Tízmilliárdos költések a magyar bankszektorban: elárulták a bankok, mire megy a pénz

A gigászi projektek helyett a sok kisebb fejlesztés határozhatja meg a magyar bankok informatikai fejlődését a következő években. A nyílt bankolás egyelőre nem igazán hozott eredményeket Magyarországon, az azonnali fizetés annál inkább – mai hibrid (offline és online) Financial and Corporate IT 2020 konfereniánk első panelbeszélgetéséről tudósítunk.

Digitalizáció a magyar bankszektorban – merre tovább? címmel került megrendezésre mai Financial and Corporate IT 2020 konferenciánk első panelbeszélgetése, amelyen egyebek mellett az alábbi témákról esett szó:

Nőni fognak-e az IT-költések idén a bankoknál, és ha igen, minek a rovására lesz ebből pénz?

Becsei András (Bankszövetség, OTP) szerint az OTP-nél idén szinten tartották eddig az IT-fejlesztési költségeket, a csökkentésre a rengeteg szabályozói változás (pl. törlesztési moratórium) miatt nincs lehetőség számos országban, bármennyire is logikus lenne ez egy válságban. A következő időszakban is várhatók a szabályozás által indukált fejlesztések. A legerősebb szabályozás az EU-t jellemzi. Banki szinten 20%-os költségcsökkentést hajt végre idén a Takarékbank, az IT-fejlesztéseket azonban nem csökkentik, hogy tartani tudják fejlesztési terveiket – mondta Egerszegi Ádám (Takarékbank). Harmati László (Erste) szerint vesztes lehet, aki most éppen kivon pénzt az IT-fejlesztésekből, front end csere zajlik náluk és a „quick win” típusú fejlesztések, valamint a szabályozói megfelelés is pénzbe kerül, így idén még nő is az IT-költés az Erste Banknál. Jendrolovics Máté (GB Solutions) elmondta: fő megrendelőjük, a Gránit Bank helyzete speciális, sikere a digitális fejlesztéseken múlik, rendre elő kell jönni olyan innovációkkal, ami máshol nincs. Ez az elsődleges mozgatórugójuk, nem pedig a válság vagy a ciklikusság.

A quick win vagy a nagy rendszer-átalakítások határozzák meg a közeljövőt?

Harmati László (Erste) reméli, hogy nem kell gigászi projektekbe kezdeniük a következő években: minél kevesebb ilyen van, annál jobb. Több kisebb és hatékonyan menedzselt, agilis projekteket remél, amelyek egy része quick winről szólhat, nagyobb része viszont a jövőbe mutató fejlesztés lehet. Egy nagy projektjük, a George bevezetése van még hátra náluk, publikus megjelenését most 2021 elejére várják. Egerszegi Ádám (Takarékbank) a belső folyamatok transzformációját emelte ki nagyobb projektjeik között, másrészt az ügyfélélményt fokozó megoldásokat: egyértelműen a mobil élményt fogják preferálni a következő időszakban. Becsei András (Bankszövetség, OTP) szintén a kisebb projekteket emelte ki, a gigászi projektek helyett ezek dominálhatnak a következő időszakban.

Hozott-e paradigmaváltást a bezárás időszaka a digitalizációban?

Jendrolovics Máté (GB Solutions) szerint minden szolgáltatásnyújtásnak meg lehet találni a digitális alternatíváját, ehhez azonban hozzá kell igazítani a struktúrát: pl. 80 szerződést nem lehet digitalizálni egy folyamatban, ez esetben le kell csökkenteni 2 szerződésre – említett egy példát. Nehéz, de bármit lehet digitalizálni. Harmati László (Erste) a moratóriumos nyilatkozatok befogadása jól mutatja, hogy milyen rövid időn belül képes egy bank digitális platformot építeni egy-egy projektre. A közjegyzői e-szignózást is a járvány időszakában vezették be, és például a mobilfizetés is nagyot ugrott. Egerszegi Ádám (Takarékbank) szerint az ügyfelek meghatározóan a fiókokat használják még. Tavasszal harmadára, negyven százalékára csökkent a fióki forgalomuk, május óta hasonló viszont, mint a koronavírus előtt. Becsei András (Bankszövetség, OTP) augusztusban, szeptember elején már hasonló ügyfélszámokat lát a fiókokban, mint februárban, a vírus előtt. Az óvintézkedésekhez és a maszkhasználathoz egyre inkább hozzászoknak az ügyfelek.

Mennyire sikeres a PSD2 és a nyílt bankolás eddig?

Becsei András (Bankszövetség, OTP) szerint az európai bankok eurómilliárdokat költöttek el arra, hogy fintech versenytársaikat helyzetbe hozzák, a szabályozók előtt a kilencvenes évek gáziparának a példája lebegett. A fintechek azonban egyelőre köszönik, de nem kérnek a lehetőségből, szkeptikus a nyílt bankolással kapcsolatban. Ha az átlagos bankszámlák száma ügyfelenként egy, akkor például nincs nagy igény arra, hogy több számlát együtt tudjak kezelni – fogalmazott Becsei. Egerszegi Ádám (Takarékbank) szerint a PSD2 olyan csatorna, amely a fejlesztéseket és az ügyfélélményt előre mozdíthatja, de teljes mellszélességgel nem tud kiállni mellette. Az azonnali fizetés bevezetése óta eltelt időszak azonban rövid ahhoz, hogy mérleget tudjunk vonni, mindenesetre ez fogja meghozni a PSD2-es fejlesztéseket, innovációkat, 2021 első felében jöhetnek e téren nagyobb változások a piacon. Harmati László (Erste) egy területen csendben zajlik a nyílt bankolás térnyerése: a vállalati bankolás és a számlázó cégek területe ilyen. Jendrolovics Máté (GB Solutions) szerint kicsit igazságtalan már most a fintecheket piedesztálra állítani, sok-sok száz oldalas jogszabályoknak kell megfelelni, nem tudnak ilyen gyorsan reagálni.

Mit gondol az azonnali fizetésről?

A tranzakciók 34%-a a normál banki időn kívül zajlik, a tavaszi indulás óta 10%-os a növekedés a tranzakciók volumenében, és egyértelműen van rá ügyféligény – mondta Egerszegi Ádám (Takarékbank). Ha a bankszektor 40 milliárd forintot ráköltött, illik optimistának lennie – fogalmazott Becsei András (Bankszövetség, OTP). A másodlagos azonosítók használati arány egyelőre 1% alatti, ez várakozásokon aluli. Az OTP gőzerővel fejleszte a QR-kódos fejlesztés területén. Harmati László (Erste) szerint a fizetési kérelem elterjedése és a nem bankspecifikus QR-kódos fizetés adhat lendületet. Jendrolovics Máté (GB Solutions) szerint instrumentumváltás hozhat igazi forradalmat.

Címlapkép: Getty Images