Kiterítette lapjait az OTP: ekkora költséggel jár a bankkártyás fizetés a kereskedőknek

Kevesebb mint 60 nap áll rendelkezésére az online kasszát használó magyarországi vállalkozásoknak arra, hogy elektronikus fizetési megoldást vezessenek be. Ennek apropóján kiadott közleményében az OTP bemutatta, hogy náluk milyen feltételekkel, milyen díjakért lehet bevezetni egy kártyás vagy egy azonnali fizetésre épülő megoldást. Spoiler: a kártyás tranzakciók után kb. 2, az azonnali fizetési tranzakciók után nagyjából 1 százalékos jutalékot szed az OTP a kereskedőtől.

Az elektronikus fizetési piac díjairól, jutalékairól a bankok, és a fizetési piac többi szereplője jellemzően nem szívesen árulnak el részleteket, egyedileg meghatározott díjakra szoktak hivatkozni, vagy szegmensek meghatározása nélkül, egyetlen széles sávot közölnek. A kisebb forgalmú kereskedők mindeközben pedig magas, 3-4 százalékos kereskedői jutalékokat emlegettek néhány éve. 2016-ban például Varga Mihály még 3-5 százalékos terhet említett az állami POS-program bejelentésekor, de úgy tudjuk, azóta részben a kormányzati program, részben piaci hatások és programok miatt ez a jutalékszint jelentősen csökkent, most megtudhattuk, az OTP-nél meddig jöttek le ezek a díjak.

Magyarországon a kártyapiac kibocsátói és elfogadói oldalán az egyik legnagyobb szereplő az OTP, amely most egy-az-egyben kiterítette lapjait, és részletesen leírta, miért mekkora költségeket számolnak fel. Az OTP a következő, tranzakciókhoz kapcsolódó költségeket nevesítette:

a bankközi díjat (interchange díj),

a rendszerdíjat,

és a kereskedői díjat.

Ezek közül az első kettőt a kártyatársaságok határozzák meg, a harmadikat pedig a hitelintézet. Ez utóbbiban szerepelnek például a tranzakció feldolgozásának, valamint a kötelező kártyatársasági, illetve törvényi előírások betartásának költségei és itt jelenik meg a bank haszna is.

A felsorolt díjtételek különböző esetekben különböző mértékben terhelnek egy vásárlást mivel részben fix díjat is tartalmaznak, illetve az sem mindegy, hogy az OTP saját kártyájával fizetnek-e OTP-s terminálon (ezt hívják on-us forgalomnak), vagy az elfogadó és a kibocsátó szolgáltató nem ugyanaz a piaci szereplő.

Az OTP példái:

Egy kisboltban ezer forintért vásárol reggelit a vevő, aki a kasszánál a Magyarországon meghatározó piaci részesedéssel bíró Mastercard logójú betéti kártyájával fizet. A kártyáját kibocsátó és azt a boltban elfogadó pénzintézet megegyezik. A kereskedőnek ezek a költségei:

A bankközi díj 0 forint, mivel a kártyát kibocsátó és elfogadó pénzintézet megegyezik.

A rendszerdíj két tételből áll. Tranzakcióként 5 forint, valamint a forgalom 0,1333%-a (példánknál maradva, ezer forint értékű vásárlásnál ez 1,333 forint).

A kereskedői díj mértéke 1 %, ami esetünkben 10 forint.

A tételeket összeadva (0 + 5 + 1,333 + 10) 16,33 forintot kapunk, ami az ezer forint 1,63%-a.

Az ezer forintos példánál maradva vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor nem ugyanaz a pénzintézet a vevő kártyájának kibocsátója, mint a bolt elfogadó partnere, de mindkét bank magyarországi.

A bankközi díj mértéke a betéti kártyák esetében 0,2%, vagyis 2 forint

A rendszerdíj ilyenkor is két tételből áll. Tranzakcióként 8 forint, valamint a forgalom 0,1%-a (ezer forint értékű vásárlásnál 1 forint).

A kereskedői díj mértéke 1 %, vagyis kereken 10 forint.

A tételeket összeadva (2 + 8 + 1 + 10) 21 forintot kapunk, ami az ezer forint 2,1%-a.

„Az OTP Bank részesedése a saját kibocsátású kártyák piacán 40 % körüli, vagyis a vásárlások jellemzően ehhez közeli arányban történnek OTP-s kártyával” – mutatott rá Hideg Noémi, az OTP Bank Kártya Elfogadói és Fejlesztési Főosztályának vezetője.

Mint az OTP közleményében kiemeli, a bankok egy része nem bontja tételekre a bankkártyás fizetés kereskedőt terhelő költségeit, hanem egységes, minden tranzakcióra vonatkozó tarifát tüntet fel az ajánlatában. "Az ezer forintos reggelink példájában két eredményt kaptunk az összköltségre: 16,33, illetve 21 forintot (1,63, illetve 2,1%-ot). Egységes tarifánál számolhatunk a kettő közé eső 19,5 forinttal (1,95%-kal). A kereskedő ebben a szisztémában minden ezer forint értékű tranzakció után ennyit fizet, függetlenül a kártya kibocsátójától és elfogadójától. A rendszer előnye, hogy jobban átlátható, egyszerűbben kiszámolható a díjazás, hátránya, hogy összességében a nap végén nagyobb költséggel járhat, mint a részletekre bontott árazás."

Milyen további költségekre kell figyelni, ha valaki POS-terminált igényel?

A költségek kiszámításánál figyelembe kell venni a terminál bérleti díját is. Az asztali termináloknál kisebb kiadással jár, ha a vállalkozó rendelkezik vezetékes internettel, amihez csatlakoztatni lehet a készüléket. Ebben az esetben plusz kommunikációs költség nem terheli a felhasználót. A GPRS kommunikációval rendelkező, hordozható terminálok (ezekben a telefonokhoz hasonlóan SIM-kártya van) költsége is a kereskedőt terhelheti, hasonlóan az online kasszákhoz. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy vannak-e további, például telepítési, karbantartási, oktatási kiadások – ezek költsége elfogadónként eltérhet.

A januártól életbe lépő kötelezettség nem csak bankkártyával teljesíthető, hanem azonnali fizetési megoldással is. Elméletileg az is megoldás, ha a kereskedő egyszerűen kihelyez egy QR-kódot vagy egy másodlagos azonosítót, és arra utalhatnak a vevők, de ez több problémát és kényelmetlenséget is felvet, a témáról részletesebben itt írtunk. Aki nem csak kipipálni akarja a kötelezettséget, az valószínűleg ennél komolyabb megoldást választ.

Az OTP-nél a SimpleBusiness alkalmazásban a bankkártyás fizetés mellett az azonnali utalás is elérhető, a kereskedő oldalán ennek a megoldásnak a tranzakcióra vetett költsége most fix 0,99%, vagyis ezer forintos vásárlás esetén a kereskedőt 9,9 forint összköltség terheli.