Új fokozatba kapcsolt a digitális gazdaság a régiónkban a koronavírus miatt

Majdnem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint az elmúlt két évben – olvasható a McKinsey legfrissebb elemzésében. 2020 januárja és májusa között a térségben több mint 14 százalékos növekedési ütemet mutatott fel a digitális gazdaság, megközelítve a 2019-es egész éves bővülés mértékét.

Fordulópontot hozott térségünk digitális átalakulásában a koronavírus, amelyben komoly szerepet játszott, hogy 12 millió új online felhasználó jelent meg ebben az időszakban a régióban – írja a McKinsey tanulmánya. A tanácsadó cég két évvel ezelőtt Kelet-Közép-Európa tíz, erős digitális növekedési potenciált mutató országát vette górcső alá, olyan digitális kihívókként vizsgálva Bulgáriát, Csehországot, Horvátországot, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát, Magyarországot, Romániát, Szlovákiát és Szlovéniát, amelyek képesek lehetnek az úgynevezett digitális éllovasok (skandináv államok, Benelux-országok, Írország és Észtország) nyomába eredni és lemásolni azok sikereit.

A növekedés ellenére nem csökkent a lemaradás

A 2018-as kutatás szerint a gazdaság masszív mértékű digitalizálása 2025-re 200 milliárd eurót tehet hozzá a térség GDP-jéhez.

A most megjelent, Digital Challengers in the next normal in Central and Eastern Europe címet viselő friss elemzésből kiderül, hogy 2017 és 2019 között a régió digitális gazdasága évente csaknem nyolc százalékkal nőtt. Tavaly nagyjából 2 százalékkal teljesítette túl a szokványosnak tekinthető üzletmenetet követő forgatókönyvet, mintegy 94 milliárd eurós értéket érve el. Mivel azonban a digitális éllovasoknak ennél gyorsabban sikerült bővülniük, Kelet-Közép-Európának még nagyobb lett a lemaradása velük szemben.

„Kelet-Közép-Európa láthatóan további digitális növekedési potenciállal rendelkezik. A világjárványról pedig kiderült, hogy fordulópontot jelentett a digitális transzformációban. Nem azért, mert különösebben megváltoztatta volna ennek módját, hanem azért, mert még inkább kihangsúlyozta az átalakulás fontosságát” – mondta Jurica Novak, a McKinsey közép-európai ügyvezető partnere, a jelentést készítő csapat vezetője.

Meglepő és maradandó változások felhasználói oldalon

Felmérésében a tanácsadó cég azt állapította meg, hogy Kelet-Közép-Európában csaknem 12 millió új online felhasználó jelent meg a kényszerleállás alatt, ami több, mint Horvátország, Szlovákia és Szlovénia lakossága együttvéve. Figyelemre méltó, hogy a legkiugróbb növekedést a 65 év feletti korcsoportban regisztrálták, ahogyan az is: a válaszadók körülbelül 70 százaléka készül arra, hogy a járványt követően is használni fogja az új, digitális szolgáltatásokat.

A McKinsey friss jelentése szerint a régió jó alapokkal rendelkezik a digitális átalakulás eredményes folytatásához a válság után kialakuló új alapállapotban is. A kedvező adottságok közé sorolható az erős makrogazdasági teljesítmény (az egy főre eső GDP 115%-os bővülése 2004 és 2019 között), a kiváló minőségű digitális infrastruktúra, valamint a vibráló, sikerorientált digitális ökoszisztéma, benne Kelet-Közép-Európa „unikornisaival”, az összesen mintegy 31 milliárd eurót érő legnagyobb startupokkal. Ezeken túl a régió jó alap- és középfokú oktatási rendszerrel büszkélkedhet, valamint egy bőséges tehetségbázissal: 2019-ben 216 ezer diplomát osztottak ki természettudományokban, technológiai szakokon, mérnöki tudományokban és matematikában.

