A koronavírus ezt is elintézte: a bankkártya most először legyőzte a készpénzt

A COVID-válság az elektronikus pénzforgalmat is elérte: a fizikai kártyás fizetési forgalom, az átutalások, a csoportos beszedések értéke nagyot esett az idei második negyedévben az MNB adatai szerint. Ugyanakkor az internetes kártyás forgalom relatíve jól teljesített, a plasztikkal történő készpénzfelvétel pedig nagyot zuhant, így összességében egy fontos, évek óta várt ponthoz érkezett el a kártya vs. készpénz csata: már több pénzt költöttünk a negyedévben bankkártyával, mint amennyi készpénzt felvettünk a plasztikokkal.

A COVID-válság hatása az idei második negyedéves pénzforgalmi statisztikákban is vastagon tetten érhető: ahogy az ország bezárkózott az első járványhullám idején, a pénzforgalom általánosságban az elektronikus csatornákon is visszaesett, de szerencsére egyes szegmenseket kevésbé érintett mindez.

Március elején elindult az azonnali fizetési rendszer, azóta néhány másodperc alatt utalhatunk 10 millió forint alatti összegeket a bankszámlák között minden magyar pénzforgalmi szolgáltatónál (sőt, nemrégiben a Transferwise is csatlakozott az AFR-hez). A gyorsaság és az új szolgáltatások (pl. másodlagos azonosítóra is utalhatunk) ellenére ugyanakkor a második negyedévben a világjárvány hazai megjelenése érződött az átutalási forgalmon: a korábbi évek lassú növekedése után most a negyedévben éves alapon közel 5 százalékkal csökkent a forint átutalások száma, és közel 3 százalékkal az átutalások értéke.

A csoportos beszedések értéke még az átutalásokénál is nagyobb, 8 százalék feletti mértékben csökkent, míg a csoportos beszedések darabszáma 1,5 százalékkal esett vissza.

A bankkártyás fizetési forgalom egyes szegmenseit jobban, míg másokat kevésbé súlyosan érintett a válság. A kártyás forgalom növekedési üteme az eddig évek óta látott kétszámjegyű bővülés után megtorpant:

a negyedévben a tranzakciók száma 3 százalékkal csökkent, a tranzakciók értéke pedig csupán 9 százalékkal emelkedett.

Az e-kereskedelem felfutása a karantén-időszakban a kártyás fizetések általános visszaesését tompította: a netes vásárlási forgalom még mindig 142 százalékos bővülést produkált, miközben a fizikai kártyás vásárlás gyakorlatilag stagnált éves alapon.

Ahogy az MNB a friss adatokkal együtt közölt tájékoztatójában kiemeli, az utazással kapcsolatos általános óvatosság és a bevezetett korlátozások miatt főként a határon átnyúló, fizikai kereskedői helyzetekben lebonyolított tranzakciók tekintetében látszódik szignifikáns visszaesés, ahol a tranzakciók száma közel 47, értéke pedig 60 százalékkal múlta alul a megelőző év azonos időszakának adatait.

Bár a készpénzállomány a hirtelen beköszöntő válság miatt nagyot ugrott a tavaszi hónapokban (ilyenkor sokan a készpénzt látják biztos tartaléknak, ezért abból táraznak be otthonra), az MNB statisztikái szerint kártyás készpénzfelvételek értéke a kártyás forgalomnál is nagyobbat zuhant:

a kártyás készpénzfelvételek értéke közel 14, darabszáma közel 24 százalékkal esett vissza a negyedévben az egy évvel korábbihoz képest.

A fentiek következményeképpen fontos ponthoz ért el a kártyás fizetések vs. készpénz csata:

már több pénzt költöttünk a negyedévben bankkártyával, mint amennyi pénzt felvettünk a segítségükkel.

A POS-terminálok számának alakulása szintén érdekesen alakult a negyedévben, de ebben több tényező is szerepet játszott.

A magyar állam POS-terminál telepítési programjában beragadt terminálok kiosztására haladékot kaptak a szolgáltatók (pontosabban úgy tudni, már csak egy ilyen szolgáltatónál vannak ilyen terminálok), ez még felfelé lökheti a terminálszámot.

Piaci alapon működő infrastruktúraprogram is elérhető a piacon, ezt a Mastercard kezdeményezte, részletesen erről itt írtunk.

ebben a negyedévben érkezett a hír, hogy a kormány jövőre kötelezővé teszi az elektronikus fizetést minden online pénztárgépnél, ugyanakkor ennek hatása még aligha látszott meg a negyedéves statisztikában.

És nagyon fontos, hogy az MNB statisztikájából folyamatosan kikerülnek azok a terminálok, elfogadóhelyek, melyek elfogadását külföldi szolgáltatók végzik, és az utóbbi egy-két évben ez a trend felgyorsult.

A külföldi, más felügyelet által felügyelt szolgáltatók által kihelyezett terminálok nem kerülnek bele a statisztikába, és mivel ezen szolgáltatók piaci részesedése általánosságban növekszik az elmúlt években, ezért ez a statisztika egyre kevésbé pontosan a hazai elfogadói hálózat valós állapotát. Az MNB dolgozik azon, hogy ezeknek a szolgáltatóknak az adatait is be tudja venni a statisztikába, de addig is érdemes fenntartásokkal kezelni a terminálok hivatalosa jelentett számát, illetve az ebből kiolvasható trendeket.

Mindezeket figyelembe véve az látható, hogy bár az elfogadóhelyeken lévő POS-terminálok száma kis mértékben, 2 százalékkal emelkedett, a fizikai elfogadóhelyek száma bő 1 százalékkal csökkent, az internetes elfogadóhelyek száma viszont 10 százalékkal emelkedett.