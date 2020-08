Beütött a koronavírus: kiderült, hol zárták el a hitelcsapokat

Megállította a koronavírus a vállalati hitelezés növekedését Magyarországon, és áprilistól júniusig ezt a negatív hatást az állami intézkedések, hitelprogramok sem tudták kompenzálni – számoltunk be róla több cikkünkben is. Az MNB hétfőn közzétett ágazati statisztikáiból az is kiderült, mely szektorokban torpant meg a leginkább a növekedés: meglepő módon nem a koronavírus által közvetlenül érintett turizmusban, de nem is a termelőcégeknél.