Most pörög fel igazán a tőzsde - Mutatjuk, mire figyelj a héten!

Felpörög a héten a gyorsjelentési szezon, azonban egyelőre csak az Egyesült Államokból fognak kiemelten fontos beszámolók érkezni, az európai vállalatokra még várni kell. Ahogyan az már megszokott, most is az amerikai nagybankok jelentései záporoznak az első napokban, az elemzői várakozások szerint összességében a második negyedévesnél jobb, a tavalyi harmadik negyedévesnél rosszabb eredményekre lehet számítani.

Beindul a héten a gyorsjelentési szezon

Eltelt egy újabb negyedév, így a héten elindul a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, ahogy az lenni szokott most is az amerikai nagybankok indítják a sort, kedden jelent többek között a Citigroup, és a JPMorgan, szerdán a Bank of America, a Goldman Sachs, és a Wells Fargo számait ismerjük meg, csütörtökön pedig a Morgan Stanley zárja a sort.

A bankok mellett több légitársaság, a Delta Air Lines, és a United Airlines is közzéteszi legfrissebb számait, de az osztalékcsászár Johnson & Johnson is publikálja a negyedéves beszámolóját a héten.

Mire számíthatunk a nagybankoktól?

Csökkenő nettó kamatbevétel: az elemzői várakozások alapján az amerikai bankok bevételei csökkentek a harmadik negyedévben, ami elsősorban annak tudható be, hogy az amerikai jegybank csökkentette az alapkamatot.

az elemzői várakozások alapján az amerikai bankok bevételei csökkentek a harmadik negyedévben, ami elsősorban annak tudható be, hogy az amerikai jegybank csökkentette az alapkamatot. Csökkenő céltartalékolás: az amerikai bankok jellemzően a második negyedévben képeztek nagyobb céltartalékot a várható hitelezési veszteségekre, a kockázati költségek szintje a harmadik negyedévben várhatóan már csökken.

az amerikai bankok jellemzően a második negyedévben képeztek nagyobb céltartalékot a várható hitelezési veszteségekre, a kockázati költségek szintje a harmadik negyedévben várhatóan már csökken. Erős befektetési banki teljesítmény: a második negyedévitől elmaradó, de továbbra is magas befektetési banki bevételről számolhatnak be a harmadik negyedéves gyorsjelentésekben a bankok.

a második negyedévitől elmaradó, de továbbra is magas befektetési banki bevételről számolhatnak be a harmadik negyedéves gyorsjelentésekben a bankok. Hitelezési veszteségek: ahogy haladunk előre a válságban, világszerte egyre több hitel dőlhet be, nincs ez másképp az Egyesült Államokban sem, különösen a válság által súlyosan érintett szektorokban.

ahogy haladunk előre a válságban, világszerte egyre több hitel dőlhet be, nincs ez másképp az Egyesült Államokban sem, különösen a válság által súlyosan érintett szektorokban. Hiteltörlesztési halasztás: a harmadik negyedéves beszámolókban azt is kiemelten érdemes figyelni, hogy a hitelek esetében milyen arányban alkalmaznak még a bankok halasztást.

Növekvő eredményre számítanak az elemzők

Összességében az elemzők szektorszinten arra számítanak, hogy a bankok második negyedévhez képest már emelkedő egy részvényre jutó eredményről számolnak be, amely azonban még elmarad a tavalyi harmadik negyedéves eredménytől.

A Reuters adatbázisa alapján a Bank of Americánál az elemzők a második negyedéves 37 után a harmadik negyedévre 50 centes EPS-re számolnak, ami azonban elmarad az egy évvel korábbi 56 centtől.

A Citigroup esetében az elemzők a második negyedéves 50 centhez képest 83 centet várnak a harmadik negyedévben, ami azonban jóval elmarad a tavalyi év azonos időszakában elért 2,07 dolláros EPS-től.

