Csúcson a magyar e-kereskedelem, mégis az elhagyott kosarak országa vagyunk

A koronavírus hazánkban is valósággal berobbantotta a webes kereskedelmet, a közel 3,5 milliós online vásárlóközönség több mint felének (58%) mégis frusztráló élmény a digitális térben történő vásárlás, derül ki a Fizetési Élmény Riportból . Jelenleg harmincötezer kereskedő érhető el online Magyarországon, közülük azok fognak profitálni a hirtelen megugrott keresletből, akik – a vonzó kínálat és áttekinthető honlap mellett – megbízható és egyszerűen használható fizetési megoldásokat kínálnak vásárlóik számára - olvasható a Mastercard közleményében.

Válaszúthoz ért az e-kereskedelem

A koronavírus évekkel repítette előre az online kereskedelmet. Csak a karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ezzel az online is aktív hazai vásárlók száma megközelítette a 3,5 milliót. Az ágazat belföldi forgalma meghaladta a bruttó 355 milliárd forintot, ami közel 35%-os növekedés 2019 első félévéhez képest – áll a GKI és az Áruskereső nemrég publikált kutatásában.

A megnövekedett forgalomból azok a kereskedők profitálhatnak leginkább, akik a széles kínálat és a felhasználóbarát felület mellett gyors és biztonságos fizetési megoldásokat tudnak nyújtani látogatóiknak. A Mastercard által támogatott Fizetési Élmény Riport rámutat: 10-ből 9 ember hagyott abba online vásárlást a célegyenesben, tehát úgy, hogy a kiválasztott termék már a kosarában volt, de végül mégis elállt a tranzakciótól. A fizetés előtti kosárelhagyás okai leggyakrabban a bizalmatlanságra vezethetők vissza (korábbi rossz tapasztalatok, nem megbízhatónak tűnő weboldal, ismeretlen fizetési oldal, információhiány), de a meghiúsult tranzakciók 10 százalékát az időkeret túllépés, további 10 százalékát pedig a rosszul megadott adatok okozzák. A vásárlók szemszögéből a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az EU idén tervezi bevezetni a PSD2-t (Payment Service Directive 2), amely szerint a szereplőknek még szigorúbb ügyfélhitelesítési előírásoknak kell majd megfelelniük. A Mastercard szerint a hitelesítésre a legjobb megoldást a biometria jelenti, melynek használatával a felhasználói élmény is sokat javul, hiszen nem kell megjegyezni bonyolult jelszavakat, számsorokat.

Nincs lehetőség hibára

Bár a hitelesítés bonyolítja a fizetési folyamatot, a PSD2 egyben lehetőség is a kereskedőknek arra, hogy jobban megismerjék az ügyfélkörüket és ügyfélbarát folyamatokat alakítsanak ki. A Riport rámutat: a kereskedők legfontosabb feladata a vásárlók végigvezetése a megváltozott fizetési folyamaton.

Az online vásárlás legnagyobb bizalmat igénylő része a fizetés: amíg egy rossz kép a termékről csak keveseket riaszt el, a fizetés során fellépő legkisebb kétely miatt is könnyen elállnak a vevők vásárlástól.

– fogalmazta meg a Riport egyik tanulságát Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési menedzsere. „Az emberek közel 58 százaléka frusztrált az online vásárlás során, ötödük kifejezetten a fizetésnél érzi magát kellemetlenül. A vásárló és a kereskedő érdeke ugyanaz: a fizetési megoldások esetében ne legyen kompromisszum.” – tette hozzá.

Az ügyfelek vásárolni szeretnek, fizetni nem, éppen ezért a jól kialakított, egyszerű fizetési folyamat nem csak a hibázási lehetőségeket csökkenti, bizonyos elemekkel a vásárlók bizalma is növelhető. A kutatás szerint a vásárlók 55 százaléka a jó ügyfélkommunikációnak és a weblap folyamatos frissítésének köszönhetően érzi magát biztonságban, 74 százalékuk szerint a kereskedővel kapcsolatos bizalom kiépítését a pozitív visszajelzések segítik a legjobban, 30 százalék pedig fontosnak tartja mások ajánlását.

A keze alá dolgozik

Ahogy a BIG FISH Payment Gateway szolgáltató tranzakciós adataiból is egyértelműen látszik, folyamatosan nő a mentett kártyás tranzakciók népszerűsége. Az igény megalapozottságát jól támasztja alá, hogy 2019 januárja és 2020 májusa között 160%-kal növekedett az így lebonyolított tranzakciók száma, miközben a havonta elmentett új kártyák száma megduplázódott ugyanezen időszak alatt, a mentett kártyával végzett tranzakciók összértéke pedig a duplájára nőtt.

A megoldás népszerűségét az az egyszerű vásárlói igény erősíti, hogy a kereskedő vagy szolgáltató ötletes megoldásokkal segítse döntését. Leggyakrabban pedig a számára érthető és az igényeit leginkább kiszolgáló fizetési módot fogja választani a lehetőségek közül. Így azokban az esetekben, amikor egy vásárló többször is visszatér egy kereskedő oldalára - például étel- vagy taxi rendelésnél, vagy akár streaming szolgáltatások használatakor - nem szeretné minden alkalommal újra és újra beírni a fizetési adatokat. Vannak olyan fizetési szituációk is, amik mindenki számára frusztrációt okoznak, mint például a parkolás. Ezek az úgynevezett ‘bosszús vásárlások’, amik akadályt görgetnek az ügyfél valódi célja elé, például, hogy odaérjen egy találkozóra vagy beugorjon gyorsan a boltba. Van már olyan alkalmazás, amit használva az kiválasztott időszakban nem kell a fizetéssel foglalkozni és segít parkolóhelyet is találni, miközben folyamatosan parkolási információkkal látja el a felhasználót. Ezután a foglalás teljes összegét akkor vonják le, amikor a foglalási idő véget ér.

A mentett kártya alapú, kereskedő által indított tranzakciók (MIT) egyedi szolgáltatások és termékek fejlesztésére adnak lehetőséget, amivel a vásárló azt érezheti, hogy a kártyája a keze alá dolgozik, a kereskedő számára pedig biztosabb fizetést, ezért magasabb bevételt eredményezhet.