A Facebook egyetlen húzással 400 millió felhasználóval törhet be a bankok piacára

A Facebook esetében 2 év huzavona után most pénteken jött el a pillanat, hogy az Indiában 400 millió felhasználóval rendelkező üzenetküldő appjába, a WhatsAppba integráltan élesítse az azonnali fizetési rendszerre épülő fizetési szolgáltatását.

Mi az a UPI és hogyan működik?

A whatsappos P2P fizetést már lassan két éve tesztelték kb. 1 millió felhasználó körében, azonban az országos bevezetéssel gondok akadtak. Az indiai szabályozók azt várták el a WhatsApptól, hogy a fizetési és egyéb adatok maradjanak országon belül, semmi esetre se kerüljenek a Facebook kaliforniai szerverére. A WhatsApp vezérigazgatója erről korábban az indiai jegybankelnökkel már több eredménytelen tárgyalást is folytatott, úgy néz ki, mostanra sikerült megegyezniük az ügyben.

Az indiai kormány modernizációs és gazdaságélénkítő törekvéseinek egyik fontos eleme a gazdaság készpénzmentesítése, a fekete és szürkegazdaság visszaszorítása, ezért is hozták létre a bankszámlákat összekötő azonnali fizetési rendszert, vagy más néven UPI-t (Unified Payments Interface). Az indiai azonnali fizetési platform már lassan 4 éve működik, és mint korábban is írtunk róla, több nagy tech cég, mint például a Google és a Facebook is érdeklődött a rendszer iránt.

A WhatsApp öt nagybankkal (ICICI, HDFC BAnk, Axis Bank, State Bank of India, Jio Paymnets Bank) közösen fejlesztette ki az új funkciót, amely olyan egyszerű pénzküldést tesz lehetővé a WhatsAppon, mint amilyen egy üzenetküldés. Az új funkciót a WhatsApp frissítésével lehet elérni.

A Facebook lépése azért unikális, mert a megoldás a bankközi azonnali fizetési rendszerre épül, a UPI platformhoz csatlakozó összes bankhoz egyből integrálttá válik a megoldás. Az indiai azonnali fizetési rendszer főbb jellemzői:

Az indiai jegybank felügyeli a rendszert, amelyet a helyi bankokat tömörítő szövetség és a jegybank fizetési ága közösen hozott létre. A jegybank nyilvánosan listázza is, mely bankok és pénzforgalmi intézmények csatlakoztak a rendszerhez, és azokat a pénzintézeteket is, akik harmadik feles szolgáltatókon keresztül teszik elérhetővé a rendszert.

Az indiai rendszerhez - a magyar rendszerrel ellentétben - nem kötelező csatlakozni a bankoknak. Ugyanakkor Indiában már a bankok jelentős része, mostanra mintegy 160 bank csatlakozott piaci alapon a rendszerhez.

A UPI rendszer forgalma 2023-ra az előrejelzések szerint nagyjából duplázódhat a 2019-es 64,8 milliárd dolláros forgalomhoz képest.

A bankok és a központi rendszer üzemeltetője jelenleg semmilyen díjat nem szed az azonnali fizetésre alkalmas számlák közötti tranzakciókért.

A UPI mobilszámmal, e-mail címmel és a helyi személyi számmal (Aadhaar szám) is működik, a platform használatához először a banknál kell kérnie az ügyfélnek, hogy a számláját rendeljék hozzá a platformhoz.

A UPI (a magyar rendszerhez hasonlóan) fizetési kérelem tranzakciós típust is kezel, vagyis például egy online fizetés vagy egy rezsiszámla befizetése is történhet a szolgáltató kezdeményezésére, melyet aztán az ügyfélnek kell jóváhagynia. Online vásárláskor ez úgy néz ki, hogy az ügyfél megadja az azonosítóját, és erre küld a kereskedő egy fizetési kérelmet.