A Goldman Sachs az elemzői várakozások szerint a második negyedéves 6,26 dolláros EPS-hez képest 5,55 dolláros egy részvényre jutó eredményről számolhat be, ezzel pedig több szempontból is kilóg a nagybankok sorából a Goldman, hiszen ez a tavalyi harmadik negyedéves 4,79 dollárhoz képest növekedést jelentene.

A JPMorgan esetében is az látjuk, hogy a második negyedéves 1,38 dollárhoz képest 2,22 dollárra nőhet az egy részvényre jutó eredmény, ami azonban elmarad a tavalyi 2,68 dolláros EPS-től.

A Morgan Stanley várható egy részvényre jutó eredménye a második negyedéves 1,96 dollárhoz képest 1,28 dollárra eshet vissza a harmadik negyedévben, ami közel azonos a tavalyi év azonos időszakában elért 1,27 dolláros EPS-sel.

A Wells Fargo volt a nagybankok közül az egyetlen, amely veszteséges volt a második negyedévben, azonban ez megfordulni látszik, a második negyedéves 66 centes egy részvényre jutó veszteséghez képest 44 centes egy részvényre jutó eredményt érhet el a vállalat a harmadik negyedévben, ami elmaradna a tavaly elért 92 dolláros EPS-től.

Megszenvedték a válságot a bankok

Miközben a szélesebb amerikai részvénypiacon az látjuk, hogy szinte nem is látszanak a válság jelei - a Dow Jones értéke ott áll, ahogy a tavalyi év végén, az S&P 500 értéke közel 8 százalékot, a Nasdaq pedig 29 százalékot emelkedett idén -, addig a bankpapírok megszenvedték a válságot, az KBW Nasdaq Bank Index közel 30 százalékot esett idén, és az egyedi részvényekben is többnyire nagyobb mínuszok látszanak.

A február közepi lokális csúcshoz képest értékének közel felét elvesztette a Bank of America, azóta nagyobb kilengések mellett oldalazás látszik, a február közepi szinthez képest még mindig 27 százalékkal van lejjebb az árfolyam, míg idén 28 százalékkal került lejjebb a Bank of America kurzusa.

A Citigroup árfolyama közel 60 százalékot zuhant egy hónap leforgása alatt február közepe és március közepe között, és bár a márciusi mélypont óta több mint 40 százalékot emelkedett az árfolyam, az még mindig közel 45 százalékkal lejjebb áll, mint februárban. Idén a Citigroup 44 százalékot veszített az értékéből.

A Goldman Sachs főként az erős befektetési banki teljesítményének köszönhetően relatíve jól átvészelte a válságot, ez pedig az árfolyamon is tükröződik, a február-március időszakban több mint 46 százalékot esett az árfolyam, azóta viszont több mint 60 százalékot ralizott a Goldman, így idén már csak 10 százalék mínuszban áll az árfolyam.

A JPMorgan a januári lokális csúcsához képest több mint 46 százalékot zuhant a márciusi mélypontig, ezt követően pedig 66 százalékot ralizott az árfolyam június elejéig, onnantól kezdve pedig inkább oldalazást láttunk kisebb kilengésekkel. A márciusi mélyponthoz képest több mint 56 százalékot ralizott az árfolyam, míg idén 27,4 százalékos mínuszban van.

A Morgan Stanley árfolyama több mint 51 százalékot zuhant a februári lokális csúcsáról a márciusi mélypontig, majd az árfolyam jelentős mértékben visszapattant, közel 78 százalékot ralizott, így idén 4,5 százalékos mínuszban van, amivel a legjobban teljesítő amerikai nagybank-papír ebben az évben.

A Wells Fargo árfolyama februártól márciusig több mint 48 százalékot esett, azonban a többi bankkal ellentétben nem jött a felpattanás, helyette történelmi mélypontra esett az árfolyam május közepén, ahonnan jött egy kisebb felpattanás, de az elmúlt négy hónapban leginkább csak oldalazást láttunk a grafikonon, az árfolyam jelenleg a történelmi mélyponthoz képest 15 százalékkal van feljebb, míg idén 53 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Mario Tama/Getty Images