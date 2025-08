Megugrott az OTP profitja - Mutatjuk, hogy miért

Két sztori van az OTP-nél: az egyik, hogy organikusan is szépen nőnek a bevételek, a másik, hogy a költségeket viszont erősen fogják, ebből a kettőből pedig egyre magasabb profit jön ki. Most ott tart a bankcsoport, hogy negyedévente közel 300 milliárd forint eredményt tud szállítani. A második negyedév erős volt, a bank számai jobbak is lettek, mint amire az elemzők számítottak. A menedzsment módosított a korábbi várakozásain, a bank pedig már elkezdett felkészülni az amerikai vámok várható hatásaira is.