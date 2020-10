Hitelt vennél fel? Ezeknél a bankoknál lesz a legalacsonyabb a törlesztőrészleted

A koronavírusválság egyelőre nem társult hitelválsággal Magyarországon. Ezt a lakáshitelek és személyi kölcsönök hiteldíja is jól mutatja, hiszen nem drágítottak rajtuk érdemben a bankok március óta. Aki tehát ma hitelt vesz fel akár otthonteremtésre, akár szabad felhasználásra, az továbbra is rekordközeli kamatozással teheti ezt. Manapság sem mindegy azonban, melyik bankot választjuk, ebben kívánunk most segíteni.