Új mobilbankon dolgozik az OTP, már tesztelik az appot

Egyre többen intézik pénzügyeiket az OTP Bank digitális csatornáin. A járvány növelte az online lehetőségek népszerűségét, mert az ügyfelek még nyitottabbá váltak a digitális pénzügyi szolgáltatások megismerésére és használatára. A hitelintézet jelenlegi mobilalkalmazásának, az OTP SmartBanknak már több mint 1 millió regisztrált felhasználója van, sőt, megkezdődött az új mobilbanki applikáció tesztelése is - derül ki az OTP közleményéből.

A koronavírus-járvány első hullámának időszakában ugrásszerűen nőtt az OTP Bank digitálisan aktív ügyfeleinek aránya volt: idén a márciustól májusig tartó időszak átlagos növekedése duplája volt a tavalyinak, ami havonta több tízezer új digitális felhasználót jelent.

Tavasszal összesen 12%-kal nőtt a regisztrációk száma az OTP SmartBankra. Sőt, nyáron heti átlagban még a kijárási korlátozások időszakánál is többen regisztráltak az alkalmazásra. A tavaszi-nyári időszakban a bejelentkezések számában 12%-os, míg az aktív tranzakciók számában 14%-os növekedést tapasztalt a hitelintézet.

A különböző ügyintézési típusok közül a digitális számlafizetési megoldások voltak a legnépszerűbbek: 300%-kal nőtt például azok száma, akik az OTP SmartBankon keresztül, QR kód beolvasásával fizették ki postai csekkjüket: a januári több tízezres tranzakciószám, havi több százezerre nőtt.

„Az elmúlt hónapokban bennünket is meglepett a növekedés üteme, mára meghaladta az 1 milliót a SmartBank alkalmazásra regisztrált felhasználók száma. Fontos tapasztalat, hogy aki egyszer kipróbálta valamelyik online pénzügyi csatornát, az később is aktívan használja azt. Külön öröm, hogy nem csak a fiatalok nyitottak a digitális ügyintézésre, az OTP Bank idősebb, 65 év feletti ügyfelei is egyre szívesebben használják az online megoldásokat” – mutatott rá Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója.

A digitális csatornák népszerűsége, az OTP Bank fiókhálózatában is láthatóvá vált: átlagosan a korábbi ügyfélszám 75 százaléka intézi pénzügyeit a fiókokban a vírus kitörése óta, tehát a korábban fiókba járók 25%-a már az online szolgáltatásokat veszi igénybe. Mindez arra is lehetőséget ad, hogy az OTP Bank tovább erősítse fiókhálózatában az ügyintézők tanácsadói szerepét.

A hitelintézet jelenleg is több digitális fejlesztésen dolgozik agilis munkamódszerrel, ilyen az OTP Bank új internet- és mobilbank alkalmazása is. Ezek a megszokott online banki funkciók mellett olyan digitális megoldásokat tesznek lehetővé, mint a Kiadásfigyelő (PFM - Personal Finance Manager), az ügyfél teljes OTP-s vagyonát bemutató portfóliónézet, vagy mobilon az SMS-ek helyetti push üzenetek, de a funkciók köre folyamatosan bővül. Az év első felében meg is kezdődött az új felületek tesztelése: első körben az OTP Bank munkatársai számára voltak elérhetőek, ám mára az ügyfelek egy szűkebb köre is lehetőséget kapott a tesztelésre, az észrevételeik alapján pedig a hitelintézet tovább finomítja a szolgáltatást. Az OTP Bank folyamatosan vonja be ügyfelei egyre nagyobb körét a tesztelésbe.