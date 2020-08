Csapatsport a pénzügyekben: nagy változásokat hoz az év vége a bankcsoportoknál

Idén december végétől módosul a bankok tőkekövetelményeire vonatozó uniós rendelet (CRR), tovább finomítva a prudenciális konszolidáció követelményrendszerét. Ez még biztonságosabbá és hatékonyabbá teheti a bankcsoportok összevont alapú felügyeletét. Sokkal jobban lehet majd látni, hogy milyen, egy bankra is kiható kockázatok rejtőzhetnek az adott bankcsoport esetében azoknál a vállalatoknál, amelyek eddig kimaradhattak a szabályozás fókuszából.

A bankszabályozás fejlődésére általában jellemző, hogy a legfontosabb változások egy-egy konkrét válsághelyzet miatt jelennek meg. Így volt ez 1992-ben is, amikor a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) botránya a bankok egyedi szintű felügyeletétől az összevont (konszolidált) felügyelés irányába mozdította el a szabályozást és a felügyeleti módszertant. Az összevont alapú felügyelés legfontosabb elve, hogy nem csak a bank egyedi helyzetét kell vizsgálni, hanem fel kell tárni mindazon kockázatokat is, amelyek a bankhoz kapcsolódó teljes pénzügyi csoport (anya- testvér- és leányvállalatok) tevékenységéből származnak.

A konszolidált felügyelés hatékony alkalmazásának elsődleges eszköze, hogy a legfontosabb prudenciális szabályokat (ideértve a tőkekövetelmény-számítást, a nagykockázat-vállalást, a likviditási minimum követelményeket és a tőkeáttételi mutatót is) a bankoknak nem csak egyedi, hanem összevont alapon, csoportszinten is teljesíteniük kell. A konszolidált felügyelést pedig olyan egyéb szabályozási és felügyeleti eszközök is támogatják, amelyek megkövetelik az összevont alapon történő rendszeres felügyeleti adatszolgáltatást és nyilvánosságra hozatalt, valamint a vállalatirányítás keretében a csoport szintű kockázatkezelést és belső ellenőrzést.

Ezen túlmenően a felügyeleti helyszíni ellenőrzések is vizsgálják a bank és a többi csoporttag közötti esetleges kockázati- és jövedelemtranszfereket. Ez biztosítja, hogy az adott pénzügyi felügyelet teljes és átfogó képet kapjon a bank és a bankcsoport működéséről, valamint a tevékenység végzése során vállalt kockázatok mértékéről és kezeléséről.

Prudenciális és számviteli konszolidáció eltérései

A prudenciális előírásoknak való összevont alapú megfeleléshez, a felügyeleti adatszolgáltatáshoz és a nyilvánosságra hozatalhoz a bankok a számviteli előírásokban használt konszolidációs módszereket használják. A számviteli és a prudenciális szempontú konszolidáció között ugyanakkor szükségszerűen vannak eltérések. A különbségek elsősorban a konszolidációba bevonandó szervezetek körében, illetve az egyes bevonások során alkalmazandó konszolidációs módszerekben jelentkeznek.

A konszolidációba bevonandó szervezetek esetében a különbségtétel fő oka az, hogy míg a számviteli beszámolókban a bank valamennyi leányvállalatát a teljeskörű konszolidáció módszerével vonják be, addig a prudenciális konszolidációba csak azokat a leányvállalatokat kell teljeskörűen figyelembe venni, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatást vagy ahhoz közeli tevékenységet végeznek (hitelintézetek, befektetési vállalkozások, pénzügyi vállalkozások, járulékos vállalkozások vagy befektetési alapkezelők). Ráadásul a teljes körű konszolidáció alól még az ilyen típusú vállalkozások is mentesíthetőek, amennyiben azok mérete kicsi, nem érhető el a tevékenységükről megfelelő adat, illetve, ha a konszolidációba való bevonásuk hatása elhanyagolható, vagy az félrevezető eredményt adna.

