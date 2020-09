Amerikai bankok mosták Észak-Korea pénzét

Észak-Korea több éven keresztül mosta amerikai bankokon keresztül a pénzét kínai kirakatcégeket használva; a szankcionált ország vagyona New York legnevesebb bankjain keresztül is átfolyt – derül ki mindez a napokban kiszivárgott hatósági dokumentumokból.

A Buzzfeeden jelent meg először az amerikai pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hivatalnak, a Fincennek benyújtott 2000 dokumentumos jelentéscsomag, melyben nemzetközi bankok arról számolnak be, hogy milyen pénzmosás-gyanús eseteket észlelnek a rendszerükben 1999 és 2017 között. A jelentések elemzése még folyik, de több terhelő bizonyíték is előkerült, amely a pénzmosás-ellenőrzési rendszerek gyengeségeit firtatja.

Az NBC News által elemzett dokumentumokból kiderül, hogy Észak-Korea is pénzt mosott az amerikai bankrendszeren keresztül, Kínában bejegyzett kirakatcégek bevonásával. Néhány cég kifejezetten sok gyanús tranzakciót is lefolytatott, néha egy napon belül több megbízást is adtak. Az átutalt összegek a legtöbbször kerek számok voltak és nem volt egyértelmű nyoma semmilyen háttérben meghúzódó gazdasági tevékenységnek.

A most nyilvánosságra került jelentések szerint összesen 174,8 millió dollár ment át az amerikai bankokon, amely Észak-Koreából származhat, a JP Morgan és a Bank of New York Mellon is engedélyezett ilyen tranzakciókat. Mivel a kiszivárgott dokumentumok a Fincennek leadott teljes jelentésszám alig 0,02%-a, a teljes összeg valószínűleg ennél lényegesen nagyobb és más amerikai nagybankokon is átfolyhatott.

A gazdasági szankciók által a világ pénzügyi rendszeréről leválasztott Észak-Koreának nincs más választása, mint illegálisan, kirakatcégeken keresztül haza juttatni a külföldről származó pénzösszegeket, melyből többek közt nukleáris programját finanszírozza az ország. Arról, hogy a KNDK miből szerzi a pénzét, itt írtunk:

