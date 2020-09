Bankvezérek a koronavírus-válságról: ez most teljesen más, mint 2008 volt

Nagyságrendekkel alacsonyabb kockázattal működik most a bankrendszer, mint a 2008-as válság idején, de a koronavírus váratlan meglepetéseket okozhat még a hitelpiacon és a banki jövedelmezőségben is. A lakáshitelek és a babaváró hitelek gyorsan magukhoz tértek, a vállalati hitelezésben viszont szükség volna a garanciaprogramok átszabására, megerősítésére – értettek egyet a résztvevők a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) ma kezdődő Közgazdász-vándorgyűlésének bankvezéri panelbeszélgetésében.

Milyen állapotban érte a bankokat a válság?

A bankrendszer sokktűrő képességét jelző mutatók kivétel nélkül messze jobbak, mint 2008-ban voltak, ugyanakkor a koronavírus-válság neheze még a bankok előtt áll – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és a beszélgetés moderátora bevezető előadásában. Tóth Balázs, az UniCredit elnök-vezérigazgatója szerint óriási különbség 2008-hoz képest, hogy a bankrendszer most a pozitív oldalon, a megoldás oldalán áll. Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója szerint megtanulták mára a bankok, hogy kell egyszerre krízist menedzselni és hitelezni. A bankrendszer nem utána kullog az eseményeknek, hanem az értékvesztések megképzésével eléjük megy. Balog Ádám, az MKB elnök-vezérigazgatója szerint a kkv-k hatékonyabb finanszírozására, különösen tőkeprogramjaira, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója szerint a garanciarendszer erősítésére lehetne még nagyobb figyelmet fordítani. Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese úgy vélte, nagyságrendekkel alacsonyabb kockázatú a bankok portfóliója most, mint 12 évvel ezelőtt.

Milyen szintű digitalizációs fejlettségre mutatott rá a koronavírus első hulláma?

A magyar bankrendszer digitálisan nagyon fejlett, hiba nélkül állt át olyan működésére, amire nem készülhetett fel – mondta Bencsik László (OTP). Tóth Balázs (UniCredit) olyan ügyfélcsoportokat is sikerült a távoli bankolásba bevonni (pl. nyugdíjasok), akikkel korábban nem számoltak ilyen arányban. A magyar Ersténél magasabb a digitálisan bankolók aránya, mint Ausztriában vagy Csehországban – említett egy érdekességet Jelasity Radován (Erste). Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója szerint mérlegre kell tenniük, hogy a fiókfenntartás vagy a digitális tér fejlesztése-e a jövő útja. Hegedüs Éva (Gránit Bank) felidézte: sokan kételkedtek egy évtizede abban, hogy lehet digitális bankot működtetni. Szerinte most a hitelezés digitalizációja terén van teendője a szektornak és a szabályozóknak is, pl. akár videóbankon is lehetne jelzáloghitel-szerződést kötni.

Mi a vélemény a törlesztési moratóriumról és a várakozás az azt követő NPL-rátáról?

Virág Barnabás (MNB) rámutatott: a koronavírus hatását jelentősen tompította a moratórium, hiszen Magyarország teljesített a 3. legjobban az EU-ban a fogyasztás területén. Simák Pál, a CIB elnök-vezérigazgatója elmondta: náluk 50-50% a lakosságnál és 70-30% a vállalatoknál a moratóriummal nem élők, illetve élők aránya, és még mostanában is csökkent a moratóriumban benne lévők aránya. Szlovákiában opt-in jellegű moratórium volt, a lakosság 10%-a élt csak vele – hívta fel a figyelmet, nagyobb problémákat egyébként a vírus által jobban sújtott vállalati szektorokban lát. Jelasity Radován (Erste) úgy vélte, messze a 2012-2014-es szint alatt és egyszámjegyű maradhat a nem teljesítő hitele aránya, de ez nagyon függ a második hullám intenzitásától. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint a moratórium az ügyfelek többségének valós megoldást nyújtott, kevesen éltek spekulatív célzattal vele. Bencsik László (OTP) elmondta: arra számítanak, hogy a jövő év második negyedében véget ér a járvány, és visszatér a gazdaság a korábbi kerékvágásba. Vida Jószef (Takarékbank) szerint fel kell készülni arra, hogy még sokan élhetnek a moratóriummal. Tóth Balázs (UniCredit) az ügyfelek monitoringjának, a problémák együttműködésen alapuló beazonosításának szükségességét emelte ki.