A prudenciális konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatok köre ezért általában szűkebb, mint a számviteli konszolidációba bevontaké. Ennek az eltérésnek a fő oka, hogy a banki prudenciális szabályokat olyan kockázatok korlátozására találták ki, amelyek jellemzően a pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzése során keletkeznek. A prudenciális konszolidációba teljeskörűen be nem vont leányvállalatokat tőke módszerrel kell konszolidálni. Az ezekben lévő befektetés így megjelenik a bank összevont mérlegében, de a leányvállalat eszközei és forrásai már nem kerülnek bele a csoport szintű kimutatásokba. A bankok prudenciális követelményeit EU-szinten meghatározó rendelet (CRR) pedig a befektetések korlátozása érdekében megköveteli, hogy egy bizonyos szint felett az ilyen befektetéseket a szavatoló tőke számítása során levonják. Ez is korlátozza a bankok nem pénzügyi ágazatba tartozó befektetési lehetőségeit.

Egy új szempont – a belépés kockázata!

A bankszabályozás globális sztenderdjeit kidolgozó Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság először 2015-ben vetette fel annak a lehetőségét, hogy a teljes konszolidáció módszerével bevonandó szervezetek körét ki kellene bővíteni az olyan, nem pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásokkal is, amelyek esetében joggal valószínűsíthető, hogy működési nehézségeik esetén a bank pénzügyi segítséget fog számukra nyújtani. Még akkor is, ha erre a bankot szerződéses vagy jogszabályi előírás nem kötelezi.

A pénzügyi szolgáltatás ugyanis bizalmi üzletág, amely során kulcsfontosságú, hogy a bankok megtartsák ügyfeleik bizalmát. Márpedig, ha a banknak van egy olyan leányvállalata, amely fizetésképtelenné válik, ő pedig nem nyújt neki pénzügyi segítséget, az magának a hitelintézetnek a fizetőképességével kapcsolatban is aggályokat vethet fel a többi piaci szereplőben. Különösen igaz ez az olyan leányvállalatokra, amelyek a bank nevét viselik, vagy egyéb módon közismert, hogy egy adott bankcsoporthoz tartoznak. A piaci bizalom elvesztése így hosszabb távon jóval nagyobb veszteségekkel járhat a bank számára, mint a bajba jutott leányvállalat megsegítése.

A pénzügyi segítség valószínűsítése miatt a csoport egészének a prudenciális helyzetéről valósabb képet lehet kapni, ha a csoport adataiba az ilyen leányvállalatok eszközei és forrásai is teljeskörűen bekerülnek. A bank válsághelyzetben ugyanis nem csak a leányvállalatában való befektetésének az értékét bukhatja, hanem ahhoz további veszteségek is kapcsolódhatnak.

A Bázeli Bizottság ezt a javaslatát végül egy 2017 októberében közzétett ajánlásában jelentette meg, amely a step-in risk, vagyis a belépési kockázat kezelésére vonatkozott. Az ajánlás azt az elvárást tartalmazta, hogy a bankok azonosítsák be azon vállalkozásoknak a körét, amelyek esetében a belépési kockázat felmerül. Mérjék fel, hogy ezek milyen hatással vannak a tőke és likviditási pozícióikra. A felügyeleti hatóságok pedig vizsgálják meg, hogy ezen információk alapján szükségesek-e felügyeleti intézkedések.

A Bázeli Bizottság ajánlásának EU implementációja a CRR-ben történt meg, de a CRR ezen szabályai majd csak 2020. december 28-tól lesznek alkalmazandóak. A gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy a nem pénzügyi ágazatbeli vállalkozásokban is lehetnek olyan kockázatok, amelyek a pénzügyi csoport prudenciális megfelelésére hatással lehetnek (pl. ha egy ilyen leányvállalatban magas az immateriális javak összege, amit egy teljeskörű bevonás esetén le kell vonni a csoport szintű szavatoló tőkéből, tőke konszolidációs módszer esetében viszont nincs hatással a csoport szintű szavatoló tőkére).

A CRR ezért a belépési kockázat fennállása esetén lehetőséget ad majd arra, hogy a felügyeleti hatóság kötelezze a bankot a nem pénzügyi ágazatbeli szervezet prudenciális konszolidációba való teljes körű bevonására. Biztosítók és viszontbiztosítók esetében azonban a CRR kizárja a belépési kockázat miatti bevonás lehetőségét. Ezen vállalkozások esetében így továbbra is a biztosítási ágazatra meghatározott módon kell a prudenciális szabályokat, különösen a tőkekövetelmény-számítást alkalmazni.

A prudenciális konszolidációra vonatkozó egyéb változások

A prudenciális konszolidáció módszereinek a részletszabályai is változnak. Mivel 2021-től a pénzügyi holding vállalatok lesznek a felelősek az általuk irányított csoport összevont alapú megfeleléséért, ezért a prudenciális konszolidáció során alkalmazott módszerek kiterjednek majd a pénzügyi holding vállalatokra is.

