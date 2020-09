Figyelmeztet a Fitch: most jön csak a koronavírus igazi csapása a kínai bankrendszerre

A Fitch Ratings szerint a kínai bankok nagyobb profitvisszaesést fognak elszenvedni az év második felében, mivel a koronavírus-válság miatt egyre több lesz a nemteljesítő hitel – számol be a hírről a CNBC.

Az idei első félévben a kínai bankok nettó profitja 9,4%-kal ezermilliárd jüanra (146,2 milliárd dollárra) esett vissza a tavalyi év azonos időszakához képest, köszönhetően az alacsonyabb profitmarzsoknak és a megugró rossz hiteleknek.

A Fitch szerint azonban még ennél is rosszabb időszak jön a kínai bankrendszer számára, a második félévben még nagyobb profitvisszaesés várható a nemteljesítő hitelek egyre nagyobb száma miatt.

Mint ahogy mi is írtunk róla, az öt legnagyobb kínai bank legalább 10%-os profitvisszaesésről jelentett éves összevetésben, ilyen számokat már több mint egy évtizede nem láttunk:

A Fitch elemzése szerint a kínai hatóságok 3400 milliárd jüannyi, tehát mintegy 497 milliárd dollárnyi rossz hiteltől tervezték megtisztítani a kínai bankrendszert idén, ennek azonban az első félévben mindössze csak harmada volt még leírva.

A hitelminősítő kitér arra is, hogy Kína az elsők között lehet, amelynek gazdasága kilábal a koronavírus-válságból, de a kihívások továbbra is fennállnak és a kínai bankrendszerre nehezedő profitnyomás a következő évben is kitarthat. További bizonytalanságot szül az Amerika és Kína között húzódó konfliktus, ami szintén nem kedvez a kínai bankok kilátásainak.

A Fitch úgy látja, hogy a kihívások ellenére a kínai bankok továbbra is azt tervezik, hogy osztalékot fizetnek idén, ez viszont a növekedési lehetőségeiket veti vissza. Mindettől függetlenül a hitelminősítő fenntartja stabil besorolását a kínai bankrendszer működési környezetére vonatozóan, szerinte a pénzintézetek a rossz hitelek aktív menedzselésével el tudják kerülni a nagyobb hitelkockázat feltorlódását.

Címlapkép: Getty Images