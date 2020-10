Itt a nagy bejelentés: megérkezett a magyar szuperbank

Bejelentették, milyen tulajdonosi szerkezettel kezdi meg működését a Magyar Bankholding Zrt., vagyis a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank fúziójával megvalósuló szuperbank. A részletes fúziós tervet jövőre fogják kidolgozni, így a három bank egyelőre az eddigi brand alatt működik tovább. A bankok meghatározó tulajdonosai ma befektetési és szindikátusi szerződést írtak alá, és döntöttek arról, hogy apportálják banki részesedésüket a közös holdingtársaságba.

Az engedélyezési eljárást követően hamarosan Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jön létre, amelynek konszolidált értéke meghaladja a 740 milliárd forintot – közölték (Mager Andrea miniszter részben alább ismertett közleménye szerint 744 milliárd forint). Az új bankcsoportban

a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék, az MKB tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB tulajdonosai pedig 37,69 százalék részesedést szereznek az apport teljesülésekor.

A „szuperbank” felállítása megfelel a várakozásoknak, sőt, gyorsabban meg is valósul annál, hiszen Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója a Portfolio szeptember 15-ei Hitelezés 2020 konferenciáján úgy fogalmazott, a karácsonyfa alá szeretnék tenni ajándékként.



Az új tulajdonosok kiléte teljesen logikus, hiszen ők a meglévő három bank tulajdonosai jelenleg, érdemi tulajdonváltás tehát nem történik. A tulajdonosi szerkezet fenti megoszlása annál érdekesebb, mindenesetre megfelel a három bank mérlegfőösszeg szerinti piaci részesedése szerinti sorrendnek.



Ami a 744 milliárd forintos összesített bankértéket illeti, három szempontból érdemes értékelni: 1. a Budapest Bankot 2015-ben 700 millió dollárért vásárolta meg a magyar állam, a rá jutó 225,8 milliárd forintos érték (=744 x 30,35%) nagyjából megfelel annak: jelenlegi dollárárfolyamon ez 220,3 milliárd forint lenne. 2. A szuperbank összértéke ezen számítás mellett az OTP mai konszolidált értékének (piaci kapitalizációjának) 27%-a. 3. A három bank összesített jövedelemtermelő képessége alapján elsőre – különösen a koronavírus idején – kissé magasnak tűnik az összeg, de ez még további elemzések tárgya lehet.

A tranzakcióba bevont nemzetközi stratégiai tanácsadó társaság elemzése alapján az ügylet évi több tízmilliárd forint szinergiát generálhat, ami jelentősen erősítheti a bankcsoport versenyképességét, növekedési kilátásait, profittermelő képességét és stabilitását, növeli a bankok piaci értékét, miközben tovább javítja az ügyfélkiszolgálás színvonalát. Jelentősége miatt a Magyar Bankholding Zrt. bekerülhet az európai nagy és stabil bankcsoportok közé.

A Magyar Bankholding Zrt. 2021 során dolgozza ki a három bank részletes fúziós ütemtervét, annak mérföldköveit és részletes üzleti stratégiát.

Ezt a munkát nemzetközi tanácsadó cégek közreműködésével a három bank szakemberei végzik, őket belső pályázaton választják ki. Amíg a Magyar Bankholding Zrt. új stábja a jövő megtervezésével és az első közös lépésekkel foglalkozik, addig a három bankban dolgozó szakemberek továbbra is gondoskodnak az üzleti tevékenység sikeres folytatásáról, az ügyfelek zavartalan kiszolgálásáról, az új fejlesztések, termékek és szolgáltatások bevezetéséről – közölték.

A bankok szakértői az elmúlt hónapokban számos nagy nemzetközi tanácsadó cég bevonásával elvégezték a szükséges jogi, gazdasági, pénzügyi és szervezeti átvilágításokat, és felbecsülték, hogy a három pénzintézet bankcsoportként történő működtetése milyen szinergiahatásokat eredményez. A tranzakció előkészítésével kapcsolatos befektetési banki feladatokat a Rothschild & Co látta el, a jogi tanácsadói feladatokat a DLA Piper végezte. A létrejövő új bankcsoport stratégiai víziójának és a szinergiakoncepciójának kialakításában szintén a világ egyik vezető tanácsadó cége nyújtott támogatást - árulták el.