„A járvány alatt rengeteget fejlődött a digitális alkalmazkodóképesség, valamint a már meglévő alapok óriási lehetőséget jelentenek azoknak a vállalatoknak, amelyek már a kitörés előtt befektettek a digitalizálásba” – vélekedett Jurica Novak. Ugyanakkor a szakember szerint komoly nyomást gyakorolnak más szervezetekre is, különösen a digitális alkalmazkodásban lemaradó állami szektorra, továbbá a kis- és középvállalkozásokra, hogy ők is minél gyorsabban álljanak át az ügyfeleikkel történő digitális kapcsolattartásra.

Nem véletlen, hogy épp a bankok és telekommunikációs cégek vannak az ügyfelekkel való digitális kommunikáció élvonalában. Ezek a vállalatok már évekkel ezelőtt jelentős erőforrásokat fektettek a digitális technológiákba és elkötelezték magukat a digitalizáció mellett – ez hozta meg az eredményét” – mondta Bacsó Gergely, a McKinsey digitális szakértő partnere. Hozzátette: „Ez figyelmeztetés lehet más szektorok, így például az állami szektor, a kiskereskedelem (ruházati és az élelmiszerkereskedelem egyaránt), valamint a biztosítási szektor számára, hogy ideje felgyorsítaniuk a saját digitális átalakulásukat.”

Átfogó szemlélet kell a sikeres átalakuláshoz

A jelentés készítői szerint átfogó, minden érdekelt felet tömörítő, közös fellépésre van szükség a kelet- közép-európai digitális potenciál minél jobb kiaknázásához. Annak érdekében, hogy a transzformáció a koronavírus-válság után is eredményes lehessen, a McKinsey szakértői átfogó megközelítést javasolnak a vállalkozásoknak, amelynek ugyanúgy része az ügyfélinterakciók digitalizálása, a működés optimalizálása, valamint az informatikai rendszerek modernizációja.

Mivel a COVID-19 járvány felgyorsította a digitális transzformációt, a politikai döntéshozókat ez arra ösztökélheti, hogy több közszolgáltatást költöztessenek az internetre, olyan digitális ökoszisztémát hozva létre, amelyben az egyének és a vállalkozások könnyebben boldogulhatnak. Ehhez hozzátartozik a vállalkozói szellem támogatása, speciális ösztönzők kialakítása a digitalizálódó kkv-knak, továbbá az együttműködés olyan technológiai klaszterekkel, amelyek javítják a régió versenyképességét.

A COVID-19 kapcsán a cégeknek világszerte gyorsan kellett reagálniuk az új helyzetre, hogy megóvhassák a dolgozóik és ügyfeleik egészségét, hogy biztosítani tudják az ellátási láncaik működését és megtarthassák pénzügyi eredményességüket.

„A fogyasztók megnyerése érdekében a vállalatoknak teljes körű digitalizációra van szükségük, amely egyaránt felöleli az üzleti működés igényeit és a termékfejlesztés eszköztárát, továbbá beépít modern megközelítéseket, mint például a „design thinking”, illetve az adatalapú megközelítések. Csak így tudják javítani a minden szektorra sajátosan jellemző ügyfélélményt és érhetnek el jobb pénzügyi eredményeket” – tette hozzá Jánoskuti Levente, a McKinsey & Company budapesti irodavezető partnere.

Jurica Novak a régiós szintű együttműködés kiszélesítését és intenzívebbé tételét is kiemelte a tanulmány tanulságai közül, a digitális menetrend előmozdítása és a térség egységes digitális piaci lehetőségeinek kiaknázása érdekében. „Szerinte Kelet-Közép-Európának úgy van esélye megragadni a jövőbeni növekedés lehetőségét, ha az egyes országok képesek üzleti-, illetve közszférájukban legalább olyan üteműre gyorsítani a digitális transzformációt, amilyen sebességgel a hazai felhasználók szintjén zajlik a folyamat.

A címlapkép forrása: Getty Images.