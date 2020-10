Jelasity Radován: a bankok adósságrendező programokkal készülnek a moratórium végére

Januártól kisebb jogosulti kör számára lesz elérhető a hiteltörlesztési moratórium, ha valaki nem tudja fizetni a részleteket, részt vehet a bankok saját adósságrendező programjában – mondta Jelasity Radován, a Bankszövetség elnöke, az Erste Hungary vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Az Országgyűlés kedden 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot egyes kiemelt társadalmi csoportoknak és pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak.

A moratórium változatlanul a 2020. március 18. előtt kötött szerződésekre vonatkozik, a meghosszabbításból kimaradókra pedig hitelfelmondási tilalom érvényes a jövő év közepéig. A törvény továbbra is lehetőséget biztosít az adósnak az eredeti szerződési feltételek szerinti törlesztésre is.

A szabályozás célja, hogy a nyugdíjasoknak, a gyermeket nevelő szülőknek, az álláskeresőknek és a közfoglalkoztatottaknak a jövő év első felében továbbra se kelljen eleget tenniük a hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségüknek.

Ha az ügyfél egyik kedvezményezetti kategóriába sem fér bele, akkor januártól fizetnie kell a részleteket. Ha pedig nem tud fizetni, akkor részt vehet a hitelt folyósító bank saját adósságrendező programjában

– kommentálta a Magyar Nemzetnek a moratórium meghosszabbítását Jelasity Radován.

Mint elmondta, a bankok a közeljövőben minden érintett ügyfelet megkeresnek és tájékoztatják őket arról, hogy az év végén lejár a hiteltörlesztési moratórium. Továbbá arról is beszámolnak, hogy jövő január­tól a meghosszabbított haladék, illetve a hitelfelmondási tilalom milyen szabályok szerint működik majd és mire lesznek jogosultak. Kifejtette azt is, a gyakorlatban mire számíthatnak az ügyfelek:

Akik a törvény szerint a védett csoportok tagjai, megtehetik, hogy december 31-e után egyszerűen továbbra sem fizetik a törlesztőrészletet. Ekkor a bankjuk majd elsősorban elektronikus úton jelentkezik, hogy megtudja, miért késik az aktuális tartozás kiegyenlítése. Erre a megkeresésre az ügyfélnek viszont már válaszolnia kell: közölnie kell, hogy a moratóriumban marad, mert például gyermeket nevel vagy mert éppen munkanélküli. És akkor a bank ezekről a körülményekről várhatóan igazolást is kér az érintettől. Így azokkal az ügyfelekkel is azonnal felvesszük a kapcsolatot, akik nincsenek a védett csoportokban, de nem tudják fizetni a hiteleket. Nekik is igyekeznek majd a bankok – saját megoldás keretében – több lehetőséget felkínálni annak érdekében, hogy végül képesek legyenek törleszteni a hiteleiket.

Az interjú további fontosabb kijelentései: