Ismét beszáll a magyar állam a Gránit Bankba

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A magyar állam a Széchenyi Alapok kezelésében álló Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealapon keresztül 3 milliárd, Nyúl Sándor magánbefektető pedig 1,3 milliárd forintos tőkeemelést hajt végre a Gránit Bankban, segítve a társaság további növekedését, amely nemzetközi terjeszkedést és tőzsdére lépést is magában foglalhat - jelentették be a bank mai online sajtótájékoztatóján, amelyen Varga Mihály pénzügyminiszter is részt vett.