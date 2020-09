Őrült tempóba kapcsolt a nagyvállalati digitalizáció Magyarországon, és ez még csak a kezdet

A digitalizáció már a nagyvállalatok mindennapjainak része az energiaszolgáltatóktól kezdve a bankokon át a biztosítókig. A COVID-járvány kirobbanása után, a három tavaszi hónapban akkorát ugrott az ügyfeleik digitális fogékonysága, mint korábban másfél év alatt. A digitalizáció már nem csak belső hatékonysági kérdés, hanem kikerült a frontvonalba, a digitális képesség nagyon éles versenytényezővé vált. Egyre több nagyvállalat végzi el a rutinszerű „robotmunkát” szoftverekkel, és a már meglehetősen régi, örökölt alaprendszerek cseréje is elindult a piacon. A Deloitte öt partnerével, Fülöp Andrással, Schenk Tamással, Mező Csabával, Kiss Dániellel és Komjáthy Csabával beszélgettünk a hazai nagyvállalati digitalizációról.

Míg korábban a legnagyobb tanácsadó cégeket jellemzően könyvvizsgálatra, adótanácsadásra, stratégiai tervezésre kérték fel, ma már egyre több vállalat technológiai kérdésekben kér tanácsot a big four cégektől. Mi az oka ennek, mi változott meg az utóbbi években?

Fülöp András: Alapvetően három fő terület különböztethető meg a big four cégeknél, bár cégenként máshogy hívják őket; ez a könyvvizsgálat és a számviteli tanácsadási terület, az adó- és jogi tanácsadás, valamint a tanácsadás. Mára az üzleti- és technológiai tanácsadás bevételünk 40%-ot meghaladó részét teszi ki. Ez ismereteink szerint messze a legmagasabb arány a big four cégek között. Ezen belül a technológiával kapcsolatos tanácsadás aránya, ha nem is exponenciálisan, de évi 50% felett növekszik. Idén már a tanácsadási bevételünk jóval több, mint fele származik technológiából, és nem lennénk meglepve, ha 5 éven belül a technológia céges szinten is elérné az 50%-ot. Ez nem véletlen, hanem a globális stratégiánk része. Öt-tíz évvel ezelőtt a tanácsadók leginkább tanulmányokat készítettek valamilyen problémakörre. Ma már teljeskörű, end-to-end megoldást vár el a piac az ötlettől kezdve a megvalósításon át az utókövetésig, és ennek egyre nagyobb része technológiai tanácsadás és megvalósítás.

Magyarországon a Deloitte historikusan elsősorban a pénzintézeti szektorra fókuszált, később ezt az energetikai területtel bővítettük Mező Csaba csatlakozásával. De ma már üzleti tanácsadást sem lehet végezni anélkül, hogy ne legyen valamilyen képünk a technológiai oldalról. Két éve csatlakozott hozzánk Komjáthy Csaba, aki ezzel a tudással egészítette ki a csapatot. Ezután ismét a pénzügyi szektorban erősítettünk Schenk Tamással, aki komoly iparági és tanácsadói tapasztalattal rendelkezik. Végül nemrégiben csatlakozott a csapathoz Kiss Dániel, aki Csabához hasonlóan a technológiai terület szakértője.

Fülöp András, a Deloitte partnere. Fotó: Stiller Ákos.

Mekkora informatikusgárdával rendelkezik a cég?

Fülöp András: A budapesti irodánkban közel 150 IT-szakember dolgozik, a régióban a delivery centerekkel együtt pedig már közel kétezer fő a technológia kapacitásunk.

Mező Csaba: Nagy növekedésen vagyunk túl a területen, és ez annak is köszönhető, hogy a cégre jellemző a nyitott vállalkozói légkör, ha valakinek van egy jó ötlete, és azt szeretné megvalósítani, akkor elkezdheti felépíteni a saját business case-ét és csapatát. A Deloitte-nál a nagy cégek strukturáltságát a pörgős, innovatív kis cégek előnyeivel integráltuk.