Megszűnik az a szabály, amely alapján eseti jelleggel, több feltétel egyidejű teljesülése mellett a felügyeleti hatóság egy leányvállalat esetében a teljes konszolidáció helyett engedélyezheti az arányos konszolidációt. Megmarad ugyanakkor az az előírás, hogy a felügyeleti hatóságnak az arányos konszolidációt kell előírnia, amennyiben a tulajdonos vállalkozásoknak a felelőssége az általuk birtokolt tőkerészesedésre korlátozódik.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például a banknak 33%-os részesedése van egy vállalatban, és a vállalatnak van két másik, szintén 33%-os részesedéssel rendelkező tulajdonosa, továbbá mind a bank, mind a többi, a pénzügyi csoporthoz nem tartozó tulajdonos esetében igaz az, hogy a felelősségük az általuk birtokolt tőkerészesedésre korlátozódik, akkor a banknak elegendő a vállalat eszközeinek és forrásainak a 33%-át beemelnie az összevont alapú mérlegbe. A nem intézmény, pénzügyi intézmény vagy járulékos vállalkozások konszolidációba való bevonásának az alapvető módszere továbbra is a tőkemódszer lesz, de megfelelő feltételek teljesülése esetén a felügyeleti hatóság más módszer alkalmazását is előírhatja, illetve engedélyezheti.

Amennyiben egy intézményi leányvállalatnak harmadik országban van további intézményi leányvállalata, akkor a tőkekövetelmény-számításra, a nagykockázat-vállalási korlátra és a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályokat szubkonszolidált alapon is alkalmaznia kell. Kivétel ez alól, ha a harmadik országbeli leányvállalat mérlegfőösszegének és mérlegen kívüli tételeinek együttes összege az intézményi leányvállalat mérlegfőösszege és mérlegen kívüli tételei együttes összegének 10 %-a alatt marad.

További fontos változás lesz majd, hogy 2020. december 28-tól a CRR jelenlegi szövegéhez képest lényegesen egyértelműbbé válik a szubkonszolidált alapon történő prudenciális megfelelés előírásának lehetősége. Ennek megfelelően, ha a kockázat sajátosságai vagy egy intézmény tőkestruktúrája alapján felügyeleti célokból indokolt, a felügyelet előírhatja majd az intézmény számára a szubkonszolidált alapon történő megfelelést.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy pénzügyi csoporton belül jól beazonosítható egy olyan alcsoport, amelyik esetében valamely tényező miatt fontos lenne, hogy szubkonszolidált szinten is teljesítse a prudenciális előírásokat, akkor ez a jelenlegihez képest könnyebben előírható lesz az ilyen alcsoport számára.

További végrehajtási szabályok

Az Európai Bankhatóságnak (EBA) a CRR eredeti szövege alapján még 2016 végéig ki kellett volna dolgoznia egy olyan végrehajtási rendelet tervezetét, amely a prudenciális konszolidáció módszereit határozta volna meg. A CRR nem mindig egyértelmű szabályai miatt azonban erre nem került sor. A CRR2 most 2020 végéig adott új határidőt az EBA-nak a végrehajtási rendelet tervezetének elkészítésére. A közeljövőben várható, hogy nyilvános konzultációra megjelentetik e végrehajtási rendelet tervezetét az EBA honlapján.

A CRR 2014-től szintén tartalmazott egy kötelezettséget arra, hogy az EBA iránymutatást adjon ki annak meghatározására, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek végzése esetén egy vállalkozást járulékos vállalkozásnak kell tekinteni, és emiatt teljeskörűen be kell vonni a prudenciális konszolidációba. Sajnos ez az iránymutatást sem tették még közzé, pedig nagy segítséget nyújtana annak megállapításában, hogy egy leányvállalat járulékos vállalkozásnak minősül-e.

Összességében így a CRR 2020. december 28-tól alkalmazandó új szabályai tovább finomítják a prudenciális konszolidáció követelményrendszerét annak érdekében, hogy a bankcsoportok összevont alapú felügyelete még hatékonyabbá váljon.

A szerző a Magyar Nemzeti Bank szabályozási felügyeleti tanácsadója.

Címlapkép: Getty Images