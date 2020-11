Már egy éve él a PSD2, de még mindig sok hiányosság merül fel

Már tavaly óta él a PSD2 Magyarországon, de a törvény által elvárt banki API-k még mindig nem működnek tökéletesen. Az MNB szigorúbban tervezi kiszűrni a nem működő API-kat és a szándékos akadályoztatást is, így végre érdemben el tudnak kezdeni működni a harmadik félként fellépő fintech-szolgáltatók – hangzott el mindez a Portfolio Banking Technology 2020 online konferencián.

Luspay Miklós, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője az erős ügyfélhitelesítésről beszélt. Az SCAr-szabályozás három faktort határozott meg az erős ügyfélhitelesítéshez, ebből kettőnek kell megtörténnie, hogy egy tranzakciót le lehessen bonyolítani. 2021. január 1-jétől az online bankkártya-használhathoz is használni kell majd az ügyfélhitelesítést. A legtöbb bank a szükséges rendszereket már lefejlesztette. Magyarországon eddig 5 AISP és 1 PISP-szolgáltató működik, ezek a PSD2-höz köthető fizetési- és számlainformációs szolgáltatók. Luskay Miklós hozzátette: nem elég az új szereplők létezése, hozzá is kell férniük az ügyfelek számláihoz, ehhez kellenek a megfelelő API-k. Az MNB úgy látja, ezek biztosítása nem volt teljesen sikeres, egy fél évvel ezelőtti felmérés szerint kb. 80%-ban sikerült ezt önbevallás szerint teljesíteni, de sok olyan API is van, ami csak papíron működik. 2020-ban tüzetesen vizsgálja az MNB az API-k megfelelő működését.

Suppan Márton, a Peak Financial Services alapító, vezérigazgatója elmondta: az EU-ban 541 millió API-hívás volt, a válaszadási idő fél másodperc körüli. Két és fél évvel ezelőtt nulla volt még az API-hívások száma. Az ilyen harmadik feles szolgáltatókon keresztül fizetési tranzakciókat indíthatunk, számlainformációkat kérhetünk. Jelenleg itthon 8-10 banknál működik a számlavezetési megoldás. Suppan Márton úgy látja, az európai irányelvből hiányzik két irányelv: az egyik, ami a bankoknak is hasznos, a másik pedig az API-sztenderd bevezetési irányelve.

A panelbeszélgetésben résztvevő szakemberek egyetértettek azzal, hogy a PSD2 jó irányelv, viszont vannak vele problémák.

Váradi János, a Számlázz.hu fintech-fejlesztésekért felelős vezetője úgy véli, hiába van egységes szabályozás, az értelmezés és betartatás nem egységes, ez a szabályozással kapcsolatos legnagyobb hiba. Váradi János úgy véli, jó lenne aktívabb betartatást látni. Mudri György, az Aggreg8 alapítója úgy látja, kevés olyan bank van jelenleg, ahol használható az API és egyiknél sem felel meg 100%-osan a PSD2 irányelveinek a rendszer kialakítása. Szegedi Gyula, a Budapest Bank Zrt. vállalati digitális és pénzforgalmi termékfejlesztési vezetője elmondta: a Budapestnél működik 2019. szeptembere óta a rendszer, de jó egy évet kellett várniuk, hogy megjelenjenek a szolgáltatók. Luspay Miklós (MNB) elmondta: első körben még senki nem felelt meg az API-kkal kapcsolatos elvárásoknak. Még mindig nem tökéletes minden, de elindult a fejlődés. Az EBA és az MNB is kifejezetten fel akarja számolni majd a TPP-k akadályoztatását.