Schenk Tamás: Erre egy gyors esettanulmány: az adatbányász csapatunk egyik tagjának volt egy ötlete, hogy hogyan lehet standardizálni közepes méretű vállalatok számára az adatkutatást és az adatvagyon kihasználását, hogy beruházás nélkül, alacsony költséggel többet tudjanak kiolvasni a saját számaikból. Az izgalmas ötlethez két fontos ponton adott a Deloitte támogatást. Egyrészt az ügyfélkörünk nagyon széles, így könnyebben azonosítható, hogy kihez lehet majd elvinni a kész terméket. Sőt egy-egy régebbi ügyfelet be lehet vonni már a termék kialakításába is. Ezzel elkerülhető az a tipikus startup hiba amikor, az alapító annyira beleszeret az ötletébe, hogy egy burokban fejleszti azt, elvesztve a piaci visszajelzéseket, rosszabb esetben a termék piacát is. Másrészt, a világon több mint 300 ezer ember dolgozik a Deloitte-nál, ki lehet nyúlni a nemzetközi hálózatba, és be lehet hozni egy-egy konkrét problémára olyan megoldásokat, amiket már máshol kipróbáltak már máshol.

Schenk Tamás a Deloitte Digital partnere. Fotó: Stiller Ákos.

10 évvel ezelőtt, ha valaki big four cégnél kezdte meg a pályafutását, akkor biztos lehetett abban, napi 12-14 órát kell majd dolgoznia, és el kell felejtenie a magánéletét egy időre. Ma már ez nem így van?

Mező Csaba: Sokat kell dolgozni a big four cégeknél és általában a tanácsadó szakmában, ez továbbra is így van. A fő változás inkább az, hogy korábban csak a hagyományos tanácsadói karrierút létezett, és megvoltak a különböző karrierszinteken, hogy milyen elvárásaink vannak egy tanácsadóval szemben az üzletszerzés, termékfejlesztés területén. Mára viszont már van egy másik, alternatív karrierút is: a szakértői pálya. Egyre mélyebb szakmai tanácsokat adunk, például egy napelem teljesítményét ki tudjuk számolni, le tudjuk ellenőrizni egy tranzakció során. Viszont az erre szakosodott kollégák, IT-szakértők lehet, hogy nem éreznék magukat komfortosan a hagyományos tanácsadói karrierívben.

Fülöp András: Egyre jobban elmosódnak a határok, mind a cégeken belül, mind az iparágak között, ezért a problémák is egyre komplexebbé válnak. Egyre több olyan helyzettel, lehetőséggel találkozunk, ahol nagyon különböző, viszont az adott területen nagyon specifikus tudású szakemberre van szükség. Az általános tanácsadók ideje elmúlt. Ilyen szempontból számunkra ezeknek a szakembereknek az értéke óriási, és folyamatosan törekszünk, hogy minél szélesebb körben, több témában rendelkezzünk szakértőkkel. 10 évvel ezelőtt a tanácsadásban főleg közgazdász végzettségű kollégák dolgoztak, most környezetvédelmi mérnökök, IT-mérnökök, programozók, tanárok, matematikusok, is dolgoznak nálunk.

Mező Csaba, a Deloitte partnere. Fotó: Stiller Ákos.

Miért nőtt meg ennyire a súlya a technológiai döntéseknek, miért lett ez fontos a vállalatoknak?

Schenk Tamás: A néhai Braun Péter bácsi (aki 13 éven keresztül volt az OTP informatikáért felelős vezérigazgató-helyettese, a banki IT-szakma egyik meghatározó alakja - a szerk.) szokta azt mondani, hogy „mi már a 70-es évek óta digitalizálunk”. A legtöbb ilyen megoldás akkoriban a bankoknál a főkönyv, a háttérműveletek működtetéséről szólt, és az ügyfél kevésbé érzékelte a fejlesztések hatását. Ha valami nem sikerült jól, akkor a kollégák a háttérben papírral, tollal felszerelkezve ideig-óráig megoldották a problémát.

Ehhez képest nagy változás, hogy a 2000-es évek elejétől kezdve a digitalizáció már kikerült a frontvonalba, az ügyfelek digitális csatornákon keresztül kezdtek el kapcsolatot tartani az intézményekkel, így ez innentől kezdve a digitális képesség nagyon éles versenytényezővé vált. Ma már nagyon nem mindegy, hogy egy személyi kölcsönt négy nap alatt két bankfióki látogatással vagy 15 perc alatt egy laptoppal a fotelben üldögélve kap meg az ügyfél.