A három bank tulajdonosai október 30-án megállapodást írtak alá arról, hogy a Magyar Bankholding Zrt.-be apportálják a bankokban lévő tulajdonrészüket. A pénzügyi holding társaság az apport tényleges megtörténtétől kezdve prudenciális kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint irányítja és levezényli a fúziós folyamatot.

A bankok egyelőre megőrzik jogi státuszukat, és önálló egységként, külön brandként működnek a későbbi integráció megtörténtéig, ugyanakkor az apport után közvetlenül megkezdik a közös működésből eredő szinergiák kihasználását.

Az új bankcsoportban a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék az MKB tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB tulajdonosai pedig 37,69 százalék részesedést szereznek az apport megtörténtekor. Az apportálásra kerülő banki részesedések értéke, amely meghatározza a három bank pénzügyi holdingbeli részvényeseinek arányos tulajdonosi viszonyait, az Ernst & Young független nemzetközi tanácsadócég a jogszabályokkal összhangban, nemzetközi sztenderdek szerint elvégzett részletes értékelésén alapul – fogalmaz a közlemény.

A törvényi szabályozással összhangban az apportot követően nyilvános vételi ajánlattételre kerül sor mind az MKB Nyrt., mind a Takarék Jelzálogbank Nyrt. vonatkozásában (ennek utóbbi, vagyis a Takarékbank leánybankja esetében lehet igazán jelentősége a 10% körüli tulajdoni hányadot képviselő tőzsdei kisbefektetők miatt – a szerk.). A következő napokban a Magyar Bankholding Zrt. és a tulajdonosai a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását kérik.

A Magyar Bankholding felsővezetése is megkezdi az operatív működést. A társaság igazgatósági elnökének feladatait Barna Zsolt, vezérigazgatói feladatait pedig Vida József látja el, a szakemberek közösen irányítják majd a stratégiai tervezés munkáit. Az igazgatóság további tagjai: Balog Ádám, Lélfai Koppány, Tajthy Attila. (Címlapképünkön balról jobbra Vida József, Lélfai Koppány és Balog Ádám látható).

A menedzsment összetétele a tulajdonosi szerkezethez hasonlóan azt tükrözi, hogy (nagyjából) egyenlő felek együttműködéséről van szó. Maga a tényleges fúzió és a fiókhálózatok, informatikai rendszerek és brandek egyesítése, egységesítése még egy évekig elhúzódó óriási munka lehet, hiszen ekkora fúzióra ritkán kerül sor Magyarországon.

Részlet Mager Andrea miniszter közleményéből:

"A Kormány 2019-ben azzal bízott meg, hogy tegyek javaslatot a Budapest Bankban fennálló többségi állami részesedés megszüntetésére. A hazai bankrendszer stabilitása, versenyképessége, hatékonysága és a magyar lakosság minőségi pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutása volt az a szempontrendszer, amit mindvégig szem előtt tartottam munkánk során. A Budapest Bank, az MKB és az MTB közötti szinergiák kiaknázásával egy hosszú távon is stabil, válságálló, tőkeerős és jelentős növekedési potenciállal rendelkező bankcsoport jön létre, amely fontos szerepet tölthet be a koronavírus járvány okozta gazdasági válsághelyzet kezelésében, a magyar gazdaság újraindításában, a magyar pénzügyi szektor versenyképességének fokozásában és a munkahelyek megőrzésében is" - mondta Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az MTI szerint.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a bankcsoporthoz történő csatlakozással a magyar állam értékmaximalizáló stratégiát valósít meg, mivel így egy kedvezőbb piaci környezetben realizálhatja a Budapest Bankból várt hasznát. A három bank együttműködésében jelentős értékteremtő potenciál rejlik, ami számokban kifejezve azt jelenti, hogy a tranzakció eredményeként létrejött 744 milliárd értékű részesedésből a Budapest Bankra 225 milliárd esik. A tranzakció egyúttal összhangban van azokkal az európai szabályozói igényekkel, ideértve az Európai Központi Bankot is, amelyek kifejezetten az európai bankszektor további konszolidációját sürgetik fenntartható fúziók révén.