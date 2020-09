A legnagyobb orosz bank nem akar többé bank lenni

Elhagyja a legnagyobb orosz pénzintézet, a Sberbank a „bank” jelzőt a logójából, most már szeretnék, ha mindenki úgy gondolna rájuk, mint egy bigtech-cégre, olyanra, mint az Apple vagy a Google.

Az orosz társaság a Reutersnek bemutatott saját fejlesztésű TV-t, streaming boxot, virtuális segédprogramot és okoshangfalat is, többnyire olyan eszközöket, amelyeket egy bank tényleg nem nagyon fejleszt. Ezen kívül elindítanak egy „SmartMarket” nevű alkalmazáspiacot is, ami az Apple AppStore-jával és a Google Play-jel fog konkurálni.

„Ez nem egy nagy befektetés, ez egy hatalmas befektetés. Még egy sikeres cégnek is, ez egy hatalmas befektetés” – kommentálta az átállást a cég technológiai vezetője, David Rafalovszkij.

A pénzintézet az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a digitalizációra: felhőszolgáltatásokkal és önvezető autókkal is foglakoztak, most viszont már a hardverfejlesztésbe is belevágtak.

A Sberbank Oroszország legöregebb és legnagyobb bankja, 401 milliárd dollárnyi eszközállomány fölött rendelkeznek, a társaság piaci értéke 67 milliárd dollár. A mostani rebranding egyértelműen nem azt jelenti, hogy teljesen hátat fordítanak a banki tevékenységnek, inkább egyfajta portfólió-bővítésről és marketing-fogásról van szó. Az orosz állam 51%-os tulajdonrésszel rendelkezik a pénzintézetben.