Az elmúlt hónapokban pedig a Covid-járvány és a kijárási korlátozások tovább gyorsították ezt a folyamatot. Mi úgy mértük, hogy a három tavaszi hónapban, akkorát ugrott az ügyfelek digitális fogékonysága, mint korábban másfél év alatt.

Kiss Dániel: A korábbi trendekkel kapcsolatban az tudható, hogy világszerte a vállalatok 2,3 százalékkal többet költöttek IT-ra 2018-ban, mint egy évvel korábban. 2019-ben ez a növekmény már 2,7 százalék volt. Ez a gyorsuló ütemű növekedés is mutatja az IT szerepének változását a nagyvállalatoknál. Erre a tanácsadó cégeknek is reagálniuk kell.

Melyek voltak a hazai IT-piac mozgatórugói az utóbbi időszakban az egyes iparágakban, és milyen technológia vagy szabályozás lesz idén az IT-piacra a legnagyobb hatással?

Komjáthy Csaba: A Covid előtti időszakban három megközelítést láttunk: volt olyan vállalat, amely a platformjait, az alaprendszerét cserélte le, és erre épít egy új digitális valóságot. Ezt főleg pénzintézeteknél láttuk. Vannak olyan szereplők is, melyek a core rendszerhez egyáltalán nem nyúlnak hozzá, csak az ügyfélkiszolgálásra fókuszálnak, és innovatív, könnyen változtatható megoldásokkal élnek (a jelenlegi helyzet leginkább ezt kényszeríti ki). És van, aki biztonsági játékra törekszik, a back office tevékenységeket automatizálja, költségcsökkentés céllal, ezen nagyot nem lehet bukni. A digitális transzformációnál nincs sok dobása a cégeknek: aki ezt rosszul lépi meg, kiírhatja magát a piacról, a járvány miatt megnövekedett igények miatt pedig nem lehet tovább halogatni ezt a változást.

Energetikai vállalatoknál hogyan néznek ki a digitalizációs projektek?

Mező Csaba: Az energiaszektorra is igaz, hogy a végfelhasználók viselkedése teljesen átalakult, a digitalizáció átformálta az elvárásaikat és kikényszerítette, hogy a cégeknek ebbe az irányba is fejlesszenek. A vállalatok egyrészt az ügyfelekkel történő kapcsolattartást terelik digitális csatornákra, másrészt a cégek belső működésének digitális átállása zajlik a szektorban. Utóbbi részben technológiai váltást jelent, részben arról szól, a cég belső működését hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Nagyon feszes a munkaerőpiac, sokszor az a vállalatok kifejezett célja a digitalizációval, hogy a folyamatok kevesebb emberi erőforrással is hatékonyan működjenek. Szintén drivere a digitalizációnak, hogy egyre több olyan eszköz válik elérhetővé a vállalatok számára, amit korábban csak az űrkutatásban, a hadiiparban alkalmaztak, ilyen a gépi látástól kezdve a 3D nyomtatás is.

Schenk Tamás: Az átalakulás ugyanakkor nagyon humánerőforrás-intenzív, a transzformációs projektek határozott ideig tartanak, viszont a megvalósítás alatt extra erőforrásigényt jelentenek. Ezért logikus lépés, hogy a cégek ezekre a projektekre nem vesznek fel alkalmazottakat, hanem tanácsadókat bíznak meg. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen egy eredendően agilis, felhatalmazó környezetben dolgozunk, ezek a projektek pedig éppen ezt a fajta rugalmasságot igénylik.

Azzal, hogy a digitalizációval sok termék piacán a belépési korlát lecsökken, nagy terek nyílnak meg a cégek előtt új területek meghódítására. Ez a bankoknál is egy érdekes történet, 10 évvel ezelőtt még senki nem vette komolyan, hogy színházjegyet vagy ruhát is lehetne árulni bankfiókban, ma a legnagyobb spanyol bank luxuscikkeket árul a weboldalán.

