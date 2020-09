Öt pont a pénzügyi rendszernek: mit akar az MNB ezekkel a javaslatokkal?

A garanciaprogramok erősítését, egy zöld lakáshitel-programot, a vállalati csődeljárás reformját, egy viszontbiztosításon alapuló kockázatmegosztási hitelbiztosítási modellt és az eszközkezelő visszahozatalát is szorgalmazza 50 pontos javaslatcsomagjában az MNB, ezeket az ötleteket értékeljük most röviden.

Az 50 pontos javaslatcsomagból 5 pont képezi a pénzügyi rendszert érintő javaslatokat, kettős céllal: 1. a védekezés időszakában: Sérülékeny adósok célzott támogatása, olcsó forrásszerzés fenntartása, 2. a kilábalás időszakában: Növekedéstámogató, garanciával ösztönzött, prudens hitelezés. Az egyes pontokon a számozásuknak megfelelően megyünk végig:

23. A vállalati forrásszerzés ösztönzése garanciaprogramokkal. A garancia hatékony afinanszírozás fenntartásában, azonban a járvány kapcsán kibővített garancia-vállalásokbanhazánk lemaradt nemzetközi összehasonlításban. A nagyobb összegű és hosszabbfutamidejű hiteleknél piaci súrlódás van, hátráltatva a gazdaságpolitikai célokat. Javasoljuka kis- és nagyvállalati hitelek és kötvények esetében is a garanciaprogramok bővítését.

Magyarország éveken keresztül élen járt Európában a kkv-hitelgarancia programok nyújtásában, amit legelsősorban a Garantiqa végez hazánkban, jelentősen, akár 90%-ban mérsékelve a bankok csőd esetén várható veszteségét a céges hitelügyleteken. Bár április-májusban új programokkal állt elő Magyarország is, a garancia igénybevétele nem olyan széleskörű, mint ahogy az egy válság idején elvárható lenne (épp ilyenkor van jelentősége a banki hitelkockázatok mérséklésének). A garancianyújtás feltételeinek oldásával, díjcsökkentésekkel, az adminisztráció egyszerűsítésével tovább előrelépést lehetne elérni, a programok bővítését és feltételeik egyszerűsítését a kereskedelmi bankok és a jegybank is szorgalmazza.

24.Új lakáshitel-program energiatakarékos lakások építésének ösztönzésére. A jelenlegi –régiós és historikus összevetésben is – alacsony lakáspiaci megújulási szintet érdembennövelheti egy finanszírozási program, amely hosszú távú, kedvező kamatozású forrástbiztosít a lakosság otthonteremtési céljaihoz, energetikai és zöld szempontokfigyelembevételével. A finanszírozáshoz jegybanki programok is adhatnak támogatást. Alakáspiacot érintő intézkedések bevezetése során a kereslet és kínálat egyensúlyára kelltörekedni.

Valószínűleg ez az a program lenne, amelyet Matolcsy György nemrég Új Otthon Program néven harangzott be, és amely jegybanki forrásból, piaci biztosítással kiegészítve, jelzálogfedezet nélkül nyújtana 0%-os kamatozású hitelt a lakosságnak. Ahogy a múltkor, úgy most sem egészen világos, hogy a jegybank milyen piaci kudarcra adna ezzel választ, hiszen a zöld lakások elérhetőségének nem az olcsó finanszírozás hiánya az oka (a 0%-os babaváró hitel és a 3%-os CSOK-hitel is elérhető a családoknak).

25.A vállalati csődeljárás reformja. A vállalati hitelmoratórium hatékonyságát veszélyezteti azösszesen 15 ezer milliárd forint feletti szállítói tartozás-állomány kapcsán, amelyekre nemvonatkozik a moratórium, mert a jelenlegi jogszabályi környezetben nincs lehetőség valósvállalati reorganizációra. A csődeljárás fejlesztésének fontos elemét jelenti areorganizációhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése is (pl. eszközkezelő alapítása lásd27-es pontot). Ezen felül a kifizetések felgyorsításával meg kell előzni, hogy akörbetartozások állami, önkormányzati részről induljanak el és így veszélyeztessék avállalatok likviditását.

A magyar csődszabályozás a cégek felszámolásának, és nem a reorganizációjának kedvez jelenleg, így a jogi környezet mindenképpen fejlesztésre szorul. A fizetésképtelenséget azonban nemcsak orvosolni, de a törlesztési moratóriumon kívüli egyéb eszközökkel megelőzni is lehetne: erre szolgálna a magar hitelbiztosítási rendszer fejlesztése, amely a válság első hónapjaiban nem történt meg: Magyarországon mindössze egy rövid lejáratú, vevőkövetelést biztosító EXIM-termék jelent meg eddig, ami egyelőre kevés, lásd következő véleményünket.

26.Viszontbiztosításon alapuló kockázatmegosztás. A jogi keretrendszer reformján túl avállalatok szállítói-vevői kapcsolatokon keresztüli fertőzési hatásainak csökkentéseérdekében szükség van egy viszontbiztosításon alapuló kockázatmegosztási hitelbiztosításimodell kialakítására a piaci szereplők és az állam között – legjobb EU gyakorlatok(Németország, Hollandia, Belgium) alapján –, hogy a hazai vállalatok továbbra ishitelbiztosítói védelem fennállása mellett tudják hitelezni vevőiket.

A moratórium és a kormány eddigi gazdaságvédelmi intézkedései a vállalatok egymásnak nyújtott hiteleire és a szállítói láncok védelmére nem terjednek ki. Az ezekre általában piaci védőhálót nyújtó hitelbiztosítóknak pedig egyre magasabb kockázatot kell lefedniük a koronavírus-járvány gazdasági következményei miatt, ezért a dominóként bedőlő lánctartozások elkerülésére egyre több EU-tagállam vezet be állami garanciarendszert a hitelbiztosítási piacon is. Számos ország programját jóváhagyta az Európai Bizottság, a magyar vállalatközi hitelpiac szereplői viszont egyelőre csak áhítoznak ilyesmire. Erről részletesen itt írtunk.

27. MFB aktív részvétele eszközkezelő felállításában és infrastruktúra projektektámogatásában. Az MFB érdemben tudja támogatni a gazdaság gyorsabb kilábalását anemteljesítővé váló hitelek gyors kitisztítását hatékonyan támogató eszközkezelő program,valamint környezetbarát és infrastrukturális fejlesztések forrásellátásán keresztül.

Érdekes az MNB javaslata az instastruktúra projektek támogatásáról, hiszen az elmúlt években szűkített tevékenységi körrel rendelkező (pl. a vagyonkezelési feladatoktól megszabaduló) MFB alapfeladatai között ez jelenleg is megtalálható. Az eszközkezelő programot a nem teljesítő hitelek ingatlanfedezetei esetében éppen az elmúlt egy évben zárta le a kormány kimondva-kimondatlanul azért, mert drága a költségvetés számára egy ilyen program, továbbá mert az államnak nem célja a nagy tömegű ingatlankezelés. A banki hitelportfóliók gyors kitisztításához valóban hatékonyan járult hozzá a Nemzeti Eszközkezelő (lakossági oldalon), de az utóbbi évek döntései fényében erősen kérdéses, hogy a kormány ezt a javaslatot megfogadná.