Hogy alakulhat a lakossági hitelezés?

Idén 11%-kal bővülhet Simák Pál (CIB) szerint a szektor hitelállománya, a moratórium amortizációt visszafogó hatása és az árértékelődések nélkül ez csak 3% lenne. Jövőre a lakossági hitelezésben 5% körüli bővülést várnak, különösen a babaváró hitelek és a lakáshitelek esetében várnak növekedést. Bencsik László (OTP) szerint a lakáshitelezés gyorsan helyreállt, ez a régió más országaira is jellemző. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint a jelenleginél nagyobb lakossági hiteldinamikához jó volna a mostani piaci kamatszintnél alacsonyabb kamatok elérése. Balog Ádám (MKB) szerint sajátos pszichológiája van a válságnak, ezért rövid- és középtávon nem lehetünk felhőtlenül optimisták.

Milyen megtakarításokat keres a lakosság?

Célpontot keres magának a lakosság, nehéz megmondani, mi lesz az új sztártermék a lakossági állampapírok után – mondta Balog Ádám (MKB). Vida Jószef (Takarékbank) arról számolt be, hogy a pénzváltási tevékenység felerősödött az elmúlt két hétben, Jelasity Radován (Erste) szerint jellemző a lakosság nagy részére, hogy éppen rosszkor váltja át a pénzét másik devizára. Szerinte a MÁP+ továbbra is nagyon vonzó lesz. Hegedüs Éva (Gránit Bank) szerint szegmenskérdésről van szó, sokféle ügyfélmagatartást jellemző, az ügyfelek egy része továbbra is elsősorban a betétekben fog bízni, a sok pénzzel rendelkezők pedig diverzifikálni fognak.

Hogy látják a vállalati hitelezést és a garanciaprogramokat?

Vida József (Takarékbank) szerint inkább a likviditási és forgóeszközhitelekre nőtt meg az igény, a beruházási hitelekre nem volt akkora kereslet az elmúlt hónapokban, pedig a turizmusban például most kellene felújítani, a gazdaság beindulása mellett a likviditási pénzek kimerülése is készülni kell. Virág Barnabás (MNB) elmondta: kihívásként kezeli a jegybank a garanciaprogramokban történt uniós lemaradásunkat. Tóth Balázs (UniCredit) elmondta: majdnem két tucat kedvezményes hitel- és garanciaprogram van, el lehetne azon gondolkozni, hogy ezek számát csökkentsék, segítve a vállalati vezetőket. Hegedüs Éva (Gránit Bank) a Krízis Garanciaprogram 6 éves programjának 10 évre hosszabbítását, a bekerülési korlátok mérséklését és a garanciadíj csökkentését szorgalmazta. Balog Ádám (MKB) az állami és jegybanki programok feltételrendszerinek harmonizációját nevezte szükségesnek.

Hogy látják a bigtechek és a digitális jegybankpénz támasztotta kihívást?

A bigtecheknek a szabályozási arbitrázsban van óriási előnyük a bankokkal szemben, egyenlő játékszabályok megteremtése esetén nem lennének hátrányban a bankok – mondta Bencsik László (OTP). Vida József (Takarékbank) hasonlattal világította meg ugyanezt: miután a fintechek jórészt elvéreztek, a bigtechek zsákban futásra kényszeríthetik a bankokat, miközben ők jó sportolóként szabadon futnak mellettük. Hegedüs Éva (Gránitbank) abban hisz, hogy amit a fintechek újdonságként megragadtak, azt be kell integrálni a bankokba, és ez működik is a gyakorlatban: vagy bankká válnak a fintechek, vagy bankokkal működnek együtt. Szerinte azoknak a bankoknak van jövőjük, amelyek magukévá teszik a fintechek tudástőkéjét. Jelasity Radován (Erste) is arról beszélt, hogy a bankoknak sokkal gyorsabban kell megfelelniük a gyorsan változó társadalmi és szabályozói elvárásoknak, mint a bigtecheknek.

Címlapkép: Közgazdász-vándorgyűlés, Facebook-közvetítés