Kiss Dániel, a Deloitte Digital partnere. Fotó: Stiller Ákos.

Milyen technológiai megoldások játszanak napjainkban kiemelt szerepet a digitalizációban?

Kiss Dániel: Egyrészt kiemelném a digitális eszközök és folyamatok által termelt hatalmas adattömegek üzletileg releváns felhasználásának a kérdését. Másrészt, nem kevésbé fontos terület ügyfeleink számára – különösen napjainkban – az értékesítés hatékonyság növelésében az informatikai eszközök szerepe. Ez ma a pénzintézeti, a távközlési, az energetikai iparágban egyaránt napirenden van.

Mező Csaba: Az energiacégek esetében a hagyományos termékek árrése egyre csökken, egyre nagyobb a verseny. Ezért is próbálnak más irányba is elindulni, olyan szolgáltatásokat építeni a meglévő, hagyományos ügyfélkapcsolatokra, amelyekkel új értéket tudnak teremteni. Egy nagy energetikai vállalatnak gyakorlatilag mindenki az ügyfele, itt az a kérdés, hogy az adataikkal mit lehet kezdeni. Fontos az adatok minősége, tisztítása is, például nem biztos, hogy ugyanaz fizeti ki a számlát, aki az adataim szerint az adott címen lakik. Korábban az energetikai szektorban még a vállalat által kitűzött cél volt az ügyfélkontaktok számának csökkentése, mert az költséget jelent. Vicces lenne, ha ma az lenne a cél a Facebooknál, hogy a felhasználók vagy a kattintások számát csökkentsük. Ez egy óriási transzformáció, ezen mennek most át az energetikai cégek is.

Komjáthy Csaba: Az értékesítés IT-támogatása nemcsak azokban az iparágakban fontos, ahol nagyszámú ügyféllel van retail kapcsolat, hanem a B2B szegmensben is releváns kérdés. Ott is ugyanazok az igények jelennek meg a cégek részéről, mint amit magánfelhasználóként kapnak, a legtöbb projektünk most a B2B szegmensben fut.

Hogy néz ki egy ilyen B2B projekt a gyakorlatban?

Komjáthy Csaba: A legtöbb cégnek már van valamilyen CRM rendszere, de az ott – és az egyéb forrásrendszerekben – lévő adatok sokszor használhatatlanok, új adatokat kell összegyűjteni. Ezért kampányokon keresztül próbálják frissíteni, validálni és gazdagítani a meglévő adatokat. A CRM rendszerekben meglévő, 10 évvel ezelőtt bevezetett – sokszor teljesen feleslegesen „testreszabott” – funkciók sem elégségesek, ezek csak nagyon nagy szegmensek lefedésére képesek, ugyanakkor módosításuk nagyon IT igényes. Most már arra van szükség a B2C és B2B oldalon, hogy a rendszeren keresztül a belső munkatársak egy az egyben tudjanak megszólítani ügyfeleket. Fontos cél a munkavállalók elégedettsége is: az alkalmazottak szívesebben dolgoznak egy olyan eszközzel, ami felhasználóbarát, könnyen átlátható és sok dolgot automatizál is. A bevezetés sikeressége azon is múlik, hogy mennyire fogadják el azt a felhasználói. Emellett pedig megjelent az az igény a cégek részéről, hogy az üzleti felhasználók a legtöbb változtatást IT segítség nélkül is meg tudják oldani a rendszerekben.

Mező Csaba: Egyre inkább személyre szabott kiszolgálásra van igényünk: ma már személyre szabottan tervezhetünk sportcipőt, ugyanez az igény megjelenik a banki termékek, szolgáltatások esetében is. Emiatt a rendszereknek sokkal rugalmasabbnak kell lenniük, és gyorsabban kell kiszolgálniuk az ügyfelet.

Kiss Dániel: Egy példa erre a jutalékrendszer kérdése a biztosítótársaságoknál. Egyrészt erőforrás megtakarítás érhető el, hiszen számos olyan kalkulációs és jóváhagyási lépést bízunk számítógépekre, azaz automatizálunk, amit eddig back office kollégák manuálisan végeztek el. Másrészt növelhető az értékesítési hatékonyság. Rugalmasabb, pontosabb, de főleg gyorsabb ösztönzők mellett az ügynökhálózat teljesítménye jelentősen növelhető, a szolgáltató termékeit preferálni fogják.

