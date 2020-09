Zombi cégek ezrei maradnak Európában az állami segélyek miatt - Figyelmeztet a Deutsche Bank vezére

Ha tovább folytatja Európa a koronavírussal szembeni gazdasági élénkítő programokat, akkor zombi cégek ezrei születnek majd Európában és elveszítjük versenyképességünket az USA-val és más országokkal szemben – mondta a Deutsche Bank vezére egy frankfurti konferencián.

Christian Sewing bankvezér szerint Európa ismét azt kockáztatja, hogy legnagyobb gyengeségébe essen bele: meglehetősen jól tud védekezni a kontinens egy válsággal szemben, de lassan alkalmazkodik az új világnormákhoz.

A Deutsche Bank vezére kitért arra, hogy bár Amerikában mélyebb lesz a válság, gyorsabb lesz a kilábalás is. Utalt arra a német hitelminősítő által készített tanulmányra, amely szerint a német cégek hatoda zombi cégekké fog válni az állami támogatásoktól és egyéb támogató intézkedésektől. Szerinte ez jelentősen rontja a gazdaság termelőképességét is.

A németeknél a napokban szavazták meg a gazdaságösztönző csomag meghosszabbítását, amelyben többek között további egy évvel kitolják a Kurzarbeitet, ennek keretében a hazaküldött dolgozók fizetésének kétharmadát az állam állja. Hasonlót léptek a franciák és a spanyolok is.

A bankvezér kitért arra is, hogy a koronavírus-válság sok szerkezeti változást is hozott a cégek életében, különösen a digitalizáció kapcsán, valamint a fenntarthatóbb működés megteremtésében. Figyelmeztetése szerint azonban a vállalatoknak nem szabad arra várniuk, hogy a dolgok újra a normál kerékvágásba kerüljenek, különösen hátrányos ez a várakozás akkor, ha ezek a cégek még állami segítséggel is meg vannak támogatva. Rövid távon egyetért ezeknek az intézkedéseknek a szükségességével, de a támogatások hosszú távú fennmaradása sokkal több negatív következménnyel jár.

Sewing úgy látja, hogy bár Amerikában sikertelenebbek voltak a járvány megfékezésében, az ottani cégek sokkal radikálisabban alkalmazkodtak az új világhoz, éppen ezért az ottani gazdasági kilábalás hamarabb is várható.

Hosszabb ideig fog tartani a régi gazdasági erőt visszaszerezni a világban, mondja Sewing, a fogyasztási szokások is teljesen megváltoztak. Fel kell készülni arra, hogy az emberek kevesebbet fognak utazni a jövőben is, a fogyasztók sokkal körültekintőbben és másképp fogják pénzüket költeni, mindemellett a cégek is visszafogják befektetéseiket, legalábbis addig, amíg az értékesítési számok helyre nem állnak vagy nem lesz vakcina.

