a felhő az operációs terület mellett üzleti oldalon is jobb eredményeket hozhatna.

A felhő bevezetésének evolúciója

A felhő technológia bevezetése nem megy egyik napról a másikra: a realitás a bankszektor számára egy hosszabb evolúció, amelynek több mérföldköve van. Nem lehet egyetlen ugrással átállni a felhő technológiára, az új projektek, technológiák bevezetésénél célszerű a felhős alternatívákat megvizsgálni. A felhőszolgáltatásokat három szintre lehet sorolni (lásd alábbi ábra):

a belépőszintet az infrastruktúra-szolgáltatások, a hardverek, és az ehhez köthető futtatási környezetek jelentik (Infrastructure as a Service, IaaS),

ennél fejlettebb szint a platformszolgáltatások köre, ahol menedzselt szolgáltatások, adatbázis-kezelők érhetők el (Platform as a Service, PaaS),

a legfelsőbb szinten pedig a szoftverszolgáltatások köre, ahol a felhő szállító kész üzleti megoldásoka szállít a banknak. Jellemzően az ügyfélkezelő megoldások, az új munkatársak betanítását, belépését segítő és CRM megoldások tartoznak ide, de a klasszikus vállalatirányítási rendszerek is ebbe az irányba tartanak, amikor komplex szolgáltatásokat adnak (Software as a Service, SaaS).

Ezeknek a megoldásoknak a bevezetése időben és mélységben más és más változtatásokat, a belső folyamatoknak és a felügyeletnek való megfelelési hátteret igényelnek. Az MNB korábban a felhő technológia bankszektor általi bevezetéshez egy ajánlást készített, mely 2019 május 1-től alkalmazandó. Ennek célja, ahogy az MNB fogalmaz, hogy „a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői számára gyakorlati útmutatást adjon a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéből eredő kockázatok kezeléséhez, valamint a vonatkozó nemzeti és európai uniós jogszabályokban, egyéb szabályozó eszközökben foglalt rendelkezések egységes alkalmazásához”.

Az ajánlásban leszögezik, hogy a felhőszolgáltatás igénybevételét megelőzően a pénzintézeteknek meg kell győződniük arról, hogy a felhőszolgáltatás használata során biztosítani tudják a jogszabályoknak való teljes körű megfelelést. A felhőszolgáltatás igénybevétele során a jogszabály szerinti működés teljes felelőssége megmarad az pénzintézeteknél. Az ajánlásban részletezik, milyen felelősségi körök, szolgáltatási szerződések és technológiai irányelvek érvényesülnek egy ilyen digitális transzformációnál.

Jelenleg nincs akadálya annak, hogy a bankok bármilyen területen igénybe vegyék a felhőszolgáltatásokat, ugyanakkor kötelesek a kockázatelemzést elvégezni, amiben az iránymutatás segít, de az intézetnek saját magának és a felügyelet felé is bizonyítania kell a bevezetés, a működés biztonságosságát

– magyarázza lapunknak Strén Gábor.

A felhő alapú rendszerek szerves részét képezik az informatikai rendszer egészének, ezek biztonsága is része a teljes infrastruktúrának. A szervezet kockázati térképére felkerül a felhő rendszer is, illetve a belső folyamatok is megváltozhatnak emiatt, és z exit stratégia kialakítása is feladatként hárul a bankokra. Ez az evolúciós előrelépés része, ezt a feladatot nem lehet átlépniük az intézményeknek. A jó hír, hogy az intézménye ezután univerzálisan használhatják az így megszerzett tudást egy későbbi felhős bevezetéshez.

A felhős bevezetéseket több hónapig, komplexebb esetekben akár közel egy évig tartó előkészítés előzi meg, ami egyrészt technológiai, műszaki felkészítést jelent, hogy egy meglévő belső környezetbe hogyan illik bele egy külső szolgáltatás úgy, hogy a belső policyknak megfelelően működjön, másrészt ez a folyamat jogi, felügyeleti felkészülést takar, hogyan tudja bizonyítani a bank, hogy megalapozott, felelősségteljes döntést hoz a felhő technológia bevezetéssel. Ez egy megismerési és tanulási folyamat is egyben.

Hol használják a bankok a felhőt?

A hazai bankszektorban általános, hogy a szervezeti kollaborációs, munkaszervezési feladatokban használnak felhőszolgáltatásokat, ez a belső hatékonyságot nagyban segíti. A szektor a területen éveket ugrott előre a pandémiás időszakban, a legtöbb szereplő, ahol még nem működtek ehhez hasonló szolgáltatások, fénysebességgel vezették be a megoldásokat. Microsoft esetében ez a Teams, az Exchange Online és ehhez hasonló irodai alkalmazásokat jelenti. Ezen kívül a digitális asszisztensek, és a chatbotok nagy része felhőből működik, ezek is megtalálhatók már a legtöbb hazai pénzintézetnél.

Ha egy klasszikus univerzális bank egy újfajta fintech szolgáltatást indít, és ezt leányvállalati struktúrába kiszervezve végzi, akkor célszerű és indokolt lehet ezt egy felhőplatformon megtervezni, ilyenre is több példa van már a hazai piacon. A különböző fintech szolgáltatásoktól függően szükség lehet a felhőszolgáltatóktól igénybe vehető kognitív vagy mesterséges intelligencia szolgáltatásokra, mint például videó, kép vagy hangfelismerő rendszerekre, melyek már beépülhetnek a banki termékekbe. Ilyen megoldásokra szükség lehet egy bankfiókokat monitorozó rendszerben, ahol azt nézik, hogyan érzi magát az ügyfél a fióki térben, de akár az olyan digitális szolgáltatásoknál is, amikor egy ügyfél online számlát nyit, egy akár közel teljesen automatizált folyamaton keresztül.

A bankok ügyfelei a bőrükön érezhetik a modern alkalmazások esetében, hogy ezek gyorsak: akár magasabb terhelésű vagy éppen ünnepi időszakokban is gyors válaszidőt képesek adni, nem érezhető lassulás. A felhőben futó alkalmazások folyamatosan frissülnek, állandóan és gyorsan változtathatóak, ezekben akár hetente érkezhetnek új feature-ök, frissítések. Amikor az ügyfelek használnak egy ilyen digitális banki platformot, valójában egy nagy biztonsággal körbevett környezetbe kerülnek, egy esetleges visszaélésről, csalási kísérletről szinte azonnal értesül a központ és az ügyfél.

Ma minden banki IT-vezető tisztában van azzal, hogy a technológiával foglalkoznia kell, az egyes szereplőknél inkább az a kérdés, hogy erre mikor kerülhet sor, a menedzsment milyen elvárásokat támaszt feléjük, mik a prioritások, és mennyi erőforrást biztosítanak erre

- mondja Strén Gábor.

Financial and Corporate IT 2020 Az új technológiák, a felhő és az AI mennyire jelentek meg a hazai bankoknál, mely területeken lehetnek hasznosak? Milyen innovációk zajlanak a szektorban, az egyes bankoknál? A szabályozási környezet ezeket hol tudja támogatni? Erről is szó lesz szeptember 3-ai Financial and Corporate IT konferenciánkon. Regisztráció itt!

A cikk megjelenésének támogatója a Microsoft Magyarország.

A címlapkép forrása: Getty Images.