Schenk Tamás: Magyarországon a következő 10 évben még biztosan ezer ponton együtt fog működni a digitális megoldás és az ember. Például a bankolásban a piackutatások azt mutatják, hogy még a fiataloknak is van igényük arra, hogy egy jelzáloghitelnél személyes tanácsadást kapjanak. Most is fut olyan projektünk, ahol azon dolgozunk, hogy ne ezer ügyfelet kelljen megkeresni egy értékesítéshez, hanem jó eséllyel csak ötvenet. Ez annyira megnöveli az emberi részvétel sikerességét, ezáltal a pénzügyi tanácsadó elégedettségét, hogy sokkal szívesebben dolgozik egy ilyen vállalkozásnál, mint egy olyan helyen, ahol szőnyegbombázással keresik az ügyfeleket.

Magyarországon is egyre több vállalat alkalmaz már robottechnológiát a folyamatok automatizálására (RPA), ez azonban nem mindig tetszik a munkavállalóknak. Mire kell odafigyelni az új technológiák bevezetésekor?

Komjáthy Csaba: A legmonotonabb munkákat lehet a legkönnyebben automatizálni, így a rutinszerű munkát végző alkalmazottakat értékteremtő munkák felé lehet terelni. Más kérdés, hogy Magyarországon nem erre optimalizálnak a cégek, hanem legtöbbször szigorúan a költségcsökkentésre.

Schenk Tamás: Talán elsőre meglepően hangzik, de az emberek nem a munkájukat féltik a robotoktól, hanem a fizetésüket. Ezért a nagy technológiai jellegű projekteket fontos kiegészíteni szervezetfejlesztési projekttel. Nyugat-Európában nagyon kurrens projektfajtának számít a workforce planning, amely arról szól, hogy a technológiai átalakítás, digitalizáció mennyire fogja átalakítani a munkaerőtől elvárt tudást, és hogyan kell erre a vállalkozás alkalmazottait felkészíteni, átképezni.

Komjáthy Csaba, a Deloitte Digital partnere. Fotó: Stiller Ákos.

A core rendszerek cseréje esetén van-e jó stratégia, megoldás?

Komjáthy Csaba: Ez sok mindentől függ, hogy milyen a szervezet érettsége, milyen az iparág, mennyire gyorsan kell eredményt elérni, és hogy a cég mikor kezdte el ezt a transzformációt. Háromféle megoldás létezik. Az egyik, hogy elkezdenek zöldmezősen felépíteni egy új rendszert a régi mellett, és fokozatosan állnak át rá. A másik, hogy bizonyos funkciókat, modulokat refaktorálnak a régi rendszerben, a harmadik, – amit egyre kevésbé látunk – hogy a meglévőt upgradelik.

Milyen IT-szállítókkal dolgoztok?

Fülöp András: Sokszor azt mondják, hogy az egyik legnagyobb erősségünk az, hogy függetlenek vagyunk, aminek oka nagyon egyszerű; olyan nagy globálisan a Deloitte, hogy egyszerűen nem teheti meg, hogy bármilyen IT szállítóval kivételezzen vagy valakit kihagyjon. Megpróbálunk mindig az adott céghez, igényekhez leginkább illő rendszert javasolni. A mi erősségünk a nagy rendszerek bevezetésében van. Egyrészt a méretből fakadóan; mind tapasztalatban, mind létszámban tudunk az adott rendszerhez értő hazai és nemzetközi csapatot biztosítani. Másrészt a nagy technológia beszállítókkal szemben ki tudjuk egészíteni a csapatokat üzleti és iparági szakértőkkel, sőt ha kell, akkor akár teljes, end-to-end megoldásokkal a jogi támogatástól egészen a HR kultúraváltásig. Harmadrészt mi a Deloitte Magyarország partnerei vagyunk ennek a cégnek a tulajdonosai, mi itt élünk és itt dolgozunk Magyarországon, és egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy ne szállítsunk kiváló minőséget.